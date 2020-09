El futur de l'oci nocturn

Actualitzada 09/09/2020 a les 20:24

CAL SABER

LIMITACIONS ALS HORARIS

Després que el primer cap de setmana de reobertura es detectessin irregularitats en alguns locals, el Govern va decretar el 9 de juny que els establiments de restauració i bars tanquin com a molt tard a la una. La mesura vol evitar que els establiments acabin fent la funció de discoteca.

El món de la nit és sens dubte el més perjudicat per la crisi del coronavirus. Mentre altres sectors vinculats al lleure i l’oci han pogut tornar a l’activitat de manera gradual, els pubs i discoteques segueixen en espera de reprendre l’activitat habitual: mentre aquestes últimes continuen tancades a pany i forrellat, els primers només tenen permès obrir fins a la una de la matinada. Els empresaris assumeixen que la situació s’allargarà, i per aquest motiu demanen més ajudes i facilitats per part del Govern, mentre els clients es resignen al fet que ara com ara no hi ha més opció que sortir més d’hora, fer una copa –o dues a tot estirar– i tornar cap a casa.“Entenc que les discoteques estiguin tancades. Deuen ser l’únic lloc on és pràcticament impossible controlar que la gent mantingui la distància social”, apunta la jove Cristina Cruz, de 24 anys i clienta habitual d’aquests establiments abans que esclatés la pandèmia. També opina, però, que l’obligatorietat de tancar els bars de copes una hora després de la mitjanit no és una decisió encertada. “Si es respecta el distanciament, si la gent és curosa, per què no es podria tancar a les dues o les tres de la matinada?”Gabriel Adrián Raña, propietari de la cocteleria El Rana Bar, posa la mateixa qüestió sobre la taula. Tot i que es declara “d’acord” amb les restriccions decretades, també ressalta que “la una de la matinada és l’hora en què molts de nosaltres comencem a fer caixa. Estic convençut que si el ministeri de Salut ha establert que tanquem a aquesta hora és perquè hi ha un criteri i un motiu de pes al darrere, però quin problema hi hauria a tancar una mica més tard?”, opina. I afegeix que “amb un bon control, el propietari d’un bar pot garantir que els clients respectin en tot moment les normes. Estendre l’horari fins a les dues de la matinada no em semblaria una mala idea”, insisteix.D’altres locals han optat per tancar les portes voluntàriament com a forma de protesta. És el cas de l’Atelier, el local de còctels regentat per Aitor Estela, que el mes de juny va ser multat amb 1.001 euros per romandre obert a la 1.11 de la matinada. “Aquella nit vaig deixar de servir copes a les dotze per poder tancar segons l’horari previst, i quan em van multar els últims clients ja estaven marxant”, assegura el propietari. Així mateix, denuncia que en l’informe de la policia es fa constar que “hi havia trenta persones dins del local, quan l’establiment té 43 metres quadrats. És absurd”.Per tot plegat, Estela ha decidit abaixar la persiana indefinidament. “No ho faig ni per estar en desacord amb les mesures de Salut, ni perquè no em compensi obrir només una estona. És simplement per orgull, perquè no puc acceptar una sanció injusta”, denuncia.Estela també recorda que, mentre per un costat es posen barreres a l’oci nocturn, per l’altre augmenten els casos de botellón i de festes il·legals. “Sé que implantar aquestes normatives és una manera efectiva de frenar el virus, perquè els locals de nit són un dels llocs on més risc hi ha de propagació, però també caldria controlar les reunions il·legals”, apunta.Mentrestant, les discoteques es troben en una situació “cada vegada més insostenible”, exposa Carlos Nascimento, responsable dels locals La Bodegueta, Kapital i Monopol, i del bar 4 i Tres. Actualment, l’empresari només té oberts aquests dos últims. “El Monopol l’he pogut adaptar com a bar de copes, però he hagut de contractar seguretat privada per assegurar que tothom respecti les normes”, relata Nascimento. “Tinc moltes més despeses i molts menys ingressos que habitualment, i si la cosa continua així hauré de reduir plantilla o tancar”, augura. A hores d’ara només veu dues possibles solucions: “O amplien les ajudes o ens permeten tancar més tard, perquè avui dia no surt a compte que hagis de tancar a la una quan els primers clients arriben, com a molt aviat, a les onze de la nit.”