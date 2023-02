Màquines que pensen

Actualitzada 06/02/2023 a les 19:07

Com funciona?

Què és chatgpt i què pot fer? ChatGPT és un sistema de xat desenvolupat per l’empresa OpenAI. Està entrenat amb grans quantitats de text i dades per fer tota mena de tasques. Quin nivell de precisió té? El més sorprenent del programa és que és capaç de donar respostes molt encertades i completes, expressant-se de manera natural. Podria agafar el lloc de Google? Ja es parla que ChatGPT podria acabar amb Google i cercadors similars. No obstant això, en molts temes és encara poc precís, especialment en noms i alguns conceptes. Tothom el pot utilitzar? Sí, és un servei totalment lliure i gratuït. Només cal entrar a la pàgina web https://chat.openai.com. La primera vegada que entrem haurem de crear-nos un compte d’usuari.

lançat el 30 de novembre passat, el programa d’intel·ligència artificial ChatGPT ha reobert en les darreres setmanes el debat sobre els usos i aplicacions d’aquest tipus de tecnologia en la vida quotidiana. I no n’hi ha per a menys: aquest nou sistema és capaç de generar continguts escrits de forma altament coherent i molt semblants als creats pels humans. Tot i els errors i mancances encara existents, la capacitat ja demostrada pel programa, i el seu potencial per millorar a mitjà i llarg termini, han despertat admiració i temor a parts iguals.Els experts ja han vaticinat que ChatGPT podrà automatitzar o fins i tot substituir, en un futur no gaire llunyà, algunes professions. Però ara com ara és en l’àmbit educatiu on han saltat totes les alarmes. Al programa se li pot demanar que elabori un text d’una determinada extensió sobre un tema concret, i és capaç de generar-lo abans que l’alumne hagi tingut temps d’obrir Google per buscar el primer concepte.És cert que el model encara està per polir, perquè com qualsevol altra intel·ligència artificial, ChatGPT pot cometre errades en determinats punts, però el software ja està sent utilitzat per molts estudiants d’instituts i universitats, especialment en països anglosaxons. Això ha obligat les institucions a prendre mesures davant aquesta pràctica. “Sí que hem provat aquest programa, però només per consultar algunes coses, no per fer treballs”, admeten la Mireia i la Marta (noms ficticis), estudiants de primer de batxillerat de l’Escola andorrana. “El ChatGPT et pot ajudar a resoldre problemes o a analitzar dades, però l’alumne també ha de saber raonar i extreure conclusions. Pots fer trampes en els treballs, però els exàmens te’ls has de preparar igualment si vols aprovar”, conclouen.A banda dels dubtes ètics que planteja, és normal que la IA provoqui recels i desconfiances. Es tracta d’una tecnologia que en pocs anys ha estat capaç de perfeccionar-se a nivells fins fa poc inimaginables. “Fins ara ho hem vist en moltes pel·lícules de ciència-ficció com una possibilitat remota, però crec que la intel·ligència artificial no trigarà gaire a substituir la intel·ligència humana”, apunta Sergi Castells, resident a Escaldes-Engordany de 37 anys.La idea és compartida per l’Eva Rodríguez, veïna de la capital de 41 anys, que creu que “hi ha una gran diferència entre utilitzar un sistema d’intel·ligència artificial perquè ens ajudi a treballar i que aquest acabi substituint-nos. La idea provoca vertigen”.El cert, però, és que la IA ja és present en les nostres vides des de fa força temps. “Per exemple, els bots de suport a l’usuari de determinades webs, o sistemes com Alexa o Siri, són intel·ligències artificials”, explica Ignasi Carod, soci de la consultoria tecnològica R&C Associats. Així mateix, aquests sistemes també es fan servir des de fa anys en l’àmbit professional, “en l’automatització de diverses tasques rutinàries o per analitzar informació, per després poder prendre decisions de manera més acurada”.Pel que fa a ChatGPT, Carod afirma que “es tracta d’un important pas endavant pel que fa a motors de cerca”, de manera que “en pocs anys podria acabar substituint Google. Avui dia, però, el nou sistema no resulta del tot fiable. “Si les dades de què disposa el programa són incompletes o no estan actualitzades, et pot donar resultats erronis”, puntualitza l’expert.Sigui com sigui, ChatGPT té capacitat per dur a terme diferents tasques amb força precisió, “des de fer un dibuix o elaborar una argumentació, fins a redactar un text sobre qualsevol tema”, assenyala l’informàtic. A més, posa en relleu que el programa “té capacitat d’aprendre gràcies als sistemes machine learning i deep learning”, que permeten a les màquines adquirir coneixements sense ser expressament programades amb aquesta fina­litat.En aquest context, Carod apunta que la intel·ligència artificial planteja grans reptes de cara al futur. “Principalment tot allò relacionat amb notícies falses, ja que es poden crear vídeos i imatges fake amb gran facilitat”. D’altra banda, també hi ha la qüestió de la privacitat i el tractament de dades personals. “Bàsicament qui pot invertir en aquesta tecnologia són les grans empreses. Amb la IA es pot obtenir un perfil força precís dels usuaris i aquesta informació pot ser molt útil per a aquestes corporacions.”