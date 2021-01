La dieta post-Nadal

Actualitzada 05/01/2021 a les 15:20

CAL SABER

1. Incrementar el consum de fibra

Menjar més fibra (1 fruita o 1 grapat de fruits secs a mig matí o a mitja tarda). Dinar llegums 2-3 cops per setmana.



2. Reduir els carbohidrats

Consumir menys carbohidrats refinats: escollir pa integral i de massa mare, arròs integral, pasta de llegums o integral.



3. Dormir el temps suficient

Cal dormir suficientment, ni massa ni massa poc. Entre 7 i 8 hores és ideal. La migdiada, de no més de 20 minuts.

El Nadal és sinònim d’excessos gastronòmics: grans àpats, dolços amb alts continguts calòrics, major ingesta d’alcohol... tot plegat acostuma a traduir-se en uns quilos de més, que ens proposem començar a perdre tot just l’endemà de Reis. Fer-se bons propòsits alimentaris a principis d’any sempre és positiu, però cal defugir de les dietes miracle i apostar sempre per uns objectius a més llarg termini.“Fer dieta no hauria de ser una cosa puntual, sinó que ens hauria d’acompanyar al llarg de tot l’any i de tota la vida”, indica la dietista nutricionista Katia Durich. «De fet, podríem canviar l’expressió “fer dieta” per “seguir bons hàbits alimentaris”, i això sí que ho hauríem de fer tots els dies de l’any», afegeix.En el mateix sentit, la dietista nutricionista Berta Jiménez recomana “aparcar les presses”, perquè la dieta “requereix paciència i constància”, tot posant en relleu que el procés “va més enllà de l’alimentació, perquè es tracta d’adotar un estil de vida saludable per a tota la nostra vida”. I agrega que “evidentment els extres, com el Nadal, poden ser-hi, però la dieta s’ha de plantejar com l’adopció d’uns bons hàbits constants, adaptats a les característiques de cada persona”.Durich afirma que una de les claus principals és començar d’hora. “Quan abans ens hi posem, millor”, de manera que el primer que cal fer és “repartir o congelar les sobres i treure torrons i bombons de la vista”. Així mateix, la dietista ressalta que cal planificar bé la compra, “en què prioritzarem els vegetals i els productes no processats”.“Després de festes, cal començar a fer una planificació dels menús, amb una llista de la compra que prioritzi els aliments reals i saludables”, apunta al respecte Berta Jiménez. “Cal potenciar les verdures, les hortalisses i els llegums i deixar de banda menjars perparats, sucres i brioixeria industrial”, destaca.La hidratació és un altre punt a tenir molt en compte. “Hem de beure molta aigua o brou depuratiu per fer una bona neteja renal i eliminar toxines”, comenta Jiménez. Sobre aquest punt, Durich subratlla que l’hàbit ha de ser constant durant tota la jornada: “Cal beure de forma contínua al llarg del dia, sigui en forma d’infusions, de tes o brous vegetals”. I agrega que “hidratar-se és clau per eliminar els excessos i regular el transit intestinal, molt sovint alterat pel canvi de dieta d’aquests últims dies”.Així mateix, també es pot aprofitar aquests dies per modificar les rutines, tant pel que fa a la mateixa alimentació com a l’activitat física. En primer lloc, Durich assenyala que és important “mirar d’avançar els horaris dels àpats principals”, intentant dinar entre la una i les dues del migdia i sopar entre les vuit i les nou del vespre. De la mateixa manera, també és recomanable “limitar les porcions. Menjar més vegades al dia i en menor quantitat”. D’aquesta forma, puntualitza la dietista, “aconseguirem regular els nivells de sucre en la sang i evitarem picar entre hores o menjar excessivament durant els àpats principals del dia”.Pel que fa a l’esport, Durich aconsella marcar-se un mínim de tres dies a la setmana d’activitat física. “Podem anar al gimnàs o fer alguns exercisis a casa. L’important és moure’ns”, destaca. També recomana que s’intenti incloure una activitat física a l’aire lliure.Després de les celebracions de Nadal acostumen a proliferar els anuncis amb ofertes de dietes miracle, detox o similars. Les expertes consultades avisen que es tracta d’una trampa que cal evitar a tota costa, ja que els resultats que se suposa que aquestes fórmules aporten a curt termini van gairebé sempre seguits del temut efecte rebot: no només acabarem guanyant més pes, sinó que ens serà més difícil perdre’l.“Una dieta detox, en principi, no és perjudicial, però és una cosa que cal planificar bé, i sempre amb l’ajuda d’un professional, perquè s’ha d’adaptar a cada situació. No tothom la pot fer, ni tampoc fer-la de la mateixa manera, no es pot generalitzar”, alerta Jiménez.En relació amb això, l’especialista també llança una advertència sobre “les dietes miracle, que es presenten com a sorprenentment ràpides i efectives. Es tracta de mètodes dràstics que perjudiquen encara més la salut, i que no tenen cap mena de base científica”. Des del mateix punt de vista, Durich fa una crida a “evitar estratègies de moda o dietes massa restrictives” que l’únic que aconseguiran serà “frustrar-nos, posar-nos de mal humor, abaixar-nos les defenses i retardar la presa de bons hàbits i els resultats”.Jiménez insisteix que la dieta saludable ha de ser “un procés continuat” i no un caprici de temporada. “Si som pacients, estem motivats i ens deixem assessorar, podem obtenir molt bons resultats”. És important, però, que tot plegat “sigui fruit d’una reflexió”, perquè “si ens deixem portar per un impuls, després no serem constants”.