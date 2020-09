Protegir-se amb estil

Actualitzada 14/09/2020 a les 20:42

CAL SABER

Sempre models homologats

Cal assegurar-se que les màscares reutilitzables que fem servir estiguin homologades. No qualsevol model serveix i utilitzar-ne una de fabricada sense seguir les pautes establertes per a aquests productes pot donar una falsa sensació de protecció que posa en risc la nostra salut i la dels altres.

Les mascaretes han arribat per quedar-se. Almenys, durant una bona temporada. I ja que la seva utilització ha esdevingut obligatòria, molts usuaris han optat per posar bona cara al mal temps i convertir-les en un accessori el més elegant possible.Conscients d’això, nombrosos dissenyadors i fabricants han incorporat la mascareta de tela al seu catàleg de productes, amb estampats i dibuixos de tota mena, des d’originals combinacions fins a propostes més sòbries. La qüestió és aportar una pinzellada fashion a un element que, de manera inesperada, ha passat a formar part del nostre dia a dia.“Al principi feia servir la mascareta quirúrgica d’un sol ús, però en veure que la situació s’allargaria me’n vaig comprar de diferents models de tela. Estèticament és millor, perquè les pots combinar amb la roba. I, a més, és una alternativa molt més sostenible”, explica Anna Domingo, veïna de la capital de 33 anys.“Al cap i a la fi, la mascareta s’ha convertit en una peça més de la nostra vestimenta habitual, la portem en un lloc tan important i visible com és la cara, i segons la manera com la portem i del disseny pel qual ens decantem, estarem dient molt de nosaltres”, reflexiona la dissenyadora de moda Marta Marsà. “És lògic que, tard o d’hora, la mascareta acabi formant part del codi de vestimenta en l’entorn laboral o en determinats esdeveniments. De fet, moltes empreses ja la utilitzen a joc amb l’uniforme dels treballadors”, ressalta.Marsà considera que la mascareta “ja no és que sigui un complement més, sinó que arran de la pandèmia s’ha convertit en una necessitat, i ja que s’ha de portar sí o sí, res millor que apostar pel disseny”. Per això, encoratja els ciutadans a triar la mascareta “en funció del seu estil particular i de cada situació. Perquè evidentment no portarem el mateix model per a una reunió de treball que per sortir de copes amb els amics”.Ja fa mesos que la Marta va decidir treure al mercat una col·lecció de mascaretes a través de la seva marca de roba esportiva Whitefit. “Tot va començar perquè els mateixos clients m’ho demanaven. Primer vaig fer alguns dissenys sota comanda i després vaig anar traient diferents models. Ara en tinc una vintena.”Una altra marca andorrana que ha apostat decididament per les mascaretes ha estat Otso Think Sport. La seva directora general i cofundadora, Liliana Ochoa, destaca que “multitud de fabricants s’han reinventat per la crisi sanitària, i una línia indiscutible de negoci ha estat aquesta”. Ochoa posa en relleu que “no qualsevol mascareta de tela serveix, perquè ha d’estar homologada”, però que si es tria un model que protegeixi “estarem estalviant i preservant el medi ambient”.La responsable d’Otso Think Sport subratlla que “cada vegada més persones es preocupen de portar una mascareta que combini amb les peces de roba”, i augura que “de la mateixa manera que cada temporada es presenten noves tendències de roba, passarà el mateix amb els elements de protecció”. En aquest sentit, creu que “a cada canvi d’estació ens trobarem amb nous dissenys: aquest estiu hem tingut propostes alegres i desenfadades, i de cara a la tardor segurament s’imposaran models no tan estridents”.En tot cas, Ochoa remarca que molta gent “està donant a través de la mascareta un toc de personalitat i originalitat a una situació estranya com la que estem vivint”, i per això la mateixa marca s’ha anat adaptant al que els mateixos usuaris demanen. “Hem fet des d’edicions especials inspirades en sèries com La casa de papel fins a dissenys pensats per a actes i esdeveniments especials, passant per uniformes d’equips esportius o col·leccions concretes de temporada. Les opcions són il·limitades”, destaca al respecte.Així mateix, altres marques ja treuen conjunts de roba amb mascareta a joc. És el cas de Guts & Love, amb models disponibles a la botiga Dhuna d’Andorra la Vella. “Aquesta tendència anirà sent cada vegada més habitual”, assegura l’encarregada de l’establiment, Elena Gea. De moment, el local ja ha venut un bon nombre de mascaretes de tela. “Cada setmana s’esgoten, s’estan venent molt bé”, relata Gea, que agrega que cada vegada més clients “es decanten per les màscares de tela. Els preus són força assequibles i és una alternativa elegant”. I avança que al llarg del proper hivern “veurem cada cop més mascaretes en conjunt amb la roba”.