Un Nadal diferent

CAL SABER

TRANSMETRE SEGURETAT ALS NENS

“Si els pares ens mostrem tranquils, els nens també ho estaran. Els hem de transmetre seguretat.” És el consell que dona la psicòloga Tania Albino respecte a com afrontar amb els més petits aquest Nadal. Així, proposa “aprofitar aquestes dates per reforçar els llaços amb ells, com ja va passar durant el confinament del març. És una bona oportunitat per estimular la seva imaginació i animar-los a fer targetes nadalenques o elements de decoració per a la casa”, afegeix.

La pandèmia del coronavirus ha marcat molts aspectes de la nostra vida i les celebracions nadalenques no en seran cap excepció. Amb reunions familiars més reduïdes, mobilitat internacional restringida o activitats que tradicionalment són multitudinàries cancel·lades o substancialment alterades, hem de preparar-nos per viure unes festes totalment atípiques.L’organització de les celebracions familiars és el que sembla preocupar més. “El Nadal ja acostuma a ser una època complicada per muntar els àpats, però aquest any haurem de fer malabarismes per trobar-nos tots. Ens haurem de repartir entre les diferents dates, a veure com ens ho fem”, explica Maria Clemente, veïna de Sant Julià de Lòria de 63 anys.D’altres, en canvi, opten per fer-ho tot en petit comitè i esperar que arribin temps millors. “Celebrarem un Nadal més íntim, el meu marit, jo i els nostres dos fills petits. Hem decidit que res de grans trobades, perquè amb la família ja ens anem veient al llarg de tot l’any”, comenta, al seu torn, Emma Escudero, de 38 anys i resident a Andorra la Vella. “Ho fem per responsabilitat, però també per no complicar-nos la vida: si les trobades són d’un màxim de 10 persones, no pots estar fent càlculs de qui inclous i qui deixes a fora a les celebracions”, afegeix.La resignació és l’única alternativa en d’altres casos. “Tinc una filla vivint a Anglaterra i ja ens hem fet a la idea que aquest Nadal no la veurem. Ha decidit no viatjar per precaució. Ja arribaran temps millors”, apunta Arnau Martínez, veí de la capital de 54 anys.Sigui quina sigui la situació de cadascú, “és important fer-se a la idea que el Nadal que ens espera serà molt diferent. Només ens queda ser optimistes, buscar alternatives per celebrar-lo i tenir sempre present que tot això serà temporal”, indica la psicòloga Tania Albino. Per aquest motiu, recomana “intentar anticipar-nos a la nova situació i planificar coses que sí que podem fer: sortides a la muntanya, passejar, anar a les diferents activitats de Nadal que es fan al país... i també aprofitar per fer exercici i relaxar-se. La idea és estar actius perquè no ens vencin l’angoixa o l’estrès”, ressalta.Des d’aquest punt de vista, Albino insisteix que és “clau no deixar-se portar per l’apatia o la desmotivació”, i tenint en compte que hi ha gent que tendeix a deprimir-se per aquestes dates, destaca que “aquest any, més que mai, hem d’impedir que els sentiments negatius ens vencin”. Com? “Prenent-nos les coses amb més calma, relativitzant la situació, aprofitant per fer coses que habitualment no fem i dedicant més temps per a nosaltres i els nostres familiars més propers.” Una manera, al seu entendre, de recuperar l’essència de l’esperit nadalenc.Al seu torn, el psicòleg Tomàs Navarro afirma que “tendim a marcar-nos expectatives en funció del que hem viscut”, i que és cert que el Nadal “és una de les dates més esperades. Hi ha molta gent que durant tot l’any espera les festes amb candeletes, ja que, en general, és una celebració que il·lusiona”.Però Navarro ens convida també a veure l’altra cara de la moneda. “Igual que a molts els fa il·lusió el Nadal, a d’altres no tant, i ara han trobat l’excusa perfecta per no celebrar-lo.” Així, posa en relleu que són unes dates en què acostumen a aflorar tensions familiars, de manera que “a molts ja els va bé que aquest Nadal sigui diferent, perquè s’eviten la pressió i l’estrès que també solen anar associats a les festes”.Respecte a les trobades familiars, el psicòleg es fa una senzilla pregunta: “Realment cal posar en risc la salut de la padrina per un dinar en família? Potser és millor no córrer riscos innecessaris amb conseqüències que poden ser irreversibles.” En aquest sentit, recomana “valorar bé els pros i els contres de tot plegat”, i tenir en compte que “com més acurada sigui la nostra percepció dels riscos, millors decisions prendrem”.Navarro insta a desdramatitzar la situació i a prendre consciència que “l’esforç que se’ns demana és en realitat molt petit. El que cal fer és adaptar-se en la mesura del possible a uns canvis que no hem triat: es poden fer celebracions en petit comitè o trobades familiars via telemàtica”. En definitiva, posar imaginació al Nadal més estrany de les nostres vides.