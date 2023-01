Més protecció davant la covid-19

Actualitzada 23/01/2023 a les 19:58

XBB, la nova variant del virus

XBB és el nom amb el qual es coneix una recent fusió de dues variants d’òmicron, que està sota seguiment de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) des de principi de desembre. Dues mutacions d’aquesta han donat lloc a l’XBB.1.5, que ha passat a ser la principal candidata a imposar-se a tot el món després de créixer ràpidament als Estats Units, on suposa gairebé la meitat dels casos. L’OMS ja l’ha detectat en 25 països, i tot i que en molts la seva presència ha estat anecdòtica, es recomana no abaixar la guàrdia davant de la seva propagació. El doctor Fernando Moraga-Llop apunta que que aquesta variant “és molt més contagiosa que les anteriors, però fins ara no s’ha demostrat que tingui una major gravetat”.

Després d’inocular la segona dosi de record de la vacuna contra la covid-19 a majors de 60 anys i persones vulnerables, el Govern va aprovar fa dues setmanes aixecar aquesta restricció d’edat i fer extensiva la possibilitat de vacunar-se a tota la població major de 18 anys.En un context de descens important dels casos –després del repunt de positius que es va produir a final de l’any passat–, la mesura pot semblar innecessària. I, de fet, els experts asseguren que no cal posar-se el vaccí si s’ha passat la variant òmicron en els darrers sis mesos, en haver-se generat suficients anticossos contra la infecció. En qualsevol cas, també recorden que sempre és recomanable aquesta immunitat suplementària, fins i tot si no existeixen factors de risc.Entre els ciutadans, les opinions sobre la nova dosi són dispars. “Pot ser útil per qüestions laborals, o per si has de viatjar, o si convius amb persones en condicions de risc, però no crec que algú que estigui perfectament sa ho necessiti”, considera Paloma Méndez, encampadana de 42 anys que afirma que, ara com ara, s’abstindrà de vacunar-se novament. “Pel que tinc entès, tres dosis són suficients per evitar casos greus o hospitalitzacions. De moment em quedo amb les tres punxades”, afegeix.El mateix parer és compartit per Ramon Santiago, veí d’Escaldes-Engordany de 37 anys, que creu que, en general, “hi ha poca informació sobre les vacunes. Se’ns diu quan ens podem vacunar i en quines franges d’edat, però no se’ns explica quins beneficis reals pot tenir una nova dosi”. Santiago vol deixar clar que “no soc negacionista, perquè fins ara sempre m’he vacunat quan ha tocat. Però si se’ns ofereix l’opció voluntària de poder rebre novament la vacuna, la gent ha de poder decidir amb el coneixement a la mà, amb informació”, especifica.“És cert que la vacunació no et lliura totalment del contagi, però també és veritat que quan es va començar a administrar els casos greus i les morts van baixar dràsticament. Això vol dir que és efectiva”, comenta, al seu torn, Mireia Mas, d’Andorra la Vella i 46 anys, que ha decidir administrar-se el segon record del vaccí per “estar protegida contra les noves variants”.Aquest és, de fet, el principal argument que esgrimeixen els especialistes perquè el conjunt de la població s’animi a completar el procés de vacunació. “Les vacunes són molt efectives per evitar els casos greus i una possible hospitalització, i pot ser que, encara que hagis passat la malaltia, al cap d’uns mesos et reinfectis perquè han aparegut noves mutacions”, ressalta el doctor Fernando Moraga-Llop, pediatre i portaveu de l’Associació Espanyola de Vacunologia (AEV).L’especialista també recorda que “les noves dosis són bivalents”, de manera que serveixen tant “per protegir-nos de la soca original del virus com de les darreres variants òmicron que han aparegut en els darrers mesos, la BA.4 i la BA.5. Això es tradueix en una major efectivitat i una major protecció davant la covid”, destaca.Una altra font mèdica consultada per 7Dies insisteix en el mateix sentit. “Les tres primeres dosis es van fer a partir de la soca de Wuhan, mentre que aquesta darrera també inclou les noves variants. Aquest simple fet diferencial hauria de ser un motiu de pes per vacunar-se, perquè representa una protecció suplementària important”, subratlla.La mateixa font matisa que la nova dosi només no seria recomanable “per a una persona que acaba de passar la infecció o que l’ha passat en els últims sis mesos”. Perquè, en aquest cas, “ja té protecció contra òmicron i, a més, la que dona la infecció és més completa que la de la vacuna”. Però si, en canvi, “no hem tingut covid en l’últim mig any, amb la quarta dosi podem estar més protegits si ens contagiem”.El doctor Moraga-Llop posa èmfasi en el fet que “cal que el pacient sigui conscient que els beneficis de vacunar-se sempre superen els riscos d’una possible infecció, fins i tot en persones que estiguin bé de salut”. I afegeix que “les autoritats sanitàries han de prioritzar i insistir en la vacunació de majors de 60 anys i dels grups de risc, però cal tenir en compte que el risc zero no existeix a cap edat”, de manera que “tothom que vulgui rebre la nova dosi pot fer-ho sense cap problema”.