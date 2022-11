Hivern: Com protegir el vehicle?

Actualitzada 07/11/2022 a les 19:49

CAL SABER

1) Revisar la bateria i canviar-la si cal: Amb les variacions brusques de temperatura, la bateria pot veure’s afectada. Cal mesurar la càrrega i canviar-la si cal, per evitar problemes en arrencar.



2) Comprovar l’estat dels líquids: Cal fer una revisió a fons de l’estat dels líquids del cotxe, especialment l’oli i l’anticongelant, essencials per al motor, i també del sistema de frens.



3) Posar les rodes de contacte: Els pneumàtics de contacte són l’alternativa més còmoda i senzilla a les cadenes i a d’altres equipaments especials que són obligatoris durant els mesos més freds de l’any.



4) Verificar que els llums funcionen: Els llums del cotxe són importants tot l’any, però a l’hivern són crucials en haver-hi menys hores de llum natural. Ens hem d’assegurar que funcionen bé i que estan ben alineats.

De la mateixa manera que el pas a les estacions més fredes de l’any ens obliga a canviar de roba i a condicionar les nostres llars i llocs de treball per poder estar-hi a gust, també el vehicle necessita alguns ajustos per afrontar la duresa de l’hivern.Una revisió i una preparació adequades són essencials a l’hora d’estalviar-nos uns quants euros el dia de demà. El que puguem invertir en els líquids i olis adequats, en el sistema de frens, en els pnemàtics, i en altres elements relativament menors poden fer que estalviem centenars o fins i tot milers d’euros en el futur. I cal tenir en compte que la preparació adequada del cotxe evita no tan sols avaries, sinó accidents, de manera que els diners i l’esforç invertits hauran valgut la pena en relació amb la seguretat.Aquesta temporada ve marcada, d’altra banda, per la crisi d’abastiment de materials provocada per la guerra d’Ucraïna, que s’està fent notar especialment a l’hora d’aconseguir rodes d’hivern. Les matèries primeres escassegen, els preus s’incrementen i les llistes d’espera als tallers creixen dia rere dia.En aquest sentit, tot i que des de l’1 de novembre passat és obligatori portar equipaments especials, alguns conductors encara no han pogut canviar els pneumàtics. “Vaig anar al taller i em van dir que, com a mínim, havia d’esperar una setmana”, comenta Jaume Huertas, lauredià de 41 anys. “Al final vaig aconseguir que em donessin cita d’un dijous a l’altre, i durant aquells dies no va quedar més remei que portar les cadenes preparades al maleter i creuar els dits perquè no nevés”, afegeix.D’altres usuaris han tingut més sort. “Vaig canviar els pneumàtics de contacte ara fa un any i les mateixes rodes encara em serveixen per a aquest hivern”, relata Dolors Torres, veïna d’Andorra la Vella de 37 anys. “Quan vaig anar al taller me’ls van poder canviar de seguida, però altres clients que necessitaven rodes noves van haver de marxar igual com havien vingut perquè no en quedaven”, puntualitza.El president de l’Associació de Tallers Mecànics, Víctor Iruela, confirma que hi ha dificultats a l’hora d’aconseguir peces i materials, i que la qüestió s’agreuja encara més en el cas dels pneumàtics. “No hem d’oblidar que els equipaments especials són obligatoris a molts països, i ara la indústria s’està trobant amb un pic de demanda molt fort en plena crisi de matèries primeres”. El resultat de tot plegat és evident: “Falten materials d’elaboració com el cautxú, les fàbriques es veuen obligades a baixar la producció, els pneumàtics s’encareixen i el client final es veu obligat a esperar i a pagar més per un producte que, probablement, també serà de menor qualitat”.Sigui com sigui, Iruela recorda que la posada a punt del cotxe per a l’hivern va més enllà dels equipaments especials. “Hi ha una sèrie de verificacions i de comprovacions que s’han de fer sempre que el vehicle s’enfronta a un canvi d’estació”, afirma al respecte.En el cas de l’hivern, avisa que “el fred pot afectar en tots els sentits”, però que on cal parar més atenció és “en l’oli i en el líquid refrigerant, perquè si no estan en bones condicions ens podem carregar el motor”. En llocs de les característiques d’Andorra, el responsable de Garatge Víctor recomana “realitzar el canvi d’oli almenys un cop l’any i, com a mínim, cada 10.000 quilòmetres”, tot i que recorda que “hi ha olis preparats per durar fins a dos anys, en funció de la marca i de les característiques”.El manteniment del sistema de calefacció i dels termòstats és un altre dels aspectes on cal incidir de manera especial. “Degut a la manca d’ús durant l’estiu, és possible que el radiador pateixi algun problema de funcionament. Per tant, és fonamental incloure la calefacció en la revisió de cara a l’hivern”, aconsella Iruela.Finalment, la bateria és un altre dels elements del vehicle que més pateixen els canvis de temperatura, sobretot si deixem el cotxe a la intempèrie. “Si la bateria no està com a mínim al 80% de la seva vida útil, caldria canviar-la si ens volem evitar ensurts a l’hora d’arrencar”, conclou el mecànic.