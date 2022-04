Un pas més cap a la normalitat

Actualitzada 04/04/2022 a les 20:34

2. Ús recomanat en alguns casos: es recomana l’ús a persones vulnerables i els seus convivents, a no immunitzats, als que presentin símptomes i als que estiguin en vigilància passiva.



3. Fi a les mesures específiques: també s’acaben les mesures específiques que s’aplicaven a l’oci nocturn, a les activitats esportives o culturals, als restaurants i a les llars d’infants, col·legis i activitats extraescolars.



La fi de l’obligatorietat de la mascareta en la majoria d’espais interiors, decretada la setmana passada pel consell de ministres, marca probablement un dels punts d’inflexió més importats en aquests més de dos anys de convivència amb la covid-19, al mateix temps que suposa un pas decisiu en el retorn a la plena normalitat. Tot i que, com ha passat amb moltes de les mesures adoptades des de l’esclat de la crisi sanitària, aquesta tampoc té un caràcter definitiu i sempre és possible que tornem enrere si es tornen a disparar els contagis, l’adeu a un dels elements icònics de la pandèmia ha suposat un important alleujament.Entre els usuaris, però, hi ha divisió d’opinions, i no tot­hom ha optat per prescindir absolutament de la mascareta. De fet, molta gent continua portant-la habitualment, fins i tot al carrer. També cal recordar que, des del Govern, s’aconsella a persones vulnerables –per edat o per factors de risc–, a no immunitzats, a les persones que presentin símptomes respiratoris i a qui estigui en vigilància passiva, que continuïn portant-la.“Una cosa és que la mascareta deixi de ser obligatòria i una altra que la gent deixi de fer-la servir d’un dia a l’altre”, comenta Marta Mora, veïna d’Escaldes-Engordany de 38 anys. En la seva opinió, la protecció facial “encara serà habitual durant força temps. Jo personalment encara la faig servir en alguns interiors, sobretot si hi ha molta gent”.“Crec que és lògic que no faci falta portar la mascareta si les dades sanitàries són positives”, expressa, per la seva banda, Albert Aguilera, resident a la Massana de 42 anys. “Si la situació de la pandèmia evoluciona bé, és normal que es vagin traient restriccions progressivament”, afegeix. En el seu cas, celebra que per fi s’hagi deixat enrere un element que considera “molt incòmode i poc estètic”, i afirma que a partir d’ara el continuarà fent servir només “en comptades ocasions”.Mentrestant, Xavier Arnal, un jove d’Andorra la Vella de 27 anys, creu que “cadascú ha de valorar quan convé o quan no portar la mascareta. Jo utilitzo força l’autobús i crec que al transport públic sí que s’hauria de dur”. En tot cas, creu que és “una molt bona notícia que deixi de ser obligatòria”, ja que ho veu com “un senyal que les coses van tornant de mica en mica a la normalitat”.“A França ja fa uns dies que van eliminar la mascareta en interiors, i a Espanya estan a punt de fer-ho. No tenia sentit que Andorra no fes aquest pas”, apunta Mercè Ruiz, veïna de la capital de 47 anys, que, en termes generals, veu “molt bé” la nova mesura. “Crec que ja tocava, perquè no era gaire lògic que, per exemple, en bars i restaurants l’haguessis de portar posada mentre no fossis a taula i després te la poguessis treure tranquil·lament. Els virus es propaguen sempre, en qualsevol situació”. També lamenta que, fins i tot en espais tancats, “molta gent no utilitzés correctament la mascareta. Cada dos per tres veies persones portant-la per sota del nas, que pràcticament és el mateix que no portar-la. Si això era habitual, potser millor eliminar-la del tot”, conclou. En opinió de la doctora Júlia Martínez-Illescas, la decisió de dur o no dur mascareta ha de ser “fruit de la situació personal de cadascú, en funció de l’edat, de l’estat de salut, de si acudeix a un lloc molt massificat... és una qüestió de responsabilitat individual”. En tot cas, destaca que aquest és “un element de protecció física que resulta molt efectiu” i que és molt recomanable per “evitar infeccions de qualsevol tipus, no només de covid-19”.D’aquesta manera, l’especialista aconsella utilitzar la mascareta, per exemple, com a mesura de prevenció de la grip durant l’hivern, o fins i tot ara en plena temporada d’al·lèrgia al pol·len. Martínez-Illescas també recorda que “la mascareta no serveix només per protegir-nos, sinó també per protegir els altres”, de forma que “si tenim qualsevol infecció respiratòria, encara que sigui només un refredat, també caldria portar-la”.Sigui com sigui, la doctora creu que aquest sistema de protecció ja fa temps que ha deixat de ser “un element estrany” i que “ha introduït nous hàbits” que han vingut per quedar-se.