Preparar-se per a l'estiu

Actualitzada 25/04/2022 a les 18:19

Cal saber

1. Una bona alimentació: menjar fruites, verdures, productes integrals, carns blanques, peix, llegums... Limitar la carn vermella i evitar tots els productes processats.



2. Beure aigua i infusions: cal beure uns dos litres d’aigua al dia, així com te o infusions, però no begudes ensucrades. L’alcohol s’ha d’evitar el màxim possible.



3. Fer exercici regularment: caminar, córrer o fer qualsevol altre esport almenys tres vegades a la setmana. L’exercici aeròbic és recomanable però sempre sota supervisió d’un professional.



4. Dormir de 6 a 8 hores diàries: assegurar un son reparador i de qualitat ens farà sentir millor. En canvi, uns patrons de descans deficients poden alterar el nostre metabolisme, amb conseqüències en el pes.

Amb l’arribada del bon temps i l’estiu cada vegada més a prop, comencem a fer plans per lluir una figura perfecta. És normal: és quan menys roba fem servir, quan més anem a la platja o a la piscina i quan fem més vida social gràcies als llargs dies i les agradables nits. Per això, ja en plena primavera comencem a buscar fórmules per aprimar-nos i perdre aquells quilos que ens sobren. En aquest context d’operació biquini sempre apareixen les famoses dietes miracle, que prometen fer-nos perdre pes ràpidament i sense esforç, però que, després de setmanes o mesos seguint-les, descobrim que no tan sols no són eficients, sinó que poden afectar el nostre organisme en promoure un tipus d’alimentació poc saludable.Cal buscar trucs per aprimar-se que ens permetin portar una dieta sana; consells que ens ajudin a perdre pes introduint petits canvis en el dia a dia; fórmules per lluir la figura que volem que no signifiquin que els quilos que perdrem ara els recuperarem d’aquí a dos mesos, i amb efecte rebot inclòs.“Amb el temps m’he adonat que és millor seguir una bona dieta durant tot l’any que menjar qualsevol cosa i obsessionar-me amb l’arribada de l’estiu tres mesos abans. Si et cuides un mínim, i ho fas sempre, després no has de córrer perquè vols perdre pes en poc temps”, relata Lídia Alexandre, veïna d’Escaldes-Engordany de 34 anys.La clau per assolir l’èxit és seguir una pauta alimentària saludable, tot i que de tant en tant ens puguem permetre alguna llicència. “Menjar és un plaer, i la nostra cultura celebra moltes coses al voltant d’una taula”, explica la dietista i nutricionista Katia Durich. “No és que haguem de deixar de banda aquestes celebracions que ens donen vida, sinó que hem de trobar la manera de compensar aquests excessos fent una dieta equilibrada i una activitat física regular”, afegeix. “Actualment, deixem massa protagonisme a la improvisació i això equival a desequilibri alimentari: acabem saltant àpats, menjant qualsevol cosa o comprant plats processats. A més de notar-ho a la butxaca, també ho paguem amb la salut i la bàscula”, sentencia.Però si no acostumem a fer bondat, amb quant de temps és recomanable començar a preparar l’operació biquini? “Com abans millor, però si ho fem de 6 a 8 setmanes abans de l’estiu també és correcte”, comenta Durich. “És prou temps per començar a notar canvis físics i emocionals.” Només el fet de començar a cuidar l’alimentació, hidratar-nos i moure’ns una mica “ens canvia l’humor i això fa que ens vegem millor”, assenyala.Pel que fa al tipus d’alimentació, l’especialista recomana “una dieta rica en vegetals, fruita, verdures i amanides. Menjar més peix que carn i com a proteïna tirar de llegums com ara llenties, cigrons, favetes, pèsols...”. En definitiva, opcions que “sacien, contenen fibra i ens donen energia de llarga durada”.També hem de descartar alcohol, dolços, pastisseria, refrescos ensucrats, fregits i carbohidrats a la nit, al mateix temps que mirarem d’augmentar “l’aigua, el te de tot tipus i els aliments diürètics com ara espàrrecs, carxofes, endívies, carbassó, pinya, meló... i també optarem pels aliments integrals”, aconsella.Durich es mostra taxativa amb els productes miraculosos o les dietes que prometen grans resultats en un temps rècord. “Són totalment desaconsellables els suplements tipus fatburners o cremadors de greixos, amb alts continguts de cafeïna que ens trauran la son”, subratlla. “També evitarem dejunis massa llargs, de més de 16 hores, que fomenten l’ansietat, o les dietes monotemàtiques, que desequilibren l’alimentació”.Els bons hàbits dietètics han d’anar acompanyats de la pràctica regular d’exercici. Però, com passa amb el cas de la nutrició, molta gent es desperta tard i vol fer en poques setmanes el que no ha fet en tot l’any.“Després de les vacances de Setmana Santa hi ha un boom d’inscripcions”, corrobora Judith Ramos, monitora del gimnàs Duplex. “Si les dietes miracle no existeixen, el gimnàs miracle tampoc”, de manera que “l’ideal és fer exercici de manteniment tot l’any”. Ramos posa en relleu que “hi ha persones que busquen aprimar-se en un o dos mesos”, una cosa que “es pot aconseguir amb molt d’esforç”. Amb tot, “abandonar després aquesta rutina pot ser contraproduent i els quilos que perds els pots acabar recuperant amb algun de propina”.