Com serà aquest estiu?

Actualitzada 26/06/2023 a les 20:17

CAL SABER

1) Hidratar-se constantment: És important beure aigua durant tot el dia per mantenir-nos hidratats i evitar begudes alcohòliques o amb cafeïna, ja que poden deshidratar el cos.



2) Vestir roba lleugera: Cal vestir roba lleugera, de colors clars i de teixits transpirables com cotó o lli. És important fer servir barret o gorra i ulleres de sol per protegir els ulls.



3) Evitar les hores més caloroses: Intentarem evitar les activitats a l’aire lliure durant les hores més caloroses del dia, entre les 12 i les 16 hores. Si hem de sortir, buscarem ombra i ens refrescarem sovint.



4) Alimentació més lleugera: Optarem per una alimentació lleugera i saludable durant els mesos d’estiu: consumir aliments frescos com fruites, verdures i amanides ens ajudarà a mantenir-nos hidratats.

L'estiu passat va ser un dels més càlids des del 1950 registrat per l’estació central de FEDA, segons el balanç que va fer l’eix Muntanya d’Andorra Recerca + Innovació. Així, la temperatura mitjana dels tres mesos va ser de 21,3 graus, 3,4 per sobre la mitjana climàtica per al període de referència 1981-2010.En aquest sentit, l’estació va registrar un mes de juny molt càlid, amb anomalies de temperatura diària de fins a 7 graus per sobre de la mitjana climàtica, un final de juliol amb una petita davallada de temperatures i un agost amb temperatures més normals per a l’època de l’any i fins i tot amb temperatures pròximes i inferiors a la mitjana climàtica.Tot i això, tant a l’estiu com als mesos precedents, les temperatures van ser altes de manera persistent, i es van registrar dues onades de calor: la primera va començar el dia 10 de juliol i va durar fins a 18 dies. La segona onada va començar uns dies més tard, el 30 de juliol i va durar fins al 6 d’agost.Amb aquesta referència, quin comportament podem esperar d’aquest estiu que tot just acaba de començar? “De moment estem tenint un temps una mica boig”, opina Marta Almirall, resident a la capital de 46 anys. “A l’abril vam tenir un clima estiuenc i el maig i bona part del juny han estat com de tardor”, afegeix.“Només espero que aquest estiu sigui una mica més benèvol amb les temperatures. L’any passat va ser horrible, aquí i a tot arreu”, sentencia Oriol Carmona, veí de Sant Julià de Lòria de 37 anys, que agrega que “tot indica que a partir d’ara les onades de calor seran més freqüents”.De fet, no només es produiran amb una major periodicitat, sinó que seran més llargues i intenses. “Cal recordar que estem en un context de canvi climàtic, de manera que aquestes onades de calor augmentaran i seran cada vegada més habituals i extremes”, apunta Guillem Martín, meteoròleg del Servei Meteorològic Nacional.En tot cas, també subratlla que “una onada de calor és un fet excepcional”, i que si bé és d’esperar que es produeixin més habitualment, “això no vol dir que cada estiu en tinguem”. De fet, l’especialista posa en relleu que aquests propers tres mesos cal esperar temperatures no tan elevades i també més pluges. “L’anàlisi de les dades actuals indica que hi haurà una major presència de pertorbacions atmosfèriques que afectaran el país durant aquest estiu”, assenyala. En altres paraules: ens trobarem amb més probabilitats de precipitació i d’inestabilitat en comparació amb anys anteriors.Això no vol dir que no farà calor. “Els dies seran alternants, amb períodes de calor seguits de canvis de temps inestables”, precisa Martín, que també recorda que aquesta alternança “és relativament habitual durant l’estiu al Pirineu, però aquest any serà més evident”. Així, moltes tardes “veurem créixer els núvols i es produiran tempestes que refrescaran l’ambient i faran baixar les temperatures”.El meteoròleg exposa que l’estiu passat va estar marcat “per la influència d’altes pressions al nord d’Àfrica, que van crear una bombolla d’aire càlid i van provocar una important manca de precipitacions durant els mesos de maig, juny i juliol”. Aquests tres mesos es van caracteritzar per “temperatures altes i molt poca o gens d’aigua”. I insisteix que “aquest any s’espera diferent configuració atmosfèrica que portarà un patró climàtic més favorable per a les precipitacions i una disminució de les temperatures extremes”.Sigui com sigui, Martín destaca que aquests pronòstics es basen en l’anàlisi de dades i models meteorològics actuals, i que és important tenir en compte que el clima és un “sistema complex” on es poden produir desviacions de les prediccions inicials. Per tant, és aconsellable seguir les actualitzacions meteorològiques regularment per estar informat sobre les condicions exactes que tindrem aquest estiu.En el mateix sentit, el meteoròleg recorda que cal tenir en compte una sèrie de consells bàsics per protegir-se els dies de més calor. “És important hidratar-se freqüentment, evitar sortir al carrer o fer exercici a l’aire lliure a les hores centrals del dia, i ventilar bé la casa a la nit”, conclou.