Essència de Sant Jordi

Actualitzada 20/04/2020 a les 16:45

FER UNA ROSA DE PAPER





El primer que s’ha de fer és dibuixar una espiral en una cartolina. Depenent de la mida de l’espiral, la rosa sortirà més o menys compacta. Una vegada dibuixada l’espiral, s’ha de tallar amb les tisores seguint la línia feta, assegurant que l’extrem sigui recte perquè resulti més fàcil d’enrotllar. Començant a l’exterior de l’espiral, cal enrotllar la cartolina de manera atapeïda fins que arribi a la part inferior, i una vegada allí s’ha de deixar anar cap a fora una mica, col·locant la rosa de paper al gust. Cal col·locar una mica de cola calenta a la part superior del cercle i pressionar la rosa fins que la cola s’assequi. També es poden posar algunes fulles de cartolina verda, enganxant-les amb la pistola de cola calenta.

Andorra es prepara per celebrar una nova diada de Sant Jordi, tot i que aquesta vegada no hi haurà parades als carrers plenes de flors i llibres on passar l’estona decidint quin endur-se a casa. Encara que no es pugui celebrar la jornada com mana la tradició, s’han buscat algunes alternatives per fer d’aquest 23 d’abril un dia especial. Són diversos els comuns que s’han adherit a la iniciativa que corre per les xarxes socials d’engalanar les finestres i els balcons de casa amb dibuixos de roses, llibres i dracs sobre qualsevol material, “una forma de vestir la ciutat i celebrar d’alguna manera Sant Jordi”, comenten des d’Andorra la Vella. Aquestes iniciatives són ben rebudes pels veïns, com ara Teresa Molero, mare de tres fills, que manifesta que “Sant Jordi és un dia que els agrada molt celebrar, i tot i que aquest any no puguem sortir de casa farem pancartes amb flors, el drac i el cavaller per intentar que el dia sigui el més especial possible”.Els balcons no seran els únics que tindran moviment, ja que les xarxes socials s’estan preparant per viure un munt d’activitats per celebrar la jornada com cal. La xarxa de biblioteques del país ha arrencat una campanya inèdita anomenada Sant Jordi a casa, mitjançant la qual penjaran a Twitter, Facebook i Instagram diversos vídeos de curta durada llegint fragments dels llibres publicats durant el curs. Des de la llibreria La Puça, que s’ha sumat al moviment, veuen aquesta situació amb una actitud pro activa i positiva, segons explica Anna Riberaygua, tot i que per a la vida d’una llibreria Sant Jordi representa “gairebé un 10 o 15 per cent del volum de moviment de tot l’any, que és molt”, afirma. Els llibreters andorrans estudiaran el trasllat de la festa de Sant Jordi al 23 de juliol, com van decidir la setmana passada a Catalunya, ja que aquest dia suposa un 70% dels ingressos de l’any per a llibreters i floristes.I és que la cultura no pot faltar en un dia tan assenyalat com aquest, amb xerrades, concursos i vídeos compartint poemes i relats amb tota la població. Des del departament de Cultura d’Andorra la Vella es faran xerrades literàries virtuals amb diversos autors del país, com ara Albert Villaró, Eva Arasa, Teresa Colom o Àlvar Valls, en què la gent els podrà fer preguntes en directe per Instagram. Ordino s’hi ha sumat engegant el projecte En clau de rosa, en què a banda de demanar la participació massiva de la població perquè pugui decorar balcons, també s’ha preguntat a la gent més gran si vol escriure poemes i microrelats, dels quals es farà una selecció i es publicaran perquè tothom els pugui veure, explica Anna Call, cap de Cultura de la parròquia.Escaldes-Engordany no s’ha volgut quedar enrere i és per això que ha creat un web especial on la gent pugui trobar continguts sobre tot el món de la literatura i la rosa, així com diversos tallers i recomanacions de floristeries i pastisseries per fer a casa. Tot i que tenir roses no serà possible atesa la situació, la floristeria eNatura col·labora amb un taller per fer roses amb roba i un altre per tenir cura de les plantes. “Sant Jordi és maco perquè hi ha fires a carrers i places i tot això evidentment no es podrà fer aquest any, ni tan sols sabem si podrem vendre alguna cosa online”, es lamenta Anna Moles, la botiga de la qual va vendre 800 roses l’any passat, en el primer any de vida.Els dolços, però, no fallaran, i són diverses les fleques i pastisseries que tenen la maquinària llesta per explicar telemàticament com fer determinats pastissos. És el cas de la pastisseria Estopiñán, la qual ensenyarà com fer una rosa amb massapà. Alexis Estopiñán es troba del tot motivat amb la col·laboració amb el comú d’Escaldes i té molt clar que farà tot el que calgui per fer arribar a les famílies l’esperit d’aquesta jornada, “portarem pastissos a domicili. El client ens diu quin llibre voldria regalar i nosaltres el fem en format pastís, acompanyat d’una flor, i si no pot ser natural la farem comestible”.