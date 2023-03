Aprendre a dormir

Actualitzada 16/03/2023 a les 08:42

CAL SABER

1) Quantes hores de son necessitem? Les hores de son estan lligades a l’edat: Un nen de 3 a 5 anys necessita dormir unes 10 hores; un adolescent, 9 hores; i un adult, entre 7 i 8 hores.



2) Hàbits abans d’anar a dormir Abans d’anar a dormir cal evitar les begudes estimulants (cafè, alcohol…), els àpats pesats, greixosos, picants o amb excés de sucre, i l’ús de pantalles.



3) Mantenir uns horaris regulars És important mantenir uns horaris regulars a l’hora d’anar a dormir i de llevar-se. A ser possible, es recomana seguir aquest ritme de son els caps de setmana per no alterar el patró.



4) L'entorn també és important Cal dormir en un entorn saludable: l'habitació ha de reunir unes bones condicions de temperatura, llum i soroll, el llit ha de ser confortable, i la roba còmoda.

Aproximadament un terç de la nostra vida ens el passem dormint. Encara que pugui semblar una pèrdua de temps, el son compleix una funció vital en el funcionament de l’organisme, de manera que un mal descans pot afectar tant a la salut física com a la mental. En aquest sentit, dormir bé és tan important com una bona alimentació o fer exercici de forma habitual, ja que una mala qualitat del son pot afectar el nostre benestar general.Precisament per posar de manifest la importància del descans nocturn, cada tercer divendres de març se celebra el Dia Mundial del Son, a instàncies de la World Sleep Society (WCC), que va decretar aquesta data el 2008. L’objectiu és conscienciar sobre el paper determinant del son en la salut i el benestar de les persones, tot i que, lamentablement, ens trobem lluny d’assolir unes xifres acceptables al respecte. Així, l’Organització Mundial de la Salut (OMS), estima que prop del 40% de la població mundial dorm malament i pateix algun tipus de trastorn de la son.El cert és que descansar bé pot arribar a ser un repte per a moltes persones. “Va a èpoques, però en períodes de molt estrès m’és impossible dormir correctament”, admet Manel Barbero, veí de Sant Julià de Lòria de 41 anys, que creu que el ritme de vida actual tampoc ajuda. “Hi ha tanta hiperactivitat que ens és impossible desconnectar. Quan et fiques al llit ja estàs pensant en tot el que faràs l’endemà”.La sobreexposició a les pantalles és un altre hàndicap a l’hora de dormir bé. “Reconec que moltes nits m’estic una bona estona mirant el mòbil al llit, i això després es nota perquè em costa molt més agafar el son, encara que estigui molt cansada”, relata Míriam Ramos, resident a Andorra la Vella de 36 anys. “En general tenim més estímuls que fa uns anys i ara es fa més complicat descansar”, sentencia.L’especialista en medicina del son Eduard Estivill confirma que “la societat actual no ajuda en absolut a tenir un bon descans. Els nostres avantpassats, que s’aixecaven a les 5 del matí amb la sortida del sol, treballaven tot el dia al camp i tornaven a casa quan el sol es ponia, dormien molt millor, perquè la seva jornada estava ordenada segons els ritmes de la pròpia natura”, apunta. Per contra en el món d’avui “passa exactament el contrari. Es treballa a un ritme frenètic i rebem molts inputs contínuament al llarg de tot el dia. I si el nostre dia a dia és horrible, per força la nit serà encara pitjor”.I viceversa: un incorrecte descans nocturn es fa notar durant el dia. “Hem d’entendre el son com un taller de reparació física i mental”, exposa el doctor Estivill. Per tant, si dormim malament, les conseqüències les notarem durant la jornada. “Estarem més cansats i menys concentrats, patirem fallades de memòria, tindrem mal humor i irritabilitat i serem molt menys productius...”, enumera l’especialista, que també apunta algunes repercussions biològiques. “Els sistemes cardiovascular i endocrí poden patir alteracions”, alerta.Estivill subratlla que els trastorns com l’insomni no es produeixen perquè sí. “Si no podem dormir és perquè alguna cosa ens passa. I hi poden haver més de quaranta causes: prendre massa cafè o cola, abusar de les pantalles, patir alguna malaltia psiquiàtrica o neurològica... Però la causa més habitual és el cúmul de tensió i estrès durant el dia, que provoca que a la nit no puguem desconnectar”. Així mateix, el doctor recorda que, més enllà de l’insomni, hi ha altres problemes relacionats amb el son que també ens han de preocupar si es produeixen de manera reiterada, com ara “els roncs, els malsons o dormir més del compte”.En quin moment cal acudir a un especialista? “És recomanable fer-ho quan veiem que les conseqüències de dormir malament ens afecten clarament durant el dia”, assenyala el doctor Estivill. “Si una persona està 2 o 3 dies dormint malament, però és transitori, no cal en aquell moment acudir al metge. Però si l’insomni, els roncs, l’excés de son o qualsevol altra alteració són persistents, cal plantejar-se anar a una consulta per determinar la causa i acabar amb el problema d’arrel”.