Casals d'estiu segurs

El Govern ha establert una sèrie de normes per als casals d’estiu i colònies per tal que puguin reprendre l’activitat minimitzant el risc de transmissió de la Covid-19. Així, les activitats s’han d’organitzar d’acord amb unitats de convivència. Això permet que cada unitat pugui interaccionar i relacionar-se sense fer ús de la mascareta ni haver de mantenir la distància d’1,5 metres. Les unitats han de ser, en el cas d’infants d’entre 3 i 6 anys, d’un màxim de 15, i a partir de 6 anys d’un màxim de 20 persones. El mateix monitor ha d’atendre sempre el mateix grup d’infants tots els dies.

La pandèmia del coronavirus no ha estat un impediment perquè els diferents comuns hagin posat en marxa, un estiu més, les activitats i casals per a infants. Extremant, això sí, les mesures de seguretat segons els criteris que ha establert el Govern. Per a moltes famílies, a més, aquesta opció ha cobrat aquest any més rellevància que mai, tenint en compte que la crisi sanitària ha alterat calendaris laborals i de vacances dels pares.“Cada any portem el fill als esports d’estiu i aquest any amb més motiu. Tant el meu marit com jo haurem de treballar part del mes d’agost”, explica Rut Mellado, veïna d’Andorra la Vella i mare del Ruben, de nou anys.Hi ha por a la propagació de la malaltia? “Sé que es prendran mesures, que els grups estaran separats i que hi haurà més activitats a l’aire lliure. A més, el virus està força controlat a Andorra, no veig cap raó per desconfiar”, sentencia al seu torn Jesús Pérez, pare de dues nenes, de deu i dotze anys, que s’han inscrit al casal de Sant Julià.La bona acceptació que aquesta temporada estan tenint les propostes d’estiu dels comuns es veu reflectida en el ritme d’inscripcions. A Andorra la Vella, per exemple, les places del casal d’infants El Llamp i la ludoteca (per a nens des dels tres fins als set anys) es van cobrir el mateix matí en què es va obrir la matrícula. “Aquest any estem registrant més demanda del que és habitual”, ressalten fonts del comú, que afegeixen que als Esports d’estiu (des dels vuit fins als catorze anys) el volum d’inscrits també és força elevat. Cal destacar que la corporació, a més, ha ampliat el nombre de places disponibles, passant de les 2.100 de l’any 2019 a 2.500.A la Massana, les inscripcions per a les Setmanes temàtiques estan obertes des de l’11 de juny, i les dels Esports d’estiu des del dia 15. En tots dos casos, s’estan registrant xifres similars a les de l’any passat. El conseller d’Educació, Joventut i Esports, Kevin Poulet, reivindica que aquest any la necessitat d’oferir alternatives de lleure per als més petits és més imperiosa que mai. “Després de tants mesos a casa, entenem que els nens necessiten divertir-se i realitzar el màxim d’activitats a l’aire lliure”, exposa.En aquest sentit, el comú ja va començar a planificar l’oferta estiuenca abans de saber si es podria desenvolupar i en quines condicions. “Vam posar en marxa l’operatiu, amb la contractació de monitors i la planificació de les activitats. Enteníem que les famílies tindrien necessitat d’aquest servei durant l’estiu”, destaca el conseller.Amb la mateixa filosofia, el comú de Sant Julià de Lòria amplia aquest any les zones on es duen a terme les activitats d’estiu per a infants, potenciant en tot moment els espais oberts. Concretament, el Casal d’estiu es repartirà entre el Centre esportiu, el Centre Cultural i de Congressos i les dependències de l’escola andorrana, cedides pel ministeri d’Educació.“Som conscients que ens trobem davant un estiu atípic i per això creiem que cal oferir més places i més opcions”, explica la cònsol menor laurediana, Mireia Codina. “Hem de tenir en compte que els nens fa tres mesos que estan tancats a casa i que aquest fet farà incrementar la demanda.” A més, moltes famílies “també s’han vist obligades a canviar els seus plans de vacances; aquest és un altre factor important”, indica.D’aquesta manera, “s’ha volgut donar cabuda a tots els nens que ho necessitin, i per això s’han previst més monitors i s’ha ampliat el nombre de places”, ressalta la cònsol. En concret, es passarà de 530 setmanes contractades l’estiu del 2019 amb una mitjana de 60 infants per setmana, a 750 aquest any. Pel que fa als monitors externs, se’n contractaran 12 al juliol i 12 més per a l’agost i el setembre.La Covid-19 també ha trasbalsat un altre dels espais clàssics del lleure estiuenc, les colònies d’AINA. “Quan acabem una temporada ja comencem a preparar la següent, però aquest any la pandèmia ha obligat a canviar-ho tot d’un dia a l’altre”, assenyala mossèn Ramon Rossell, que celebra que, finalment, les colònies puguin dur-se a terme. “Tot i la incertesa, fins l’últim moment hem treballat com si AINA hagués d’obrir amb tota normalitat. Això ha fet que ens hagi costat menys adaptar-nos a la nova situació”, agrega el sacerdot.Una nova situació marcada, principalment, per la reducció dràstica de places que la casa de colònies pot oferir en relació amb altres anys. “Només podem cobrir-ne un 60%, és a dir, que acollirem 400 infants en lloc dels 750 habituals”. Els nens, a més, hauran d’estar separats per franges d’edat, en tres grups: de 7 a 11 anys, de 12 a 14 anys i de 15 a 17 anys. “En lloc d’un menjador en tindrem tres i en lloc d’habitacions de sis persones seran habitacions de tres”, apunta mossèn Ramon.Una altra diferència important respecte a d’altres estius és que aquest any AINA només agafarà infants d’Andorra. Amb tot, “tenim llista d’espera, com sempre, i finalment hem pogut ampliar una mica el nombre de places”.Sembla, doncs, que no hi ha por de les famílies al coronavirus. “Al contrari, estan responent molt bé”, explica el responsable d’AINA. Serà un estiu diferent però amb la mateixa diversió.