Compte amb les dades personals

Actualitzada 25/01/2022 a les 20:24

Nova llei en vigor al març

Divendres se celebra el Dia europeu de la protecció de dades, una data que l’APDA ha aprofitat per editar una guia informativa sobre la nova llei en aquesta matèria, que entrarà en vigor al maig. Una normativa que “incrementarà les obligacions per a les corporacions i ens que gestionen dades personals”, al mateix temps que “donarà més protecció als usuaris”, indica la cap de l’APDA, Resma Punjabi. Així, “als drets d’accés, rectificació, supressió i oposició s’hi afegeixen els de limitació del tractament i el de portabilitat”. En altres paraules: tindrem més control sobre qui i com gestiona les nostres dades.

En un món hiperconnectat com l’actual, la quantitat d’informació dels usuaris que circula per la xarxa és enorme. En fer accions tan simples com utilitzar un navegador, penjar una foto a una xarxa social o fer un comentari en un blog o un fòrum, ja estem deixant, d’una manera o altra, la nostra petjada a l’univers digital. Per aquest motiu, és important prendre consciència de quina informació cedim i assabentar-nos de com serà tractada. Unes precaucions que, tot sovint, no tenim en compte.“Pràcticament mai em llegeixo els termes i condicions quan entro a una web o em registro a una plataforma”, admet Jaume Martínez, veí de la capital de 38 anys. “Trio contrasenyes que siguin difícils d’endevinar i rebutjo tots els correus sospitosos, però poc més”, afegeix.Compartir informació personal és sovint necessari per accedir a determinats serveis. Però és imprescindible tenir presents els possibles riscos que això comporta i, sobretot, no cedir mai més dades del compte. “Aquesta informació que proporcionem ha de ser la mínima i imprescindible, i cal estar segurs que no se’ns en demana més que l’estrictament necessari”, apunta la cap de l’Agència de Protecció de Dades d’Andorra (APDA), Resma Punjabi.Els serveis gratuïts són els més perillosos. “Aquesta gratuïtat no és tal, perquè habitualment paguem amb les nostres dades. Per aquest motiu, cal informar-se bé de què es farà amb la nostra informació”, aconsella la directora de l’APDA. “Les cookies de les pàgines web s’accepten sempre ràpidament, però hi ha l’opció de rebutjar-les o admetre només les imprescindibles”, recorda. En aquest sentit, exposa que “la immediatesa d’internet és un dels factors que juguen més en contra pel que fa a la cessió de dades. En general hi ha poca conscienciació al respecte”, lamenta.En opinió d’Andrés López, director general de l’empresa Win2Win, que juntament amb P.I. Advocats porten ja un parell de mesos donant cursos d’implantació de la nova Llei qualificada de protecció de dades [vegeu requadre], a la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis, “és fonamental que cadascú assumeixi la seva part de responsabilitat en la protecció de les dades personals”. López destaca que per als ciutadans “és molt fàcil protegir la llar: n’hi hauria prou d’utilitzar contrasenyes fortes i segures per a la nostra WiFi, ordinadors, mòbils, i xarxes socials, instal·lar un antivirus i activar les còpies de seguretat en tots els dispositius”.El director de Win2Win alerta que “els furts i altres delictes basats en la suplantació de la nostra identitat es van incrementar un 103% a Andorra l’any passat”, de manera que també és fonamental “que ens acostumem a no comprar en webs rares ni punxar en fitxers o links sospitosos ni, per descomptat, donar cap dada personal per correu o mitjançant una web a la qual ens hagi enviat el link d’un e-mail”.López proposa anar un pas més enllà “configurant les opcions de privacitat dels nostres dispositius i xarxes socials, i comprant amb targetes virtuals d’un sol ús, o limitades a l’import que hem carregat prèviament”. I, per sobre de tot, “parlar amb els nostres fills sobre la càmera dels dispositius i la quantitat de gent que fa servir identitats falses en les seves xarxes i jocs”, així com utilitzar els diferents sistemes de control parental a l’abast.També en relació amb els menors, Andrés López afirma que cal advertir-los “que si veuen una cosa sospitosa a internet, als seus dispositius o als seus jocs, no s’espantin i avisin”. I denunciar-ho a la policia si és necessari.Pel que fa a les empreses, l’expert ressalta que “s’ho han de prendre seriosament i cercar l’assessorament d’experts per evitar pèrdues reputacionals, multes i indemnitzacions”. Més encara a partir de l’entrada en vigor de la nova llei, que inclourà uns majors requisits. I aporta una dada prou eloqüent: “Les multes per incompliment normatiu van augmentar més d’un 700% a la UE l’any passat.”Quant al sector públic, López explica que tot i que amb la nova legislació no es podrà multar l’administració, sí que serà possible “obrir expedient o amonestar públicament els responsables dels incompliments”. Això farà, en la seva opinió, que els organismes públics “es cuidin que una mala actuació o una inacció pugui causar un perjudici a un ciutadà i arriscar-se a rebre una denúncia”.