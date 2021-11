El gran dia de les compres

Actualitzada 22/11/2021 a les 18:19

Aquest divendres se celebra el Black Friday, el dia de les grans ofertes a internet i a les botigues físiques. Un esdeveniment que, tot i que fa pocs anys que es va importar fins a Europa des dels Estats Units, ja s’ha consolidat plenament com una opció per trobar productes a preus avantatjosos i fins i tot avançar les compres nadalenques.Tot i la plena implantació al país, la jornada provoca divisió d’opinions entre els consumidors. Hi ha qui realment ho veu com una oportunitat per trobar la ganga que buscava, mentre d’altres es malfien del bombardeig constant amb grans ofertes.“Aquesta campanya la veig útil si realment necessites una cosa concreta i la trobes bé de preu. Però gastar per gastar em sembla absurd, sobretot si no has estat comparant preus abans”, considera Marta Canals, escaldenca de 34 anys. “No sé fins a quin punt tot el que se’ns presenta com a rebaixa ho és realment”, diu.El mateix parer és compartit pel Ferran Gómez, veí de la capital de 39 anys. “Alguna vegada he aprofitat algun descompte real sobre un producte que m’interessava, però si els dies abans no investigues una mica sobre els preus mai no saps si realment t’estan oferint un producte més barat o si t’intenten donar gat per llebre amb imports manipulats, explica. “Especialment quan fas compres per internet has d’anar amb molta cura amb tot això.”“Cada any acabem comprant alguna cosa, especialment roba. Anem a llocs de confiança on ja sabem que ho trobarem tot millor de preu”, comenten l’Anna i la Gemma, dues amigues de 26 i 28 anys. “No es tracta de comprar compulsivament, sinó d’aprofitar els avantatges per agafar allò que ens interessa”.Les expectatives dins del sector són bones. “El 2020 el Black Friday no es va poder fer per la pandèmia, però l’experiència de fa dos any va ser molt positiva, i esperem que aquest divendres torni a ser un èxit”, comenta Sònia Yebra, presidenta de The Shopping Mile.Yebra ressalta que la jornada ja s’ha convertit, en pocs anys, en tot un clàssic del calendari prenadalenc que ha acabat despertant l’interès de tots els àmbits comercials. “És cert que va començar com un dia de promocions per comprar productes de tecnologia online, però avui dia ja és habitual en tots els negocis, i també a les botigues físiques: moda, complements, perfumeria... tots s’hi han acabat sumant”, destaca.Tot i aquest optimisme, la data ve marcada aquest any per la crisi de subministraments. “Hi ha una part del sector preocupada per aquesta qüestió”, assegura Yebra. “Especialment s’espera una carència de productes tecnològics procedents de l’Àsia. I en una època de l’any en què es compra molt, de ben segur notarem aquest desabastiment”, vaticina. “Hi ha moltes incògnites sobre com ens afectarà, però de ben segur que caldrà adaptar-se. Probablement tindrem un bon Black Friday, però caldrà veure com va el Nadal.”Sigui com sigui, des del punt de vista dels consumidors, el Black Friday és un dia en què cal anar sempre amb peus de plom. “Hem d’assegurar-nos que els preus realment estiguin rebaixats. Per això és important revisar la seva evolució els dies abans”, aconsella Lluís Ferreira, president de l’Associació de Consumidors i Usuaris (ACU). De la mateixa manera, “també hem de tenir en compte que el descompte no ha d’anar mai en detriment del període de garantia o del temps de devolució, que seran sempre els mateixos. Que el producte tingui un descompte no ha de treure drets al client”.