Cafè i te: són saludables?

Actualitzada 17/03/2021 a les 14:04

EL TE VERD, BONA ALTERNATIVA

A diferència del te negre, el te verd conté molta menys cafeïna, de manera que és una bona alternativa si ens ve de gust prendre una tassa a última hora del dia i no volem que això ens afecti a l’hora de descansar. D’altra banda, s’ha demostrat que el te verd conté nutrients importants que no es troben en altres tes, com la vitamina C. També es un bon aliat si es vol perdre pes.

Si descomptem l’aigua, el te i el cafè són les dues begudes més consumides arreu del món. Les seves propietats estimulants les converteixen en les opcions preferides per començar la jornada laboral o per afrontar llargues nits d’estudi en períodes d’exàmens. El te gaudeix d’una gran acceptació en països com la Xina o l’Índia, però sembla ser que a casa nostra el cafè guanya per golejada. Sigui quina sigui la nostra preferència, tots dos aporten múltiples beneficis per a la salut, però també cal anar amb compte: un consum excessiu pot provocar trastorns del son, nerviosisme o diverses complicacions.L’Anna Mas, veïna d’Andor­ra la Vella de 44 anys, afirma que no pot passar sense les seves tres tasses de cafè diàries. “Una per esmorzar, una altra a mig matí i una altra després de dinar”, explica. “Abans en prenia alguna altra a la tarda, de tant en tant, però vaig haver de suprimir-la perquè em costava molt dormir”, afegeix. El te també li agrada, tot i que el troba “més insípid”. A més, assegura que “no em dona tanta energia com el cafè, més aviat em relaxa”.El te, en canvi, és l’alternativa preferida del David Garcia, escaldenc de 37 anys. “El cafè no em desagrada, però em posa massa nerviós”, reconeix. “En canvi, puc beure te al llarg de tot el dia i sense cap problema. Pel que tinc entès, és més saludable.”És veritat que, d’entrada, el cafè té més mala fama pel que fa als possibles efectes negatius que pot tenir sobre el nostre organisme. Però el cert és que hi ha més mites que veritats en tot plegat. “Ni un és tan saludable ni l’altre tan dolent”, comenta la dietista i nutricionista Sara Cruz. “Depèn de cada persona, de com reacciona a cada beguda o de si té alguna patologia.”L’especialista recomana deixar-nos portar més per les nostres preferències personals que pel que puguem llegir sobre els possibles beneficis del te o el cafè perquè, en realitat, “cap dels dos són saludables al cent per cent, sobretot si es prenen en grans quantitats. Però dues o tres tasses al dia no fan mal: estimulen el sistema nerviós i ens ajuden a estar desperts i concentrats”.També ressalta que el fet que ens decantem per un o per l’altre té poca importància, perquè en realitat “tots dos comparteixen la mateixa substància, que és la cafeïna”. En aquest sentit, Cruz puntualitza que “durant molt de temps es pensava que la cafeïna i la teïna eren coses diferents, però s’ha demostrat que són el mateix. La teïna és cafeïna amb un altre nom”.El que sí que varia és la proporció de cafeïna que hi ha en cadascuna de les dues opcions. Una tassa de 150 mil·lilitres de cafè aporta uns 100 mil·ligrams de cafeïna, gairebé tres vegades més que la mateixa quantitat de te negre. En tot cas, per a un adult sa no es recomana ingerir més de 400 mil·ligrams de cafeïna al dia si no vol patir més efectes negatius que positius. Amb tot, la sensibilitat a la cafeïna i la capacitat per metabolitzar-la pot variar molt d’una persona a una altra.Les persones amb hipertensió o problemes cardiovasculars saben bé que no poden abusar del cafè. L’augment transitori de la pressió arterial és un dels efectes més coneguts que tenen associats. “En aquests casos, cal moderar al màxim el seu consum, o decantar-se pel cafè descafeïnat, que té molta menys cafeïna”, recomana Cruz.El te tampoc se salva de determinades contraindicacions, especialment durant l’embaràs. “En aquest període es recomana no abusar de la cafeïna en general i del te en particular”, apunta la dietista. El ginecòleg pot orientar sobre quines són les infusions més apropiades durant la gestació, perquè algunes poden perjudicar el fetus o fins i tot provocar un avortament. El te, per altra banda, té fama de ser antioxidant, però Cruz ressalta que aquestes propietats també les trobarem, en major proporció, “en moltes fruites i verdures”.Però quins són els beneficis de la cafeïna? Ja hem dit que és un bon activador del sistema nerviós central, però també és un excel·lent diürètic, i tot i que no aporta un valor afegit des del punt de vista nutricional –i de fet és una substància tòxica en grans quantitats–, diversos estudis han relacionat el seu consum amb una menor incidència de determinats tipus de càncer, la prevenció de l’osteoporosi o la reducció del risc de patir malalties neurodegeneratives.