Retorn a la rutina

Actualitzada 31/08/2022 a les 10:48

CAL SABER

ACOSTUMAR EL COS ALS HORARIS

1) Uns dies abans de tornar a la rutina cal acostumar el cos als horaris habituals de feina. Podem anar avançant l’hora d’aixecar-nos progressivament.



NO ABANDONAR ELS PETITS PLAERS

2) Tornar a la feina no ha d’implicar forçosament renunciar als petits plaers que gaudim durant les vacances. Cal saber gaudir dels hobbies i del temps lliure.



APRENDRE A DESCANSAR

3) El cansament només agreuja la síndrome postvacacional i de res ens serveix tornar a la feina ja estressats. Cal complir els horaris de son i intentar relaxar-se.



BON HUMOR I PENSAR EN POSITIU

Els pensaments negatius davant de la tornada a la feina només creen inquietud. Cal tranquil·litzar-se i agafar-se la rentrée amb bon humor i una actitud positiva.

Uns més i altres menys, tots patim una petita davallada emocional quan s’acaben les vacances i hem de reprendre les diverses rutines de feina, col·legis, horaris... És la coneguda (i temuda) síndrome postvacacional, que pot comportar símptomes com ara cansament, pèrdua de la gana, somnolència, dolors musculars, apatia, irritabilitat, nervis o tristesa. Aquests senyals poden desencadenar en estrès i ansietat, que, si es cronifiquen, acabaran sent patològics.“De cop i volta passes d’un entorn de relax total a les rutines i a les responsabilitats del dia a dia. A tots ens ha passat sentir cert desànim quan ens reincorporem a la feina, crec que és perfectament normal”, opina Nerea Castro, veïna d’Andorra la Vella de 31 anys que treballa al sector del comerç.“A no ser que siguis un addicte a la feina, sempre és difícil reenganxar-se a la rutina després d’un temps més o menys llarg de descans”, explica, al seu torn, Santi Montero, escaldenc de 42 anys. “Durant la primera setmana em costa moltíssim adaptar-me, i això que sempre intento tornar de les vacances dos o tres dies abans de reincorporar-me a la feina perquè el xoc no sigui tan traumàtic”, afegeix.Què entenem per síndrome postvacacional? “No és més que la pressió emocional que sentim a l’hora d’afrontar i readaptar-nos a les tasques habituals després d’un període de desconnexió”, explica el doctor Rafael Sarandeses, especialista en medicina laboral.Segons Sarandeses, una de les qüestions més importants de la reincorporació post­vacacional és la readaptació horària. “Tornem a matinar, o a pernoctar si la nostra feina és per torns o guàrdies, i estem forçats a regular el nostre cicle somni-vigilància, a vegades molt exigent”.En aquest sentit, ressalta que “és important disposar d’un descans nocturn complet i reparador. Dormir almenys set o vuit hores és la clau per no caure en la síndrome post­vacacional i per activar la nostra reparació immunitària de cara a la tardor”. Moltes vegades, però, “l’ansietat anticipatòria davant aquesta reincorporació rutinària genera insomni i neguit”, un fet que es presenta sobretot “en casos de persones amb un caràcter particularment perfeccionista i/o controlador”, exposa el facultatiu.Per al doctor Sarandeses, el sentit de l’humor és clau per afrontar el retorn a la rutina. “Cal afrontar els dies positivament un cop tornem a trepitjar la feina, entrar a treballar amb una nova visió sobre els companys i clients”, indica.Així mateix, per protegir-se contra el desfasament horari, l’especialista aconsella “disminuir l’exposició a la llum blava, pròpia d’aparells tecnològics com mòbils o tauletes”. Una pràctica que és “important per millorar el perfil del nostre son”. En relació amb això, Sarandeses recomana la lectura d’un llibre o revista abans d’anar a dormir. “Són elements clàssics que sempre milloren el son, ja que ens ajuden a focalitzar i canviar la direcció dels nostres pensaments”.També és important aprofitar la tornada per socialitzar amb els companys de feina. “És el millor moment per reconstruir llaços afeblits ocasionats per l’estrès i les rutines de cada dia”, assenyala Sarandeses. En la mateixa línia, també és fonamental, “especialment si som molt planificadors, assumir que no arribarem a fer-ho tot els primers dies. Cal acceptar els imprevistos i tenir clar que la maquinària tornarà uns dies a estar novament a punt”.En paral·lel, l’expert també posa èmfasi en la importància de recuperar els bons hàbits alimentaris i l’exercici físic de manera gradual. “Cal evitar ser ambiciós i començar massa a correcuita. En canvi, si allarguem aquest camí hi arribarem segur.” També al lloc de feina cal seguir aquest procés d’adaptació gradual. “Començarem mantenint reunions relaxades i graduals amb l’objectiu de definir i detallar els objectius, els mitjans i les expectatives de l’equip per a aquest nou període”, recomana Sarandeses.I sobretot durant els primers dies després de tornar de vacances és important “no emportar-se treball a casa. Això perpetuarà la nostra ansietat i ens farà tenir una planificació irreal”, conclou l’especialista.