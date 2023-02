Cuina per a tota la setmana

Actualitzada 31/01/2023 a les 14:04

Cal saber

1. Plats aptes per congelar: El congelador manté els aliments més temps i sense perdre les propietats nutricionals. Gairebé tots els plats es poden congelar sense problemes.



2. Preparar racions dobles: No fa falta menjar el mateix tots els dies però podem preparar una ració doble i guardar una meitat a la nevera i l’altra al congelador.



3. Fer servir els envasos adients: Cal aprofitar diferents mides de carmanyoles depenent del contingut. Tots els envasos han de tancar hermèticament i han de ser apilables per estalviar lloc a nevera i congelador.



4. Descobrir noves receptes: El batch cooking és ideal per descobrir noves receptes. Tot i ser una tendència força recent, podem trobar moltes receptes adaptades, tant de tradicionals com de més modernes.

El batch cooking és un anglicisme que podríem traduir com cuinar per blocs i que consisteix a preparar el nostre menú setmanal de dinars o sopars en un mateix moment, habitualment durant el cap de setmana. D’aquesta manera, no tan sols optimitzem al màxim els ingredients i les seves coccions, sinó que també afavorim un estalvi d’energia i una millor planificació de la dieta.El nostre ritme diari fa sovint molt difícil que puguem organitzar la nostra alimentació diària amb productes de qualitat i proximitat: vuit hores de feina, rutina familiar, vida social, gimnàs… El batch cooking ens permet optimitzar temps i recursos, no tan sols perquè cuinarem més quantitats que després dividirem en porcions, sinó també perquè podem fer servir un mateix mètode de cocció per a diversos ingredients.“Per a les persones que acostumem a dinar a la feina aquest sistema és molt més pràctic que haver de cuinar cada dia els plats de l’endemà”, assegura Sandra Antoja, de 38 anys i resident a Andorra la Vella, que va descobrir aquest mètode gràcies a una amiga. “Si ho planifiques bé és molt pràctic, perquè dedicant una estona a la setmana a fer la compra i a cuinar ja ho tens tot resolt”, subratlla.La mateixa opinió és compartida per Marc Morales, encampadà de 43 anys que acostuma a aprofitar els diumenges a la tarda per cuinar amb la parella per a tota la setmana. “El mateix dia ja preparem tot allò que es pot deixar a punt, especialment amanides, guisats, pastes, peix o pollastre al forn... No sempre fem plats complets, sinó també preparacions que durant la setmana es poden anar combinant amb coses fetes al moment”, afegeix.“Mai cuino per als cinc dies de la setmana laboral, però sí que m’agrada deixar preparats almenys els dinars de dos o tres dies. Amb això estalvies molt de temps”, relata Elena Costa, veïna de la capital de 36 anys. “Els llegums, les verdures, l’arròs o la pasta són molt pràctics com a base; després ja hi afegeixo l’acompa­nyament que em sembli: es poden fer en forma d’amanida, amb una salsa, acompa­nyant pollastre a la planxa...”La dietista i nutricionista Katia Durich afirma que la clau principal del batch cooking és la bona organització. “El fet de no deixar lloc a imprevistos afavorirà el nostre equilibri alimentari, la nostra economia –perquè no acabarem comprant alguna cosa o menjant fora– i el mindfulness, perquè tindrem més temps per gaudir menjant”. A més, posa en relleu com aquest sistema és “molt més sostenible”, ja que “consumim menys processats, utilitzem la major part de recursos només un dia i podem aprofitar el forn per fer dues coses al mateix temps”.Pel que fa als aliments més adequats per cuinar amb aquest sistema, l’especialista en destaca quatre grups. En primer lloc, les verdures, a les quals “si hi afegim un raig d’oli d’oliva per sobre sempre afavorirem la conservació”; seguides dels llegums, “que es poden conservar fins a una setmana”. Així mateix, els carbohidrats també són especialment aptes per al batch cooking. A més, Durich recorda que “quan preparem un aliment que conté midó, com la patata o l’arròs, la seva composició química canvia i part del midó, quan es refreda, es transforma en fibra més saludable per a la nostra flora intestinal”. Finalment, la dietista destaca que els ous, bullits amb closca, “es poden conservar fins a quatre dies”.El correcte emmagatzematge és una altra de les qüestions a tenir presents. “L’ideal és conserva-ho en recipients de vidre ben tapats a la nevera, i amb tot ben separat”, explica Durich. “És fonamental la higiene, tenir les mans i les superfícies ben netes, i guardar els tuppers al frigorífic tan bon punt s’hagin refredat”.La dietista insisteix que la previsió és molt important per evitar que acabem llençant menjar. Així mateix, la conservació ha de ser acurada: “Els recipients han d’estar nets i cal respectar les temperatures de conservació i, sobretot les dates de caducitat.” I a l’hora d’escalfar, si és possible, “fer-ho només amb la quantitat que consumirem, perquè cada cop que reescalfem i refredem un plat augmenta el risc de contaminació”.