El foc de Sant Joan revifa

La revetlla recupera enguany certa normalitat

Després de la celebració atípica de l’any passat, marcada per la cancel·lació de molts actes tradicionals i per les estrictes restriccions d’aforament en les poques activitats que es van poder realitzar, la revetlla de Sant Joan recupera enguany certa normalitat. Una edició en què caldrà seguir vetllant, però, per la recerca d’un punt d’equilibri entre les ganes de passar-ho bé després dels mesos més durs de la pandèmia i les precaucions que encara cal tenir en compte per evitar possibles nous contagis.



“Sant Joan sempre és un dia especial, marca l’inici de la temporada de festes d’estiu. Fa un any ens