Aclaparats per l''spam'

Una acció imprescindible per evitar el correu brossa és tenir cura de la nostra informació personal. Hem d’evitar exposar el compte de correu més del necessari. Per exemple no fer pública l’adreça en fòrums oberts o pàgines web que pugui llegir qualsevol i després incloure’ns en una campanya d’spam sense el nostre permís. No hem d’exposar els nostres comptes ni cap altra informació sensible de manera pública.



De la mateixa manera, sempre que anem a registrar-nos en una pàgina web o qualsevol plataforma en línia, hem d’assegurar-nos que és realment fiable. En cas contrari, les nostres dades personals, incloent-hi l’adreça electrònica, poden acabar fàcilment en llistes de distribució de correu brossa.

L’spam o correu brossa és sens dubte un dels principals problemes relacionats amb l’ús del correu electrònic. Pot arribar a ser desesperant veure com cada dia la safata d’entrada s’inunda d’aquests e-mails que no volem. I posar-hi remei no sempre és fàcil.“Vuit de cada deu correus que ens arriben a l’e-mail de la feina no tenen res a veure amb temes professionals. Ja no sabem què fer, perquè els marquem com a correu no desitjat i ens segueixen arribant més i més missatges d’altres destinataris”, lamenta Aurora Román, veïna de Sant Julià de Lòria de 39 anys que treballa com a comptable. “Perdem molt de temps esbor­rant tot això”, agrega.Ara bé, per què passa això? Per què a vegades la safata del correu es pot omplir més d’spam que d’aquells correus que realment estem esperant?“En la immensa majoria de vegades, el correu no desitjat té simplement una funció comercial: ens envien correus per vendre’ns productes o serveis”, comenta Ignasi Carod, soci de la consultoria tecnològica R&C Associats. Puntualitza, però, que “a vegades també poden ser e-mails fraudulents o maliciosos”, de manera que “cal anar amb compte de quins correus obrim i a quins enllaços cliquem”, perquè podem acabar estafats o contaminats per un virus informàtic.Rebre de tant en tant algun e-mail no volgut pot considerar-se normal, però quan el nombre de correus brossa augmenta considerablement sí que hauríem de preocupar-nos. Més enllà de si són o no perillosos, el fet de sentir-nos aclaparats per tants missatges pot arribar a ser contraproduent: ens fa perdre temps, ens provoca estrès i cansament per haver d’eliminar-los constantment i, el que és encara pitjor, poden fer que passem per alt un correu que realment sí que és important per a nosaltres.“Amb la nova llei de protecció de dades, has de donar expressament el teu consentiment per rebre notificacions”, comenta Carod. “Tu pots donar-te de baixa de les llistes de correu, i en teoria el sistema ja t’esborra automàticament d’aquesta llista. Si això no passa, pots fins i tot emprendre accions legals”, precisa l’expert. En la pràctica, malgrat tot, la cosa no resulta tan senzilla. “La immensa majoria d’aquests correus s’envien des d’altres països, principalment Rússia, la Xina i els Estats Units”, de manera “que és difícil perseguir aquestes pràctiques”.A nivell d’usuari, l’únic que es pot fer és actuar amb sentit comú i prendre una sèrie de precaucions bàsiques. Una de fonamental és no cedir la nostra adreça de correu així com així. “Moltes vegades, quan ens apuntem a sortejos o promocions, estem donant l’autorització perquè la nostra adreça sigui emprada per a temes de màrqueting. Per això és molt important llegir bé les condicions”, aconsella Carod. “Hi ha empreses que es dediquen a buscar i elaborar llistes de distribució per després vendre-les”, subratlla.A més de vigilar a qui cedim l’adreça electrònica i a qui facilitem les dades, també existeixen els filtres antispam, que ens poden ajudar a contenir la circulació d’aquesta mena d’e-mails. “Pot resultar una tasca feixuga, però si marquem els correus com a spam, això ajuda els sistemes a crear llistes i evitar que tant nosaltres com altres usuaris els tornem a rebre”, explica el responsable d’R&C Associats.Una altra opció que podem tenir en compte és la d’utilitzar diferents comptes de correu. D’aquesta forma reduïm el risc que ens arribi correu brossa i inundar la safata d’entrada. Podem tenir cada adreça per a una funció ben delimitada, i acotar així les seves funcions i no exposar-les més del necessari.Per exemple, podem crear un compte per a cadascuna d’aquestes finalitats:–e-mail per a la feina: separem la vida laboral de la personal i evitem rebre molts cor­reus que no volem.–Correu personal o privat: és l’e-mail que utilitzarem per a la nostra vida personal, per rebre i enviar correus amb amics, familiars, serveis, etc. Aquí podem incloure compres que fem en línia, fòrums, xarxes socials...–e-mail per a assumptes menys fiables: una tercera opció seria crear un correu per a tot allò que no sigui fiable. Per exemple registrar-nos en una pàgina web en la qual no confiem, utilitzar un programa que no sigui segur, etc. Així evitem exposar el compte personal.