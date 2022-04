Ganes de Sant Jordi

Actualitzada 19/04/2022 a les 17:50

Després de celebrar-se de manera totalment virtual el 2020, i amb importants mesures i protocols sanitaris l’any passat, la diada de Sant Jordi recupera aquest 2022 la normalitat prepandèmica, amb el retorn de les parades als carrers i la recuperació dels principals punts neuràlgics de la celebració.Així, la plaça del Poble d’Andorra la Vella torna a ser l’epicentre de Sant Jordi a la capital. Durant tota la jornada hi haurà la fira del llibre i la rosa, a més de signatura de llibres per part dels autors del país i activitats culturals.També Escaldes-Engordany centralitza novament tota l’activitat a l’emplaçament habitual d’abans de l’esclat de la crisi sanitària, la plaça Coprínceps. Cal recordar que ara fa un any la festa es va haver de repartir en tres espais diferents per poder controlar l’aforament. Al costat de la fira pròpiament dita, amb un total de 18 parades, el comú ha programat també actes culturals i tallers infantils al llarg de tot el dia, de deu del matí a vuit del vespre.De la seva banda, a Sant Julià de Lòria la jornada es desenvoluparà sense cap restricció sanitària, i per tal de guanyar espai se celebrarà per primer cop en molts anys a la plaça de la Germandat.Aquest retorn a la normalitat es tradueix en més ganes de sortir aquest Sant Jordi. “En la meva opinió, és una festa que s’ha de viure al carrer. Comença el bon temps, hi ha un ambient gairebé estiuenc i l’atmosfera que es crea és molt especial, diferent a qualsevol altra celebració”, considera Maite Saldaña, veïna d’Andorra la Vella de 35 anys.En tot cas, entre llibreters i floristes hi ha una sensació agredolça. Per un costat, confien que la plena recuperació del Sant Jordi d’abans de la pandèmia atregui més gent al carrer i tingui un efecte positiu en les vendes. Per l’altre, també recorden que és molt possible que el fet que la diada caigui en dissabte –i a més encara en plenes vacances escolars de Setmana Santa– podria agafar força gent fora del país.Aquesta és la sensació que té Lluís Canal, propietari de La Llibreria. “L’any passat va anar força bé, perquè veníem d’un any molt estrany”, comenta. “Aquesta edició caldrà veure com va: Sant Jordi cau en dissabte i encara en vacances. Estem a l’expectativa.”Canal recorda que “moltes famílies estaran fora aquest Sant Jordi”, però afirma que “nosaltres obrirem com cada any, perquè el nostre deure és obrir sempre per aquesta data, caigui en el dia de la setmana que caigui”. En aquest sentit, advoca perquè “la festa no es perdi encara que aquest any coincideixi amb el tram final de la Setmana Santa”.Una mica més optimista és la visió que es té de la situació des de Llibre Idees. “En termes generals, crec que aquest serà un any força bo”, apunta la directora, Pamela Méndez. “Les vendes estan pujant moltíssim, ara com ara estem a un 50% més que l’any passat. La gent té menys por i crec que el turisme també influirà”, considera.Si bé és cert que les dates no ajuden, Méndez posa en relleu que “els dies anteriors a Sant Jordi ja hi ha ambient, les llibreries ja tenen exposades totes les novetats, i molts clients que tenen previst ser fora d’Andorra ja encomanen tot allò que els interessa amb temps. Si sumem els resultats de tot el mes d’abril i fem balanç, crec que les vendes seran superiors a les dels últims anys”, augura.Per altra banda, a les floristeries també encaren aquest Sant Jordi amb un sentiment ambivalent. “Quan el dia cau en cap de setmana perdem moltes comandes de roses a l’engròs, com les que ens acostumen a fer bancs, despatxos, empreses...”, explica Annabel Gonçalves, propietària de Flors Annabel.Per altra banda, però, també subratlla que “tot i que el dia fort de vendes és el mateix 23 d’abril, molts clients ja ens comencen a demanar roses i a fer encàrrecs els dies previs. Caldrà veure què passa, perquè encara hi haurà gent de vacances. Nosaltres encarregarem el mateix nombre de roses que sempre, tant la vermella tradicional com en altres colors i formats”.Des de Magnòlia Flors, Carme Coscullano vaticina que “si fa bon temps, la jornada anirà molt bé. No em preocupa tant el dia de la setmana com el clima, perquè per Sant Jordi sempre hi ha ganes de sortir. A més, crec que aquest any la gent està força motivada per celebrar-lo després de tot el que ha passat”.La incògnita es mantindrà fins a l’últim moment. Sant Jordi, passi el que passi, recupera el format de tota la vida.