Climatització eficient

Actualitzada 01/08/2022 a les 17:57

Cal saber

Dormir amb l’aire condicionat?

L’ús de l’aire condicionat durant la nit és possible, sempre que tinguem en compte una sèrie de precaucions. En cas contrari, la nostra salut se’n pot ressentir. Abans d’anar a dormir hem de controlar la temperatura i regular el termòstat de manera que se situï entre els 24 i els 27 graus. Els aparells d’aire condicionat compten, en la seva majoria, amb l’opció nocturna, que ajuda a estalviar energia i no refreda excessivament l'ambient. Si fem servir roba lleugera i duem a terme una correcta ventilació de la llar durant les hores més fresques ajudarem a fer que la calor no es concentri tant a casa.

Durant l’estiu, l’aire condicionat pot ser responsable d’entre el 60 i el 70 per cent del consum elèctric a la llar. De lluny, aquest és l’electrodomèstic de major consum elèctric durant els mesos de més calor. La seva utilització es fa pràcticament imprescindible en alguns moments del dia, però també és fonamental saber-ne fer un ús racional. En cas contrari, no tan sols se’n pot ressentir la butxaca quan ens arribi la factura de la llum, sinó també la salut. A més, abusar d’aquests aparells té un fort impacte pel que fa al medi ambient.“Sobretot en llocs públics crec que s’està fent un ús exagerat de l’aire condicionat. Una cosa és entrar en una botiga o un restaurant i que hi trobis una temperatura agradable, i una altra que hagis d’abrigar-te perquè passes fred”, considera l’Aura Castillo, veïna d’Escaldes-Engordany de 37 anys. A casa seva, assegura, intenta no excedir-se amb les temperatures. “No és només per la despesa: considero que el que és important és que et trobis a gust, i per aconseguir-ho no cal posar l’aire a 19 graus com fa molta gent”, apunta.La “temperatura ideal”, però, sempre és quelcom difícil d’establir. La percepció al respecte pot variar molt entre una persona i una altra. “En aquest tema sempre hi ha grans discussions a les oficines, però realment el confort tèrmic és un dels factors més difícils de controlar, perquè és molt subjectiu”, explica Josep Sobrevias, president de l’Associació Andorrana per la Qualitat Ambiental en Interiors (AAQAI) i director de l’empresa Pic Restauració.Què cal fer? “El recomanable seria entre els 24 i els 26 graus, perquè per sota d’aquesta franja es dispara el consum elèctric”, indica l’especialista. “També és cert que amb aquestes temperatures molta gent té calor, de manera que el més adient és aplicar el sentit comú”, afegeix. “El que no pot ser és fixar la temperatura més baixa que permet l’aparell per després haver-te de posar un jersei”.Sobrevias també posa èmfasi en el fet que, perquè l’aire condicionat sigui realment eficient, cal tancar del tot les portes i les finestres. “Si l’espai no està adequadament aïllat es poden produir filtracions excessives d’aire i això pot ocasionar variacions de temperatura”, ressalta. Per aquest motiu, agrega, “és absurd el que es fa en molts comerços, on tenen les portes obertes de bat a bat i l’aire condicionat funcionant a la màxima potència. Això suposa una despesa energètica que és descomunal”, alerta.El president de l’AAQAI també subratlla, però, que per garantir una bona qualitat de l’aire també és imprescindible ventilar els espais de manera freqüent. “És cert que moltes màquines modernes venen equipades amb recuperadors per reaprofitar una part de l’aire. Són aparells eficients, que et permeten tenir-ho tot tancat i que l’ambient es vagi netejant. Però de tota manera, si no obrim finestres sempre que sigui possible, la qualitat de l’aire interior es degradarà igual.” Sobrevias recorda que “les mateixes persones som en certa manera contaminants, ja que deixem anar partícules constantment, i si no hi ha una renovació de l’aire, i més encara en temps de covid, acabarem respirant allò que no ens agradaria”.En relació amb això, la salut és un dels aspectes on més pot repercutir un ús indegut dels sistemes de climatització. “Tot comença per un bon manteniment de la maquinària, amb revisions que s’haurien de fer almenys un cop l’any”, remarca Sobrevias. I posa en relleu que no n’hi ha prou amb una inspecció superficial, ja que “cal canviar els filtres i netejar els circuits periòdicament”. D’altra manera, l’aire condicionat pot convertir-se en un important focus de propagació de pols, bacteris i altres partícules perjudicials.Així mateix, la utilització d’aquests sistemes pot desembocar en problemes de salut si no es realitza correctament. “Abusar-ne o fer-ne un ús indegut pot provocar tot tipus de trastorns”, adverteix una font mèdica consultada per 7DIES. “Entre els més habituals hi ha, per exemple, els problemes a la pell o la deshidratació. Els sistemes d’aire condicionat tendeixen a reduir la humitat de l’ambient, i en mantenir-nos frescos es redueix la sensació de set i la necessitat de beure aigua”, puntualitza.Però sens dubte és el sistema respiratori el que més se’n pot ressentir. “Una exposició intensa a l’aire condicionat ens pot provocar mal de coll, tos, refredats...”, assenyala la mateixa font. “També propicia l’aparició d’inflamacions en les vies respiratòries com, per exemple, faringitis o laringitis”, de manera que cal “regular bé les temperatures, vigilar la humitat ambiental de l’espai i evitar l’exposició directa a l’aire”.