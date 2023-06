Revetlles segures

Actualitzada 21/06/2023 a les 20:34

1) Sempre material homologat: És essencial assegurar-se que els petards adquirits siguin legals i compleixin amb les normatives vigents. Cal comprar-los en llocs autoritzats.



2) Compte amb l’ús per part de nens: Els infants i els adolescents han de ser supervisats en tot moment per adults responsables durant les celebracions amb pirotècnia.



3) Escollir una zona apta: Trieu una zona adequada i segura per encendre els petards. És recomanable fer-ho en espais oberts, allunyats de cases, arbres, vehicles i altres elements inflamables.



4) Mantenir la distància: Mantingueu sempre una distància de seguretat adequada amb els petards un cop encesos. No els encengueu mai a la mà, ni els llenceu contra altres persones o animals.



Cada any, amb l’arribada de la revetlla de Sant Joan, la pirotècnia es converteix en una part integral de la celebració. Desafortunadament, aquesta tradició també sol venir acompanyada d’accidents i ensurts relacionats amb l’ús indegut d’aquest material. En aquest sentit, és imprescindible prendre les precaucions necessàries per garantir una celebració segura i evitar lesions i danys innecessaris.“No soc gaire amiga dels petards, però entenc que formen part de la festa. El que em costa més d’entendre és com hi pot haver gent tan irresponsable a l’hora de llençar-los”, lamenta Gemma Estrada, veïna d’Escaldes-Engordany de 42 anys. “Una cosa és divertir-se perquè és la revetlla, i una altra tenir comportaments de brètol”, afegeix.Al seu torn, Josep Vargas, encampadà de 51 anys, opina que “hi hauria d’haver més control sobre els tipus de petards que es llencen, i sobretot sobre qui els llença, perquè cada any veig molts nens que fan servir autèntiques bombes sense que cap adult els controli”, apunta. “És cert que la venda de determinats petards està prohibida als menors, però això serveix de poc si després fan el que volen sense cap supervisió”.Aquesta és, precisament, una de les claus per gaudir una revetlla segura. “És cert que hi ha molts pares que es preocupen de controlar el comportament dels fills amb la pirotècnia, però per desgràcia no sempre és així, i cada any es registren bretolades o accidents”, explica Josep Maria Arnaus, tècnic de seguretat industrial del Govern. “Especialment l’encesa de petards de majors dimensions ha d’estar sempre supervisada per un adult, en tots els casos”, ressalta.Anna Prat, propietària de l’establiment Petards Piroprat, també insisteix en la mateixa línia. “Un adult sempre ha d’estar present per controlar l’ús del material més potent per part dels nens. És una de les coses bàsiques que sempre cal tenir en compte”.Prat recorda que la pirotècnica que es pot trobar a les botigues especialitzades es classifica en tres categories en funció de l’edat dels usuaris a què va adreçada. “La de la categoria 1 pot ser adquirida i utilitzada per majors de 12 anys i inclou bengales, cebetes i altres petards de molt poca intensitat”, apunta. “Tot seguit, a la categoria 2 podem trobar les bateries, les fonts i els petards més forts”, afegeix. “I finalment, la categoria 3 està formada pel material més potent, com els trons o les traques, que són molt més sorollosos i poden ser perillosos si no s’utilitzen adequadament”, conclou.En relació amb aquest punt, la manipulació correcta dels petards també és fonamental per a un Sant Joan sense incidències. “No es pot llançar mai encenent-lo a la mà: sempre cal deixar-lo a terra en un lloc pla i a l’aire lliure. I un cop encès, cal agafar la distància suficient”, comenta Prat. “Això també serveix per a altres productes com les traques o les fonts”.A l’hora d’encendre’ls, Josep Maria Arnaus recomana la utilització d’una metxa. “És un sistema molt més segur perquè, a diferència de la flama viva d’un encenedor, la metxa retarda l’explosió. Amb la flama hi ha més perill que el petard t’esclati a les mans”, agrega.El tècnic de seguretat industrial posa en relleu altres consells bàsics, com transportar el material preferiblement en una bossa -en cap cas en una motxilla a l’esquena o a les butxaques- i mantenir sempre “una actitud prudent i de respecte als altres”, l’aspecte que, reconeix, “sempre és el més difícil de controlar”. Per aquest motiu, alerta que “bona part de les incidències que es registren estan relacionades amb actes vandàlics, com llançar petards contra persones o animals, o encendre’ls dins de totxos, ampolles o altre material”.En qualsevol cas, Arnaus també destaca que “tot comença en el moment de la compra”, de manera que “sempre cal adquirir el material en centres autoritzats pels comuns”. I avisa dels perills de comprar petards en establiments il·legals, que “acostumen a vendre productes fabricats a la Xina i que no han passat els controls de seguretat que fixa la Unió Europea”.