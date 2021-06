Viatjar amb seguretat

Actualitzada 22/06/2021 a les 16:23

Passaport Covid europeu

Després d’un estiu passat amb moltes restriccions pel que fa a desplaçaments internacionals, tot apunta que aquestes properes vacances podrem tornar a tenir certa normalitat. És cert que la pandèmia continuarà marcant, i molt, la manera de moure’ns, i que els viatgers més intrèpids es veuran encara privats d’allò que més valoren, la llibertat total de mobilitat. Però el bon ritme de vacunació i les dades optimistes pel que fa a l’evolució de la Covid-19 estan aconseguint que molts països, tant del nostre entorn més immediat com destinacions llunyanes, reobrin a poc a poc les portes al turisme.Amb tot, la incertesa continua predominant entre les persones que volen fer una escapada aquest estiu. “Sempre ho planifiquem tot el mes de maig, però aquest any encara no sabem on anirem ni què farem”, expliquen l’Alba Costas i la Irene Martín, dues amigues residents a la capital que cada any organitzen un viatge amb altres coneguts. De la seva banda, Jaume Rodrigues, d’Escaldes-Engordany, està a l’espera que Andorra pugui sumar-se al projecte del passaport Covid de la UE. Això condicionarà, assegura, la seva decisió respecte a les vacances d’aquest estiu. “Si no podem tenir un certificat vàlid a tot Europa se’ns farà difícil moure’ns lliurement”, comenta.Des de les agències de viatges esperen que el Principat pugui disposar aviat d’un document homologable internacionalment. “Ara com ara, amb el certificat andorrà només pots anar a França, Espanya i Portugal. Per a d’altres destinacions és necessària una prova PCR, fet que complica i encareix tot el procés”, indica el president de l’Associació d’Agències de Viatges d’Andorra (AAVA), Jaume Escoda. En tot cas, creu que la convalidació internacional del certificat propi “no trigarà a ser una realitat”.Escoda posa en relleu que “hi ha ganes de viatjar”, però que, al mateix temps, encara persisteixen els dubtes sobre “on podrem anar amb un mínim de garanties”, tenint en compte que “encara hi ha molts països, fins i tot dins d’Europa, que estan bloquejats tant d’entrada com de sortida”. El president de l’AAVA lamenta que això “tamé afecta des del punt de vista de les agències receptives, on tota la temporada d’hivern es comença a planificar amb mesos d’antelació”. Les destinacions que puguem triar no dependran tant de criteris de proximitat com de les mesures que cada país hagi pres per combatre el virus i per garantir la seguretat dels visitants. “Predominaran els llocs del Mediterrani, com Grècia i les seves illes, Sardenya, Sicícila... i també els arxipièlags balear i canari”, detalla la directora de Viatges Emocions, Maica Terrones. Amb tot, també s’estan imposant destins de llarga distància en resorts on és possible controlar la Covid-19: “Les Maldives, Tanzània, Zanzíbar, Kènia o les Seychelles, per exemple”, enumera Terrones.Sigui com sigui, un bon símptoma que la situació s’està recuperant és que “els vols internacionals tornen a anar plens, una imatge que no es veia des d’abans de l’esclat de la pandèmia”, ressalta la periodista i bloguera de viatges Patricia Rojas. “La gent es comença a moure i hi ha moltes ànsies de viatjar”, afirma.Quines seran les tendències d’aquest estiu? “En un context que canvia molt ràpidament, amb requisits que poden variar d’un dia a l’altre, molta gent està esperant a última hora per reservar les vacances perquè ningú es vol arriscar que el posin en quarantena”, assenyala Rojas. Igual que l’estiu passat, “es tornen a buscar espais oberts, com els entorns naturals o la platja”. La periodista destaca, en relació amb això, que “és un bon moment per fugir de la massificació i descobrir destinacions poc freqüents o desconegudes pel gran públic”.Rojas també creu que el passaport sanitari condicionarà molt les vacances: “Serà un gran incentiu per a les persones ja vacunades. Potser no tindran carta blanca per viatjar per on vulguin però tindran més opcions que la gent jove que encara no ha rebut el vaccí.” En aquest cas, “s’hauran de conformar amb alguna destinació que sigui propera i accessible”.La Unió Europea tindrà a partir de l’1 de juliol el famós passaport sanitari que permetrà als seus ciutadans viatjar pel territori sense necessitat d’haver de sotmetre’s a quarantenes. L’anomenat certificat Covid digital de la UE, en realitat, busca homogeneïtzar els documents que expedeixin els països perquè puguin ser reconeguts per tots els socis. Aquest document servirà per demostrar que estem vacunats, que ens hem fet un test les hores prèvies o que estem immunitzats per haver passat la malaltia. Cal recordar que Andorra està treballant perquè el certificat que s’emeti pugui ser convalidat en l’àmbit europeu.