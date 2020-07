Tornada al gimnàs

Actualitzada 06/07/2020 a les 17:48

Cal saber

1. Reserva obligatòria. Gimnasos i centres esportius han habilitat sistemes de cita prèvia a través d’apps, per evitar grans afluències.

2. Separació entre usuaris. L’aforament es limita al 50%. Tant en classes dirigides com en sales de musculació, els usuaris han d’estar a 2 metres.

3. Limitació de temps. Es limita el temps d’ús de les màquines, que es desinfecten abans i després de cada utilització.

Gimnasos i centres esportius han anat reobrint de mica en mica les portes a mesura que s’anaven decretant les mesures de desconfinament. El retorn a la normalitat, marcat per extremes mesures de seguretat i higiene, ha estat celebrat per molts usuaris que trobaven a faltar les sessions d’entrenament, mentre d’altres han optat per donar-se de baixa i esperar al mes de setembre per tornar a l’activitat. Entre aquests casos hi ha el de la Mònica i la Laura, dues amigues de 24 i 25 anys d’Andorra la Vella que abans que esclatés la crisi acostumaven a anar a classes de zumba plegades. “No es que tinguem por d’agafar el coronavirus, però a l’estiu preferim fer esport a l’aire lliure. El setembre vinent, si tot s’ha normalitzat, tornarem al gimnàs”, asseguren.L’altra cara de la moneda la representa Víctor Martínez, un jove lauredià de 28 anys. “Durant la quarantena he intentat fer exercici a casa però no és el mateix. Et pots mantenir més o menys en forma però per fer musculació és imprescindible anar al gimnàs. No tot­hom es pot permetre el luxe de tenir una sala de fitness a casa”, remarca.Sigui com sigui, els gimnasos han notat un descens de clients en les últimes setmanes. Una situació, per altra banda, habitual en aquesta època. “A començament d’estiu sempre hi ha més baixes”, afirma Judith Ramos, monitora del gimnàs Duplex. “La gent marxa de vacances o bé prefereix aprofitar el bon temps per sortir a fer esport a la muntanya, de manera que no els compensa abonar la quota durant aquests mesos”, agrega. Aquest any, a més, “la situació econòmica és la que és, hi ha gent amb ERTO o a l’atur, i això també s’ha fet notar”, ressalta.Hi ha persones reticents a tornar al gimnàs per por al contagi? “Sí”, admet Ramos, “però també és cert que quan venen aquí i veuen les mesures que s’han implantat, recuperen la confiança. Hem estat molt estrictes en aquest sentit”.Mario Orellana, director del gimnàs Urban i director tècnic del club AnyósPark, ho corrobora. “Els clients han pogut veure de primera mà que se segueixen escrupolosament totes les directrius: distància de dos metres entre màquines, distància de dos metres entre participants a les classes col·lectives, aforament limitat als vestuaris i a les dutxes, dispensadors de gel desinfectant...” Tot plegat, manifesta, “és una garantia per a l’usuari”. A més, Orellana destaca que el fet d’haver de reservar cita prèvia “evita les massificacions i ens permet tenir l’aforament controlat en tot moment, especialment de cara a les classes dirigides, que és on hi ha més demanda”. En canvi, “per a l’espai de fitness no cal demanar cita prèvia perquè l’afluència no és especialment alta”.Mentrestant, els centres esportius comunals van recuperant també l’activitat habitual. El d’Ordino, un dels primers a tornar a obrir, ha anat ampliant a poc a poc la capacitat. “Vam començar el 2 de juny amb un màxim de vuit persones al gimnàs i sis a la piscina, i actualment el gimnàs ja pot acollir fins a 30 persones”, indica Jordi Serracanta, conseller de Turisme, Esports i Dinamització del comú ordinenc. Serracanta es mostra satisfet perquè “els usuaris estan respectant tots els protocols; fins ara no hem tingut cap mena d’incidència”. També és cert que “tampoc no hem registrat una gran concurrència, especialment a la part de gimnàs”, afegeix.D’altra banda, el centre esportiu dels Serradells d’Andorra la Vella va obrir el 15 de juny passat amb “total normalitat”, exposa el seu director, Marc Magallón. “El primer dia sí que hi va haver una allau de gent, especialment a primera hora. Es notava que hi havia ganes de tornar.” Amb el pas dels dies, “la situació s’ha anat tranquil·litzant i ara no tenim una afluència excessiva”, remarca, tot destacant que juga al seu favor el fet que “la sala de musculació és molt gran, de 1.000 metres quadrats. Això ens permetria tenir fins a un centenar d’usuaris al mateix temps tot i les limitacions d’aforament”, conclou.