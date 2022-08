Camí cap a la reducció del plàstic

Actualitzada 22/08/2022 a les 17:48

Cal saber

1. Plàstics d'un sol ús prohibits: els bastonets de cotó i palletes -excepte d’ús sanitari-, els coberts, plats, agitadors de begudes, pals per unir globus, etc.



2.Desplegament de la llei: la normativa està aprovada i la llista dels productes prohibits validada, ara s’inicia el desplegament legal per al gener.



3.Població sensibilitzada: Davant l’emergència climàtica, comerços i ciutadans entenen que és una mesura de prevenció necessària i urgent.

La reducció o erradicació de l’ús del plàstic, sobretot del que és d’un sol ús, és cada vegada més una necessitat urgent. És cert que els hàbits i la sensibilitat de la ciutadania ha anat augmentant amb el temps i són moltes les persones que han pràcticament eliminat aquest material de les seves vides, però encara queda feina per fer. Per això el Govern ha iniciat el desplegament normatiu de la ja aprovada Llei d’Economia Circular, que engloba molts altres àmbits a més de la prevenció o regulació del plàstic com el malbaratament alimentari o la informació i sensibilització de la població. Així ho recorda la directora de Medi Ambient i Sostenibilitat, Sílvia Ferrer, que assenyala que la legislació s’ha desenvolupat per sectors com el de la construcció, el comerç, importadors de plàstic, pistes d’esquí o restauració. “Hem recollit les implicacions per a cadascun i s’han executat els punts concrets per millorar la gestió dels residus, per fer-ne més eficient la seva gestió, augmentar el reciclatge i també el rol exemplar de l’administració com establir-hi mesures de bones pràctiques, la compra verda, la reducció del paper o la gestió de l’aigua”.Així, davant l’aprovació de la llei, s’han començat a enviar les cartes als centres comercials perquè vagin esgotant estocs i no facin noves comandes dels elements que es prohibiran a partir del 20 de gener del 2023, aquells que tenen una altra alternativa de producció com els bastonets de cotó i palletes de plàstic -sempre que no estiguin relacionats amb ús sanitari-, els coberts i plats de plàstic, els agitadors de begudes de plàstic, els pals destinats a unir globus, els recipients per a aliments i begudes o vasos fets amb poliestirè, incloses les tapes i els taps.Les bosses de plàstic, per ara, no estan prohibides, però des del 2017 -quan van començar a tenir un cost i es va aplicar el reglament per a la reducció del seu consum- hi ha hagut una disminució progressiva del seu ús. “Hem fet el llistat d’acord amb les directives de la Unió Europea que regulen la matèria, sent els mateixos que s’han prohibit a la resta d’estats membres”, explica Ferrer. I afegeix “quan treballàvem la llei vam intercanviar amb els sectors que realitzen la importació de productes per estar preparats i gestionar els estocs”.Alguns dels comerços, però, no hauran de fer grans canvis davant la nova llei. És el cas de la botiga Granalia a Andorra la Vella, la responsable de la qual, Mariana Alegre, explica que només utilitzen plàstic “per protegir els productes, per mantenir la seva congelació o bé embassats que són sense gluten per seguretat alimentària”. Alegre assenyala que a la botiga s’usen bosses reciclades i reciclables de paper gratuïtes, així com es facilita la venda de bosses de cotó orgànic reutilitzables, de tela o de paper “tenim clients que ja porten les nostres bosses o els seus pots de vidre”.La responsable afirma que els habituals compradors de la botiga ja tenen una sensibilitat envers el consum del plàstic “per comprar en botigues d’aquest tipus tenen una altra consciència, no només des del menjar més natural, sinó de la reutilització i reciclatge”.També és la perspectiva a la qual s’acull en Sergi, de 26 anys, que assegura que sempre va a comprar amb bosses reutilitzables “intento evitar comprar les bosses al supermercat, tant les de plàstic com les de cartó”. Alhora diu que a casa majoritàriament usen tàpers de vidre: “En tinc alguns de plàstic, però les ampolles sí que són totes de vidre”.El resident defensa que cal minvar el consum d’aquest material: “El podria reduir de moltes més maneres que m’adono que no faig, per exemple, el meu raspall de dents és de plàstic i el podria tenir de bambú, entre altres coses, però és important que, a poc a poc, ho anem fent tots.”Per la seva banda, Cecilia Contartese, la propietària de Meraki Zero Waste a Andorra la Vella, afirma que han notat un augment dels clients que cada vegada tenen més preocupació pel que fa a reduir el consum del plàstic i “moltes persones ja no utilitzen aquest material i es queixen que és el que ofereixen als supermercats”. Contartese assenyala que a la seva botiga només fan servir productes orgànics, sense embassar o naturals, i els únics plàstics que tenen són reutilitzables. Així mateix, Zero Waste, que va obrir el febrer d’aquest any, afirma que aposten per a aquest canvi de paradigma i “nosaltres també fomentem la disminució de l’ús del plàstic, mostrem a la gent que és fàcil, només cal organitzar-se una mica i planificar la compra, a més estalvien perquè només paguen el producte. Porten els envasos de casa i els reutilitzem, és plàstic en circulació que aprofitem i personalitzem”, apunta.L’Andrea, de 33 anys, manifesta que sempre intenta anar a comprar amb la seva bossa, “alguna vegada se m’oblida, però ho intento sempre i a casa reciclem el plàstic”. La resident assenyala que “sempre intentem fer àpats amb tots els estris de vidre”. Per altra banda, indica que és necessari que es tiri endavant la llei d’economia circular perquè “fem massa ús del plàstic i fa falta més conscienciació social”. En aquest sentit, apunta que potser caldria “posar més punts de retorn del plàstic o retornar-lo a les botigues i que et donessin una compensació econòmica a canvi”.En aquesta línia, en José Manuel, de 72 anys, afirma que intenta consumir el mínim de plàstic i “sempre procuro portar una bossa de casa”. Així mateix, assenyala que evita utilitzar coberts o plats de plàstic i que a casa intenten reciclar al màxim. El resident també està a favor de la llei, però creu que cal “pressionar més la societat perquè prengui més consciència”.Per la seva part, la directora de Medi Ambient, Sílvia Ferrer, recorda que els productes d’un sol ús necessiten un procés de producció, importació i transport que consumeix recursos i energia, sent poc sostenibles per la poca estona que els utilitzem “davant la declaració d’emergència climàtica la societat està molt més sensibilitzada i era un aspecte que es demanava, cal continuar en aquesta línia”.