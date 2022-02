La prova d'antígens a casa

Actualitzada 31/01/2022 a les 18:18

CAL SABER

1. Recollir bé la mostra: el test amb mostra nasofaríngia és el més conegut. Cal extreure correctament la mostra, de les dues fosses nasals.



2.Esperar sempre 15 minuts: un cop dipositades unes gotes del líquid reactiu amb la mostra al test, esperarem 15 minuts per obtenir el resultat.



3.Lectura del resultat: si la línia C s’acoloreix vol dir que el test és vàlid. La barreta de resultat (T) s’acoloreix només quan és positiu.

La venda lliure i sense recepta mèdica del test d’autodiagnòstic de la covid-19 en farmàcies ha acabat convertint-se en una opció ràpida, accessible i –si la prova es realitza correctament–, força eficaç tant per sortir de dubtes davant l’aparició de qualsevol simptomatologia associada amb el virus com per prendre precaucions suplementàries abans d’una reunió amb persones d’una altra bombolla de convivència, especialment si hi ha algú que pertanyi a un grup de risc. Tot i que ja fa mesos que estan disponibles, els tests d’antígens es van popularitzar les darreres darreres festes de Nadal, coincidint també amb la distribució massiva i gratuïta en els dies previs de tests facilitats pel Govern que van fer els comuns.“És molt útil si et trobes malament i vols un primer resultat sense haver de seguir tot el procés de demanar hora per a una TMA”, opina Marta Julián, resident a Escaldes de 32 anys. Gràcies a aquest sistema, la Marta va poder confirmar ràpidament, ara fa un mes, que tenia la covid sense necessitat d’anar a l’stoplab. “És molt més segur perquè no t’has de moure de casa”, subratlla.L’autotest també ha esdevingut un clàssic de les trobades familiars i d’amics. “Pràcticament cada diumenge quedem per dinar tota la família. Sempre ens fem la prova una estona abans per poder estar tranquils, perquè els meus pares ja són grans i no volem arriscar-nos”, comenta Víctor Lopes, veí de la capital de 43 anys.Des del sector farmacèutic confirmen que “els tests s’han venut molt bé. Durant el Nadal hi va haver molta demanda, tant de cara a celebracions en família com a desplaçaments”, apunta Meritxell Martí, responsable de la Farmàcia Meritxell. “Continua havent-hi molta demanda perquè la gent vol tenir seguretat addicional. Es nota que hi ha una responsabilitat i una sensibilització sobre el tema.”Davant algunes veus que dubten de la fiabilitat dels tests d’antígens, Martí afirma que “el nivell d’exactitud del resultat és força alt, de fins a un 98%”. Això sí, cal saber fer-se la prova correctament. En aquest sentit, el moment crític és la recollida de la mostra. “Si no es realitza bé, hi ha moltes opcions que una persona infectada doni negatiu”, puntualitza la farmacèutica.Com s’ha dur a terme el procés? “L’hisop s’ha de passar per les dues fosses nassals, a la profunditat que s’assenyali en el prospecte, i arrossegant-lo per les parets de la cavitat fent moviments circulars”, indica Martí. “Immediatament després s’ha de posar la mostra en contacte amb el líquid reactiu i passat el temps indicat deixar caure dues o tres gotes a la plaqueta.” El lapse d’espera per obtenir el resultat també és important. “Cal esperar els 15 minuts perquè si la càrrega viral no es gaire elevada el resultat positiu trigarà més a veure’s.” També pot passar que aparegui una ratlla però que sigui gairebé imperceptible. “Això igualment significa que ets positiu amb poca càrrega viral.”Meritxell Martí recorda que “la malaltia va experimentant una evolució” dins el cos del pacient, i que no és el mateix “fer-se la prova quan tot just acabes de contagiar-te que quan estàs al punt àlgid de la infecció”. El moment en el qual ens trobem condiciona, evidentment, el resultat del test.En el cas de la variant òmicron, a més, s’ha detectat que “els primers dies el pacient pot presentar símptomes i tot i així donar negatiu. Per això es recomana repetir el test al cap de 48 hores per confirmar o descartar que es tracta de covid”, explica una font mèdica consultada per 7Dies. I especifica que “no tots els resultats negatius obtinguts mitjançant test domiciliari ho són sempre, però si ens dona positiu no hi ha marge de dubte”.Aquesta mateixa font posa en relleu que la prova d’antígens que ens podem fer a casa “és una molt bona manera de controlar la malaltia i estalviar recursos i temps”. Però al mateix temps també insisteix que “davant un quadre de simptomatologia compatible amb coronavirus i un test negatiu, cal repetir la prova o fer-se una TMA, i acudir al metge si és necessari”.I recorda que aquest darrer tipus d’examen és més fiable perquè “és un test molecular que detecta partícules virals. A més que la mostra és recollida per un professional sanitari, l’anàlisi la realitza un laboratori, amb les garanties que això implica”.