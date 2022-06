S'acaba l'aïllament per covid

Actualitzada 31/05/2022 a les 20:38

CAL SABER



El nou protocol marca que en cas que el pacient no presenti símptomes o que siguin lleus, deixa de ser obligatori l’aïllament al domicili.



ÚS DE MASCARETA OBLIGATORI:

Els positius asimptomàtics o amb baixa afectació podran sortir de casa però han de dur una mascareta quirúrgica o FFP2 durant 10 dies.



ELS CONTACTES S'HAN DE FER TEST

Els convivents o les persones que han estat en contacte estret amb un positiu en un espai tancat i sense mascareta caldrà que es realitzin un test ràpid d’antígens.



LA BAIXA DEIXA DE SER AUTOMÀTICA

El Govern va adoptar la setmana passada una nova mesura en el llarg camí de recuperació de la normalitat postpandèmica: la fi de l’obligatorietat de realitzar aïllament domiciliari entre aquelles persones contagiades de coronavirus que no tinguin símptomes de la infecció o en tinguin de lleus. El ministre portaveu, Eric Jover, va anunciar en la roda de premsa posterior al consell de ministres que els infectats per la covid-19 que no tinguin gran afectació es tractaran com els que pateixen la grip, és a dir, una malaltia infecciosa però que no té gaire repercussió en el sistema sanitari. D’aquesta manera, ja no s’atorgarà la baixa de forma automàtica i només s’hi podran acollir aquells pacients amb simptomatologia que sigui “incapacitant” per realitzar la seva feina.Els positius asimptomàtics o amb baixa afectació poden sortir de casa però han de dur obligatòriament una mascareta quirúrgica o FFP2 durant 10 dies des de l’inici de símptomes o el resultat positiu. Es recomana que, sempre que sigui possible, els positius facin teletreball i redueixin al mínim les interaccions socials. També que evitin compartir espais tancats poc ventilats i mantinguin una higiene de mans freqüent. Així mateix, els contactes estrets de les persones infectades han de fer-se un test ràpid d’antígens per descartar la infecció.La mesura genera divisió d’opinions, tot i que molts ciutadans la veuen positivament per tot el que representa de retorn a certa normalitat. “Fa més de dos anys que estem patint la covid, crec que ja era hora que es recuperés una situació semblant a aquella que hi havia abans del virus, i amb més raó quan hi ha un percentatge de persones vacunades que és molt elevat”, opina Francisco Martínez, un veí d’Escaldes-Engordany de 54 anys.En el mateix sentit s’expressa Marta Roca, resident a la capital de 29 anys, que considera que l’important “és que es vagin fent passos endavant, encara que siguin lents”. La jove recorda que “al principi de la pandèmia anàvem constantment endavant i enrere pel que fa a les mesures sanitàries, i ara sembla que cada restricció que s’elimina ja és una decisió definitiva. Es va avançant i això sempre és positiu”, afegeix.Un altre punt de vista positiu és el de Xavier Silva, veí d’Andorra la Vella de 41 anys, que creu que “després que s’eliminessin les mascaretes en interiors, era lògic que el següent pas fos rebaixar la consideració de la malaltia en aquells casos menys greus”. I agrega que “això no vol dir que no s’hagi de seguir anant amb compte, perquè hi continua havent persones més vulnerables a la malaltia”. En aquest sentit, opina que de la pandèmia “es pot extreure la lliçó d’anar amb més cura i protegir-nos més davant els virus. L’ús de la mascareta o la higiene continuaran sent habituals”, vaticina.Altres enquestats, en canvi, creuen que l’excessiva relaxació de les mesures pot desencadenar un agreujament de la situació. “Ja es parla d’una setena onada en alguns països; no sé fins a quin punt és prudent suprimir tan ràpid totes les mesures”, indica Mireia Nieto, resident a Escaldes de 38 anys. “És cert que una persona amb símptomes lleus pot fer vida més o menys normal, però també hi ha gent que és més feble davant d’aquesta malaltia, i que ara està més exposada al virus que quan hi havia una normativa més estricta”.Entre les persones grans és on hi ha més desconfiança davant aquests avenços. “Jo continuo portant mascareta quan vaig a comprar o si estic en un lloc amb molta gent, encara no em trobo segura del tot i crec que han anat massa ràpid”, indica Maria Oliver, de 67 anys i veïna de la capital.També és del mateix parer Josep Nebot, resident a Andorra la Vella de 63 anys. “No és el mateix passar la malaltia amb 25 anys que amb 70, hi ha una part de la població que continua sent sensible al virus i potser caldria no anar amb tanta pressa a l’hora de treure restriccions.” Tot i això, opina que la vacuna ha suposat “un pas molt important” cap a la normalitat. “A la llarga, això acabarà sent com la grip, amb la població més gran vacunant-se un cop l’any”, conclou.