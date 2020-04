Tenir cura del cabell a casa

Experts recomanen no tallar-se el cabell sols a casa

Actualitzada 27/04/2020 a les 16:40

Eva Bosch Andorra la Vella

El confinament s’està allargant i en aquests temps no podem descuidar la cura del nostre cos, incloent-hi el cabell. Són moltes les persones que han aprofitat el fet de no poder anar a la perruqueria o centres de bellesa per tallar-se el cabell o tenyir-se a casa, obtenint resultats d’allò més diversos. És el cas de Manel Sánchez, escaldenc de 37 anys, a qui li estava creixent el cabell i ja li molestava massa: “Li vaig demanar a la parella que me’l rapés a l’u, i la veritat és que vam passar una estona divertida i va quedar prou bé.” Ella comenta entre riures que li va encantar fer-ho a causa de la “plaent sensació d’anar passant la màquina. Vam estar jugant fent formes diferents al cap”.



Rapar els homes resulta més fàcil que no pas tallar un cabell llarg, havent de començar per la patilla amb el cabell eixut i anar passant la màquina, pujant i baixant, mirant que no quedi cabell. Rosa Maria Sánchez, de Kaizen Estilistes, explica que tot just una companya de professió li acabava d’enviar un missatge parlant de la gent que s’està tallant el cabell a casa, “s’estan destrossant els serrells, es posen malament els colors... aquí és on veuen que sembla fàcil, però ara se n’adonen que no ho és”. L’estilista Lia Minerva Pínchez, del centre Lia Beauty Stylist, recomana demanar ajuda als altres integrants de la casa, en cas de conviure amb més gent, ja que sempre és més complicat fer-ho un mateix, “s’ha de començar per la part visible, és a dir, la part frontal del cap. El problema ve després quan arriba la coroneta i la zona posterior fins arribar al clatell”, que serà més fàcil amb el cabell curt. Les dues perruqueres recomanen esperar que la situació acabi per anar a la perruqueria, tot i que, en cas de ser necessari, encomanen no tallar més enllà de les puntes. “Ratlla al mig, cabell a les espatlles, observar la mida i calcular amb els dits la llargada que es vol tallar”, diu Sánchez, qui comenta que la tipologia de les tisores és crucial per fer-ho bé, afegint que la rapadora també pot ajudar, “com més curt el vulguin, s’ha d’escollir el número més petit”. Patricia Navarro, laurediana de 16 anys, va decidir tallar-se el serrell ella sola, “vaig mullar la pinta i em vaig allisar tot el serrell per tenir-lo igualat. Llavors vaig agafar les tisores de cuina i amb els dits vaig agafar el serrell per marcar un marge de tall”, quedant prou satisfeta del resultat, tot i que la seva mare no opina igual, “s’ha fet un nyap. Quan acabi tota aquesta situació del coronavirus, directa a la perruqueria”, comenta.



TENYIR-SE

Tenyir-se la cabellera també està a l’ordre del dia, i són diverses les clientes que han contactat amb les perruqueres per demanar el color de tint. Els tints porten un codi de referència que indica el to de base i el reflex, “així que imagina’t l’àmplia gamma de colors que existeixen. Per això recomano demanar assessorament al teu estilista”, apunta Pínchez. Abans de començar, cal tenir en compte que és millor tenir el cabell eixut i brut, expliquen les professionals, i molt important que estigui desenredat a consciència. Posar-se una samarreta que no importi que es taqui és també necessari, així com aplicar crema protectora en el contorn de la cara, per evitar possibles taques. “El pinzell és molt millor que posar el producte amb els dits, que al final ja no saps ben bé on l’has col·locat”, comenta l’estilista de Kaizen, que opina que només recomanaria que es tenyissin a casa les persones que tenen un percentatge molt elevat de cabell blanc, sense tocar mitjos o puntes. Cal fer la ratlla al mig, anar fent capes primes de cabell fins arribar a l’orella, i després fer l’altra banda. “El temps d’exposició és important, jo els diria que esperessin 35-45 minuts sense tapar i a rentar”, indica Sánchez, utilitzant un xampú 5,5 pH neutre, fer dues ensabonades i esbandint a consciència, “cal evitar que quedin restes de tint, que pot podrir el cabell o fer al·lèrgies”. Elena Grau, veïna de la capital, va anar al supermercat a comprar un tint sense demanar consell a un professional i el resultat no va ser l’esperat, “algunes zones del meu cabell expulsaven el tint, així que tinc com una espècie de degradat estrany”.



Quant a consells per mantenir el cabell sa, Pínchez aconsella agafar la rutina de fer-se un bon tractament capil·lar una o dues vegades per setmana segons la necessitat del cabell, tractant la cabellera en profunditat. Per la seva part, Sánchez recomana deixar-se eixugar el cabell a l’aire lliure, “tot el que no és natural fa caure el cabell. Només eixugant-lo amb una tovallola cauen un munt de cabells, així que amb l’assecador en cauen una barbaritat”.