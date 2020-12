Un nadal més auster?

Actualitzada 21/12/2020 a les 20:21

Un informe de l’empresa d’estudis de mercat Nielsen apunta que aquest any hi haurà quatre grans noves tendències en les compres de Nadal: 1) Més control de la despesa. 2) Regals més centrats en la llar o en necessitats personals. 3) Més estalvi en els àpats. 4) Més compra per internet.

La crisi sanitària no passarà desapercebuda durant aquesta campanya nadalenca, i la reducció d’ingressos que pateixen moltes llars –unida a la incertesa sobre el futur més immediat– es deixarà sentir molt probablement en el consum. És cert que el Nadal és una de les èpoques de l’any en què més gastem, però durant aquestes festes tot indica que serem més cauts que mai a l’hora de fer despeses. Aquestes seran més controlades, ens mirarem més els preus i sens dubte compararem més entre diferents productes similars abans de fer una adquisició de certa importància.“Aquest any els nostres regals de Nadal seran més pràctics i també més modestos. Hem decidit que no farem cap despesa que pugui resultar supèrflua. Tocarà estrè­nyer-se el cinturó”, relata Joaquim Jiménez, escaldenc de 39 anys. Assegura que la situació econòmica a la seva família no és complicada, però que “quan no saps què pot passar és millor anar amb compte i intentar estalviar el màxim possible”.Per altra banda, les restriccions de mobilitat i en les reunions familiars també tindran un impacte en les despeses d’aquest Nadal. “No és el mateix preparar un àpat per a sis persones que per a 25”, explica Noemí Suárez, resident a Andorra la Vella de 44 anys. En el seu cas, puntualitza, ha decidit celebrar el Nadal en petit comitè amb el marit i els fills. “Altres anys érem uns quants més, però aquesta vegada, a la força, toca fer unes celebracions diferents. També serà una manera d’estalviar”, afirma.A hores d’ara es fa difícil predir quina incidència tindrà el coronavirus en les despeses habituals d’aquesta època, però tot apunta que el comportament dels consumidors, o almenys d’una part significativa dels mateixos, serà força diferent. “Com ja va passar amb la crisi financera del 2008, ens trobarem molt probablement amb dos perfils molt diferenciats: per una banda, les famílies amb algun membre en ERTO o a l’atur miraran d’estalviar al màxim possible, mentre que d’altres en una situació menys delicada tindran probablement les despeses de sempre”, indica el sociòleg Joan Micó, director del Centre de Recerca Sociològica (CRES).En tot cas, Micó recorda que “sempre que es viu una situació social complexa i incerta”, com ho és l’actual, “la confiança del consumidor és el primer que es veu ressentit”, i posa en relleu que, de moment, “algunes de les despeses tradicionalment associades al Nadal, com els sopars d’empresa o les trobades d’amics, on també acostumen a fer-se molts regals, ja han caigut del calendari aquest any”.Mentrestant, la sensació en el món del comerç és d’optimisme moderat. “Aquest Nadal l’estem afrontant amb dos sentiments contraposats. Per un costat hi haurà contenció de la despesa, però per l’altre també hi ha ganes de sortir i de comprar”, apunta la presidenta de The Shopping Mile, Sònia Yebra. A més, també ressalta que “moltes persones han limitat les despeses durant aquest any: no han pogut fer vacances a l’estiu i tampoc faran cap desplaçament per Nadal a causa de la reducció de la mobilitat”. A canvi, “hauran pogut estalviar i disposaran de més diners per comprar regals o donar-se algun capritx per les festes”, considera.Això no es traduirà, però, en un consum menys responsable. Al contrari, Yebra creu que “el client valorarà més opcions” i tindrà en compte els diferents descomptes i ofertes quan es disposi a fer una compra.La presidenta de The Shopping Mile també fa una crida que la gent consumeixi al país. “La pandèmia ha disparat el comerç electrònic, una modalitat de compra amb la qual ara com ara els establiments d’Andorra no podem competir”, explica. Per aquest motiu, creu que “ara és moment d’ajudar-nos entre tots i comprar al país sempre que sigui possible”.