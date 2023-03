Desplaçaments compartits

Actualitzada 28/02/2023 a les 20:28

COM FUNCIONA?

Registrar-s’hi i crear un perfil: El primer pas és registrar-se al web andorra.compartir.org. A continuació és possible crear un perfil de conductor, de passatger o de tots dos. Crear o cercar desplaçaments: El sistema demana a continuació crear o buscar desplaçaments, ja siguin puntuals o habituals. Cal indicar els punts de sortida i arribada, i els horaris. Sistema de missatgeria: Un cop trobat el viatge que ens interessa és possible contactar amb el conductor mitjançant un sistema de missatgeria intern. Així es pot acordar el punt de recollida i el preu. Canviar les dades del viatge: En qualsevol moment es poden modificar les dades dels viatges que hem publicat. També cal renovar-los, ja que caduquen al cap d’un temps de manera automàtica.

Segons els darrers estudis sobre la mobilitat al país, Andorra registra cada dia uns 135.000 desplaçaments en vehicle privat, un 67% dels quals a la vall central. A més, l’ocupació mitjana per vehicle és molt escassa, ja que no arriba a 1,5 passatgers. A part dels efectes que tot plegat provoca a la xarxa viària, amb importants retencions en determinades zones crítiques a les hores punta, l’impacte mediambiental també és força significatiu. Concretament, es calcula que fins al 57% de les emissions de carboni registrades al Principat estan derivades dels desplaçaments motoritzats.En aquest sentit, no és d’estranyar que en els darrers mesos hagin sorgit iniciatives que mirin de contribuir tant a descongestionar el trànsit com a reduir les emissions. A la gratuïtat del transport públic, una mesura implantada l’estiu passat i que ha tingut força bons resultats quant a increment del nombre de viatgers, s’hi suma ara la posada en marxa de la plataforma andorra.compartir.org. La web permet posar en contacte conductors i passatgers que comparteixen una ruta determinada, ja sigui de manera habitual o esporàdicament. És possible apuntar-s’hi com a conductor i també com a viatger, o en totes dues moda­litats.La nova pàgina, impulsada pel Govern, és similar al famós portal BlaBlaCar, i serveix per realitzar desplaçaments tant a dins com a fora del país. “Com a treballadora fronterera m’interessa, perquè si ens ho podem combinar entre diverses persones l’estalvi en benzina pot arribar a ser molt important”, ressalta Teresa Vilanova, de 36 anys, que es va apuntar al servei tan bon punt va assabentar-se de la posada en marxa. “M’hi he inscrit com a conductora i com a passatgera, però de moment no m’ha contactat ningú ni he trobat cap trajecte coincident”, afirma.Tot i que creu que “amb el temps la idea s’anirà consolidant”, també reconeix que no sempre és fàcil coincidir pel que fa a horaris. “Potser trobes algú per pujar de la Seu a Andorra, però no per baixar. És complicat coordinar-ho tot plegat”, indica.Vanesa Cordones, de 40 anys, és veïna de Santa Coloma i es desplaça cada dia a la zona de Prada Ramon per anar a treballar. Quan va assabentar-se pel Diari i les xarxes socials de l’existència del nou servei no va dubtar a apuntar-s’hi. “La situació econòmica actual de molts ciutadans és complexa, és normal que molta gent busqui alternatives per moure’s de manera més econòmica”, exposa.Tot i admetre que el trajecte que fa habitualment no és gaire llarg i que potser no trobarà gaires persones interessades a compartir desplaçament amb ella, Cordones veu amb molt bons ulls la iniciativa. “És una bona idea, perquè qualsevol cosa que ajudi a estalviar i a reduir la contaminació i el trànsit és benvinguda”. Des del seu punt de vista, “estem massa acostumats al cotxe i el transport públic no sempre és la millor alternativa, sobretot pels horaris i perquè t’arrisques a arribar tard a la feina si hi ha algun contratemps”.Un altre usuari de la nova plataforma, Joel Romero, de 29 anys, s’ha inscrit al nou servei de carsharing per portar possibles viatgers entre la seva àrea de residència, els Vilars d’Escaldes-Engordany, i la Baixada del Molí d’Andorra la Vella, on treballa. Amb tot, es mostra força escèptic. “Em fa la sensació que no tindrà gaire èxit, almenys fins que no posin en marxa una aplicació similar a BlaBlaCar, perquè ara ho has de fer tot per la web i la interfície actual no és del tot còmoda”, assenyala. Així mateix, Romero també troba a faltar que el pagament es pugui gestionar a través de la mateixa plataforma. “Conductor i passatgers s’han de posar d’acord verbalment. Seria molt més fàcil poder-ho pagar directament a l’app. Espero que de mica en mica ho vagin perfeccionant.”Una opinió totalment oposada és la de Rubén Tomàs, de 53 anys i resident a Ransol, que ofereix el trajecte entre aquesta localitat i Andorra la Vella, i també entre la capital i Ordino. “Crec que tindrà èxit perquè un servei com aquest era molt necessari al país”, considera. “En un lloc on l’ús de vehicle privat està tan estès era lògic que s’implantés una cosa així”, afegeix. Tomàs, que també és usuari de BlaBlaCar des del 2015, lamenta veure “tants cotxes ocupats només pel conductor”, i creu que “els temps actuals requereixen d’aquestes xarxes de col·laboració, encara que els taxistes s’enfadin”.