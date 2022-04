Ganes d'escapada

Actualitzada 11/04/2022 a les 19:12

CAL SABER

S'IMPOSA EL 'LAST MINUTE'



Estem davant unes vacances de Setmana Santa marcades clarament per les reserves d’última hora. Així ho confirma un estudi realitzat per l’agència de viatges en línia Destinia, en el qual es ressalta que “fa dos anys que no podem viatjar en aquestes dates i ara es torna a confiar i recuperar les ganes de fer desplaçaments d’oci, tot i que amb una major tendència cap a les reserves de last minute”. En aquest sentit, es ressalta que “en anys anteriors hi havia més previsió, però ara el client actua més a curt termini i espera a l’últim moment per planificar les vacances”.

La Setmana Santa és un dels períodes festius més esperats de l’any. Passats ja uns mesos des del Nadal, aquests dies ofereixen a moltes persones l’oportunitat de descansar de la rutina i agafar forces fins a les vacances d’estiu. Aquest any, a més, la celebració ve marcada per les ganes de viatjar. Després de dos anys sense poder fer desplaçaments de lleure en aquestes dates, la relaxació de les mesures i la baixada de la incidència en molts països han provocat que els amants dels viatges tornin a sentir-se segurs i a recuperar les seves ganes de fer una petita (o gran) escapada.“És una època de l’any en què ja comença a fer bon temps i hi ha ganes de sortir”, explica Vanessa Morales, veïna d’Escaldes-Engordany de 37 anys. “Ara feia temps que amb la família no marxàvem del país per Setmana Santa, però aquesta vegada ens venia de gust fer alguna cosa. Ens hem decidit per París i Eurodisney”, afegeix.La pujada dels termòmetres també convida a fer les primeres sortides a la platja de l’any. “Que la Setmana Santa caigui més tard de l’habitual és un avantatge per a la gent que ens agrada el mar”, valora Cristian Espinosa, resident a Sant Julià de Lòria de 42 anys, que té un apartament a Torredembarra. “Sempre va bé desconnectar i prendre’s un respir. Abans, amb la meva dona sí que fèiem viatges més llargs, però des que tenim nens preferim una cosa més tranquil·la i familiar. La qüestió és poder escapar una mica de les rutines i del dia a dia”, ressalta.Però no tot són viatges en família. Entre els joves és habitual que grups d’amics facin plans, més o menys improvisats, per aprofitar aquests dies de vacances. Aquest és el cas de la Mireia Porta, una estudiant universitària de 21 anys que, amb una colla de companys de la facultat, han decidit marxar uns dies a Itàlia. “Volem fer una mica de ruta pel país però anirem més o menys sobre la marxa. Ja feia dies que parlàvem de fer alguna cosa junts aquestes vacances però fins a l’últim moment no ens hem decidit”, relata aquesta jove d’Andorra la Vella que estudia a Barcelona.Fer plans d’última hora és una tendència que acostuma a ser habitual de cara a les vacances de Setmana Santa, però ara aquesta predisposició sembla haver-se accentuat amb la pandèmia [vegeu requadre]. “Si abans feia viatges més llargs i planificats amb temps, ara no m’he plantejat viatjar fins a última hora”, admet Víctor Martínez, resident a la capital de 31 anys. “Finalment m’he decantat per viatjar a Alemanya, vaig a visitar uns amics que viuen allà des de fa uns anys.” “El més important”, agrega, “és poder recuperar certa normalitat després de la pandèmia, i crec que es va notant”.Un canvi que es confirma des de les mateixes agències de viatges, que ja comencen a veure la llum al final del túnel després d’un període molt fosc desencadenat per la crisi sanitària. Ho corrobora des de Viatges Emocions Francesc Figuera. “Podem ser optimistes, perquè de mica en mica es recuperen les ganes de viatjar. Tot i que encara hi ha por al virus, hi comença a haver activitat i això és important”, subratlla.Una prova d’això és que “darrerament s’estan detectant poques incidències als viatges: no hi ha casos de brots ni de contagis, i cada vegada més països estan aixecant les restriccions i els controls per viatjar-hi”.En aquest sentit, Figuera posa en relleu que “a Espa­nya, per exemple, han eliminat l’obligatorietat de presentar el certificat QR en el viatge de retorn, fet que simplifica molt tot el procés”. En paral·lel, “molts països també han tret les sol·licituds de PCR i altra documentació que era molt farragosa i que frenava a l’hora de viatjar. Tot s’està alleujant”. En tot cas, recomana “informar-se bé abans de quins són els requisits d’entrada a cada destinació”.D’altra banda, l’agent de viatges explica que la guerra a Ucraïna també va frenar inicialment la recuperació del sector, alhora que ha alterat plans de viatge. “No tan sols els desplaçaments a Ucraïna i Rússia s’han vist afectats; molts països veïns s’han vist penalitzats perquè l’impacte psicològic d’una guerra sempre és molt fort”, comenta. Les aerolínies, curant-se en salut, han desviat les rutes que tradicionalment sobrevolaven aquella àrea, de manera que viatjar a països asiàtics “és segur”.Quines són les destinacions més sol·licitades? “En distància curta, les costes espanyoles i Canàries i les principals capitals europees. A distància mitjana, destinacions com ara Egipte o Jordània, i en llarga distància, tot i que aquesta no acostuma a ser l’època, llocs com les illes Maldives o Costa Rica”.