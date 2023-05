800 anys de Canòlich

Actualitzada 22/05/2023 a les 16:33

A MÉS

JUBILEU EXTRAORDINARI: Amb motiu del 800 aniversari de la troballa de la Mare de Déu de Canòlich, el Papa Francesc ha concedit un Jubileu extraordinari que permetrà que els fidels arribin a la indulgència plenària visitant el santuari durant aquesta setmana. Els orígens del Jubileu es remunten a l’Antic Testament, on es relata que la llei de Moisès havia determinat per al poble hebreu un any particular. L’Església catòlica va prendre com a influència el jubileu hebreu i li va donar un sentit més espiritual. En aquest període jubilar, o Any Sant, es dona un perdó general, indulgències, i es convida a aprofundir en la relació amb Déu i amb els altres, concedint gràcies especials. És també l’any de la remissió dels pecats i de les penes. És l’any de la reconciliació i de la penitència sacramental. El primer jubileu catòlic va ser el 1300, i se celebrava cada 50 anys, tot i que després es va començar a celebrar cada 25 anys. Un jubileu extraordinari, en canvi, es proclama amb motiu d’un esdeveniment especial.



El darrer dissabte de maig està marcat en vermell en el calendari de molts lauredians. L’aplec de Canòlich representa no tan sols una de les festes més estimades de la parròquia, sinó una de les tradicions més importants que se celebren al país al llarg de l’any. Més que una festa popular, es tracta d’un símbol d’identitat i agermanament al voltant de la Verge de Canòlich, la patrona de la parròquia.Aquest any, a més, la festa ve marcada pel 800 aniversari de la troballa de la Mare de Déu de Canòlich, una efemèride que s’està commemorant amb tot un seguit d’actes complementaris durant tot aquest mes de maig. Així mateix, la diada torna aquest dissabte al format habitual anterior a la pandèmia, sense cap tipus de restriccions, ja que l’any passat encara es van mantenir algunes mesures per evitar aglomeracions, especialment a l’hora del repartiment dels pans.“L’aplec és un dels moments més especials per als lauredians. A casa l’esperem cada any amb molta il·lusió perquè és una festa que ens connecta amb les arrels i ens uneix molt com a comunitat”, explica Martina Torres, de 36 anys, que participa en la trobada des de ben petita.“És una tradició que s’ha mantingut durant generacions i que ens recorda la importància de preservar i valorar la nostra història”, destaca, al seu torn, Joan Gómez, de 48 anys. “És emocionant imaginar com gent de totes les èpoques ha fet aquest mateix camí durant segles per expressar la fe i devoció. Per això és important que els joves continuïn amb aquest costum”, afegeix.La diada també atrau l’atenció de ciutadans de fora de la parròquia. És el cas de l’Adrià Costa, encampadà de 38 anys, que acostuma a no perdre’s mai la cita. “Hi pujo amb un grup d’amics i ho fem més com un passatemps esportiu que per una qüestió religiosa. El santuari està en un lloc privilegiat i l’excursió val molt la pena en qualsevol època de l’any, però si hi vas el dia de l’aplec l’ambient és insuperable”, subratlla.La Verge de Canòlich, com moltes altres dels Pirineus, és una imatge trobada i que, utilitzant recursos sobrenaturals, va indicar als habitants de la zona on volia que fos bastida l’ermita on havia de ser venerada. Segons la tradició, havia estat amagada i va ser trobada el 14 de juliol del 1223. Com sol passar amb les nar­racions que es transmeten oralment, de boca a orella i d’una generació a l’altra, podem trobar diferents versions de la llegenda. En tot cas, el més important és que “la tradició s’hagi mantingut al llarg dels segles, fins arribar a aquest 800 aniversari”, asse­nyala mossèn Pepe Chisvert, rector de Sant Julià de Lòria.El sacerdot recorda que, coincidint amb aquests vuit segles d’història, des de l’1 de maig s’estan celebrant diferents actes commemoratius. “Va venir la Pilarín Bayés a presentar el llibre Petita història de Canòlich, i també vam celebrar una missa en què vam rebre una talla de la Verge del 1940 donada per la família Marfany, que l’havia encarregat en agraïment a la parròquia de Sant Julià, que l’havia acollit durant la guerra civil espanyola”, recorda. “També hem organitzat una exposició i hem produït el curtmetratge Tirites, que s’estrenarà l’1 de juny als cinemes illa Carlemany, entre altres activitats”, agrega.Però un dels moments més emotius serà el pelegrinatge al Vaticà que s’ha organitzat per al 31 de maig, i en què un grup de lauredians serà rebut pel Papa Francesc en audiència privada. “Hi ha cinquanta persones inscrites i serà un acte molt especial, en què a més farem entrega al Sant Pare d’una talla de fusta de la Verge de Canòlich, una rèplica molt fidel a l’original”. L’escultura es beneirà dissabte, coincidint amb l’aplec.Mossèn Pepe posa en relleu la importància que la diada té per als lauredians. “En el calendari de tot l’any és sens dubte la festa més important per a la parròquia, i per fer-nos una idea del que sempre ha representat només cal recordar que, antigament, qui no assistia a l’aplec havia de pagar una sanció”, exposa. “No és d’estranyar que a dia d’avui encara hi hagi una gran devoció a l’entorn de Canòlich”.