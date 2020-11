Els efectes col·laterals de la mascareta

Ulleres entelades i acne, els principals problemes

Actualitzada 23/11/2020 a les 20:24

Jordi Salazar Andorra la Vella

Les mascaretes s’han convertit en un accessori obligatori per protegir-nos i protegir els altres del coronavirus. Un element que ha arribat per quedar-se, almenys fins que es trobi una vacuna o un remei efectiu contra la malaltia, i que si bé resulta efectiu per contenir l’avenç de la pandèmia pot portar associats alguns efectes col·laterals que resulten molestos.



Portar ulleres i mascareta al mateix temps s’ha convertit en sinònim de viure enmig d’un banc de boira constant. L’entelament dels vidres es produeix quan l’aire calent que deixem anar entra en contacte amb la superfície freda de les ulleres. El contrast entre les temperatures, més acusat en aquesta època de l’any, agreuja el problema. Tot i que pugui semblar una situació còmica, el cert és que pot ocasionar moltes complicacions en caminar o conduir.



“Ara he trobat un tipus de mascareta que s’adapta millor a la cara. No és que hagi millorat gaire però m’hi veig una mica millor, perquè els primers dies era un suplici. Cada dos per tres m’havia de treure les ulleres. No podia anar pel car­rer”, comenta Assumpció Pérez, veïna de la capital. “Ara m’estic plantejant l’ús de lents de contacte”, afegeix.



Els problemes de visió pels vidres entelats s’ha convertit en un tema recurrent de consulta als professionals de l’optometria. “És el pa nostre de cada dia”, comenta Lluís Postius, de l’òptica Pasteur. “Els clients ens demanen consells i ha crescut molt la demanda de productes específics, com un esprai antibaf o una camussa especial que redueixen força els efectes de l’entelament”, assegura. En tot cas, és imprescindible “mantenir els vidres de les ulleres impecables, netejar-los cada dia, si volem que aquests productes facin efecte”.



Des de LOPTI-K, el director de la unitat d’optometria, Vicente Ramírez, destaca que “poca cosa es pot fer” per acabar amb l’entelament a banda d’utilitzar aquests agents antibaf. Bé, sí que hi ha una opció que està guanyant força: la substitució de les ulleres per lents de contacte. “Arran d’aquest problema cada cop més clients estan interessats per començar a utilitzar lentilles. Ara es fan més proves de lents que mai”, afirma.



Evitar que l’aire calent s’escapi per la part superior de la mascareta és pràcticament impossible. L’optometrista del Centre Rial, Núria Risco recomana “intentar ajustar-la al màxim i col·locar les ulleres per sobre”. Subjectar-la amb una mica d’esparadrap pot ajudar. En cap cas, però, s’han de seguir els consells que circulen darrerament per les xarxes socials i grups de WhatsApp, com netejar-les amb productes abrasius, aplicar sabó sec als vidres o escalfar-les amb un assecador. Pot resultar fatal.



Un altre important efecte secundari de les mascaretes té a veure amb la salut de la pell. L’acne és un problema dermatològic freqüent, i segons els experts és una de les principals conseqüències en la pell de l’ús de les màscares. La seva repercussió ha arribat a tal punt que aquest tipus d’acne ja ha estat batejat com a maskne. La doctora Júlia Martínez-Illescas, especialista en medicina estètica, explica que el fenomen pot ser degut, d’una banda, “a l’efecte oclusiu de la màscara”, que fa que augmenti la secreció sebàcia i sudorípara. D’aquesta manera, “els porus es tapen i això facilita l’aparició de l’acne”. El maskne, d’altra banda, també es veu agreujat pel vapor i la saliva que deixem anar, ja que estan plens de bacteris que es dipositen sobre la mascareta i entren en contacte amb una pell ja força malmesa pel frec de la tela.



Per aquest motiu,davant l’aparició d’aquestes complicacions, Martínez-Illescas recomana “canviar la mascareta més sovint, evitar els ambients calorosos per reduir la sudoració, portar la mascareta ben ajustada per reduir la fricció, descansar del seu ús sempre que estiguem sols, o evitar l’aplicació de maquillatge o de cremes molt greixoses”. També “és important mantenir una bona higiene del cutis”, utilitzant si cal productes especials. “Si els porus estan nets serà més difícil que l’acne aparegui”, subratlla la doctora.



També amb relació a la dermatologia, tot i que en menor freqüència que el maskne, les mascaretes poden ocasionar diferents tipus d’al·lèrgia. “Tot dependrà, evidentment, del tipus de pell, de la tipologia de mascareta o de les hores d’ús”, assenyala Martínez-Illescas. El material de fabricació, sigui com sigui, és un factor decisiu a tenir en compte per minimitzar el risc d’irritacions. “Farem servir mascaretes de cotó sempre que puguem”, agrega.

