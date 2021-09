El codi de circulació, actualitzat

Actualitzada 14/09/2021 a les 12:11

Cal saber





2. 300 euros per fer servir el mòbil: Es multa amb 300 euros el fet de conduir utilitzant manualment dispositius de telefonia mòbil, de navegadors o d’altres dispositius que creïn distracció.



3. Fre al soroll i a la contaminació: El nou Codi de Circulació prohibeix tots aquells vehicles que emetin pertorbacions electromagnètiques, sorolls, gasos i altres contaminants a la via pública.



4. Noves sancions per alcoholèmia: Conduir amb una taxa d’alcohol en sang de 0,51 g/l a 0,8 g/l implica una multa de 400 euros, mentre que fer-ho superant una taxa de 0,8 g/l està penalitzat amb 600 euros. 1. Prohibit utilitzar auriculars: Es prohibeix la utilització, durant la conducció, de cascos, auriculars o similars connectats a aparells receptors o reproductors de so.2. 300 euros per fer servir el mòbil: Es multa amb 300 euros el fet de conduir utilitzant manualment dispositius de telefonia mòbil, de navegadors o d’altres dispositius que creïn distracció.3. Fre al soroll i a la contaminació: El nou Codi de Circulació prohibeix tots aquells vehicles que emetin pertorbacions electromagnètiques, sorolls, gasos i altres contaminants a la via pública.4. Noves sancions per alcoholèmia: Conduir amb una taxa d’alcohol en sang de 0,51 g/l a 0,8 g/l implica una multa de 400 euros, mentre que fer-ho superant una taxa de 0,8 g/l està penalitzat amb 600 euros.

L’entrada en vigor a principi d’aquest mes del nou Codi de Circulació suposa una important posada al dia de l’anterior normativa, que data del 1999, i que en molts aspectes –especialment pel que fa a ús de dispositius electrònics– havia quedat desfasada. Així mateix, el nou text també incrementa les sancions per velocitat i alcoholèmia, i regula l’ús de patinets elèctrics i altres vehicles de mobilitat personal que han anat proliferant en els darrers anys.“L’actualització era totalment necessària. No era lògic treballar amb una llei que tenia més de 20 anys, perquè han canviat moltes coses des d’aleshores”, opina el responsable de l’Autoescola Principal, Daniel Arauz. En aquest sentit, subratlla que el nou Codi de Circulació “ens assimila a la resta de països europeus” i que, entre altres qüestions, “posa el focus a incrementar sancions que fins ara eren ridícules”. Com, per exemple, les multes relacionades amb l’ús del mòbil. “Amb l’anterior codi eren de 18 euros i ara passen a ser de 300 euros”, assenyala Arauz. Una mesura que, en la seva opinió, ajudarà a posar fre a un comportament “que és molt habitual al país i que implica molts perills”. Altres canvis significatius fan referència a “qüestions de sentit comú”, com ara “que tots els ocupants d’un cotxe hagin de dur el cinturó cordat [fins ara només era obligatori als seients davanters] o que els menors de set anys no puguin viatjar d’acompanyants en moto”.Arauz també veu amb bons ulls que s’hagi suprimit la possibilitat de presentar-se per lliure als exàmens per obtenir el carnet. “Estem parlant de persones que havien après a conduir pel seu compte amb l’ajuda d’un familiar o un amic. Una irregularitat, perquè la formació l’han d’oferir professionals qualificats”, afirma. Els canvis han estat ben rebuts pels usuaris, tot i que alguns dubten que la nova legislació sigui fàcil d’aplicar en alguns aspectes. “El soroll d’alguns motors i tubs d’escapament, per exemple. Són molt molestos i el nou Codi de Circulació els prohibeix. Però hi haurà alguna manera de controlar-ho de manera efectiva?”, es pregunta Marisol Rogé, veïna d’Andorra la Vella de 37 anys. “Crec que tocava actualitzar-se. Cada dia es veu gent conduint amb el telèfon mòbil a la mà, o abaixant la vista per escriure un WhatsApp. Això és una temeritat i calien sancions més fortes”, assenyala el lauredià Josep Maria Martínez, de 53 anys. “Més d’una vegada he estat a punt de patir un accident per culpa d’aquestes infraccions”, afirma.Un altre dels punts que els conductors veuen positivament és el que fa referència a les noves limitacions de velocitat: 90 km/h a les carreteres generals, 60 km/h a les carreteres secundàries i 50 km/h a les zones urbanes per a tota mena de carreteres. “Crec que en general es tenen en compte els límits de velocitat, però sempre hi ha bojos que corren més del compte a les àrees urbanes”, opina Ignasi Millán, veí de la capital de 41 anys. La mesura, des del seu punt de vista, és encertada, “però caldrà veure si es respectarà i de quina manera es farà complir, perquè no hi pot haver radars i controls a tot arreu”.Pel que fa als patinets elèctrics, es regulen qüestions com l’edat mínima per conduir-los –setze anys si no es disposa de llicència de ciclomotor–, alhora que s’estableix l’obligatorietat de contractar una assegurança i es prohibeix la circulació per les voreres o places. “Ja era hora que es posés ordre en el tema dels patinets”, remarca la Laura Beltran, resident a la capital. “No em semblen malament com a mitjà de transport, però per als vianants són un perill. En qualsevol moment hi podies topar a la vorera o en qualsevol lloc per a vianants”, conclou.