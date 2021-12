Un passaport amb polèmica

Actualitzada 30/11/2021 a les 19:52

On cal mostrar el document?

El certificat Covid ha de mostrar-se per accedir als locals d’oci nocturn, als bars, restaurants i cafeteries, als balnearis, a les instal·lacions culturals i esportives (biblioteques, teatres, cinemes, gimnasos...), les perruqueries i centres d’estètica, els hotels i allotjaments turístics, les sales de joc, els centres sociosanitaris i de dia i les cases pairals. També cal presentar-lo en esdeveniments exteriors de més de 1.000 persones i en interiors de més de 100. En el cas de l’oci nocturn és necessari disposar d’un test ràpid d’antígens negatiu realitzat durant les darreres 12 hores.

El passaport Covid és des de fa pocs dies un requisit indispensable per entrar a bars, restaurants, locals d’oci nocturn, gimnasos o recintes culturals i esportius del país. Una mesura que arriba en coincidència amb el seu desplegament en altres països d’Europa, i quan s’està produint un important repunt de casos de coronavirus, tant a Andorra com arreu d’Europa, després de la breu treva estiuenca.La implantació del certificat obligatori ha generat opinions contraposades. Mentre hi ha qui ho considera útil per incentivar la vacunació d’aquells ciutadans reticents a fer-ho, d’altres ho veuen com una mesura innecessària, en considerar que les persones que han rebut el vaccí tenen igualment la possibilitat d’infectar-se i contagiar la malaltia.“El passaport Covid podria tenir sentit si la vacuna fos realment efectiva, si ens protegís definitivament contra el virus. Però no és així i molta gent vacunada el continua propagant”, recorda Marisa Ribeiro, veïna d’Andorra la Vella de 41 anys. “Algú amb el passaport pot estar infectat i encomanar-lo a algú no vacunat que hagi entrat en un lloc amb un test negatiu”, afegeix.Amb tot, Ribeiro també es mostra crítica amb el moviment contrari al nou salconduit sanitari, encapçalat per la consellera general Carine Montaner. “Em sembla una irresponsabilitat que una persona amb un càrrec públic munti aquests espectacles i propagui missatges antivacuna”, opina. “S’ha vist que la vacuna redueix els símptomes i el risc d’acabar a l’hospital”, puntualitza.Per contra, Aitor Blasco, de 31 anys i veí d’Escaldes-Engordany, creu que el passaport Covid és una mesura útil per contenir l’avanç de la pandèmia. “És una manera d’animar la gent que no vol fer-ho a vacunar-se”, considera. I agrega que “és cert que hi ha qui ho veu discriminatori, però no crec que ho sigui”. En aquest sentit, precisa que “si algú no vol posar-se la vacuna també pot accedir als llocs amb una prova de resultat negatiu. No se’ls està marginant, perquè tenen altres alternatives al seu abast”, remarca.En el mateix sentit s’expressa la Laia Feixas, de 28 anys i veïna d’Encamp. “Estem davant una pandèmia mundial i una malaltia desconeguda. Trobo lògic que es vulguin posar tots els esforços possibles per evitar que s’estengui”, subratlla. També recorda que aquestes mesures “s’estan implantant a tot Europa” i que seria absurd que “a Andorra, un país que rep tants turistes en aquesta època de l’any, no es fes el mateix”.“El coronavirus ja ha deixat més de cinc milions de morts a tot el món. La situació no és per agafar-s’ho a la lleugera i crec que vacunar-se és la millor manera de protegir-se a un mateix i a tothom”, comenta, al seu torn, Manuel Sánchez, d’Andorra la Vella i 52 anys d’edat. “Hi ha qui diu que amb el passaport ens treuen llibertat, però si vivim en societat, també hem d’aprendre a tenir en compte certes normes que són per a tothom”, afegeix.Més escèptic es mostra el David (nom fictici), un jove lauredià de 27 anys. En la seva opinió, “no té sentit que ara per anar al gimnàs, o al cinema, o a sopar alguna cosa amb els amics ens demanin el passaport i per anar a un centre comercial, que també és un espai tancat, no. Tot s’està fent de manera improvisada i arbitrària. No és seriós”, destaca. “Entenc que en esdeveniments massius o a les discoteques hi hagi cert control, perquè hi pot haver aglomeracions. Però per anar al bar a fer el cafè ho trobo exagerat”, conclou.