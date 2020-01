Diversió al ritme de TikTok

Actualitzada 24/01/2020 a les 19:16

Els 'influencers'

La reina de la plataforma

L’americana Loren Gray (@lorengray) té 17 anys i més de 38 milions de seguidors. Gràcies a TikTok és una ídol juvenil.



Una estrella a la televisió

Bay Ariel va ser la primera a arribar als 20 milions de followers. Ara canta i Disney Channel retransmet els seus concerts.



Un cabell per a cada vídeo

Ningú canvia tant de look com Kristen Hancher, que amb 20 anys viu en una mansió amb altres estrelles de les xarxes.

Busquen un CEO per als EUA

TikTok està buscant un nou director executiu per als Estats Units d’Amèrica. Les tasques del CEO són supervisar funcions “no tècniques”, com el nou sistema d’anuncis de la plataforma, i la creació de campanyes publicitàries. A més, ha de ser una persona que “faciliti” la relació entre la Xina i els EUA, i que sigui capaç de participar en procediments de negociacions importants.

Balls, playbacks, situacions gracioses, o experiències en un format curt. Des de fa quatre anys, la Cristiana dedica diverses tardes a fer vídeos de 15 segons en què demostra al món el seu talent. “M’agrada molt fer trends, que són passos de balls ajuntats amb una música. Agafo el ball d’una persona, me l’aprenc en un quart d’hora, l’imito i el penjo”, explica la jove de 15 anys. Però ella no és l’única, ja que 1.000 milions d’usuaris ho fan cada mes, segons destaca el darrer informe de l’empresa especialitzada Datareportal. Això és TikTok, la nova aplicació musical que triomfa al món i que va ser la més descarregada el 2018 i el 2019, al davant de Facebook, Instagram, Youtube o Snapchat.TikTok, abans coneguda com a Musical.ly, està de moda perquè és la primera xarxa social xinesa que ha estat capaç de saber fusionar l’essència de totes les plataformes de la competència: Gratuïtat, música, imatge, efectes de vídeo, i immediatesa. “És una obsessió. Quan el meu fill no està jugant al Fortnite està gravant vídeos del TikTok. És divertit i reconec que jo també hi participo a vegades”, explica entre rialles Jordi Pons, pare de l’Òscar, de 13 anys.Una de les característiques que més destaquen és que el rang d’edat dels usuaris que l’utilitzen és el més jove de totes les xarxes socials, ja que més de dos terços són menors de 30. “Hauria de ser a partir de 13 anys perquè hi ha vídeos amb paraules pujades de to o noies que els fan en roba interior”, comenta la Judith, tiktoker de 14 anys. Això, però, és comú als inicis de les plataformes socials, com ja li va passar a Facebook, una xarxa que al principi només utiltizaven universitaris. I de mica en mica a Tiktok cada vegada hi ha més adults. “Tinc 39 anys. Una mica gran per aquesta xarxa”, diu Òscar Balta, d’Encamp. A ell li agrada penjar vídeos creatius i reconeix que “si ho ets, això no té edat”. I com és habitual en altres xarxes socials, a Tiktok els usuaris també busquen ser reconeguts pels vídeos i tenir molts seguidors, per tal de ser una referència dins la plataforma i aconseguir que grans marques els contractin per fer patrocinis.“M’agrada veure els tiktoks de la gent i saber quantes persones han vist els meus. La veritat és que m’escriu moltíssima gent”, explica Dioni Agilda, membre del grup de hip-hop Braids i un dels tiktokers andorrans amb més seguidors. Agilda té més de 66.000 followers, una xifra que va pujar “gràcies a un vídeo que es va fer viral, on surto tallant-me les trenes i em mostro amb diferents looks”, comenta.Les xarxes socials esdevenen una gran oportunitat de negoci tant per a particulars com per a empreses, tot i que fer diners amb TikTok és més complicat que amb altres plataformes com Youtube o Instagram, ja que les marques estan iniciant-se ara en aquesta aplicació. Quan tens més de 1.000 seguidors la plataforma habilita l’opció de fer “un directe” i quan el fas els followers poden regalar monedes comprades a la plataforma. Posteriorment, aquestes monedes es poden bescanviar per diners reals. “Cada vegada és més viral i s’aconsegueixen fans ràpidament. A Instagram fa més temps que hi soc i els seguidors no em pugen tant”, detalla Balta. L’estima dels followers també és un punt a favor per als tiktokers. “A vegades em diuen que soc la seva ídol, i això em fa sentir orgullosa de mi mateixa, em fan tenir més ganes de continuar fent Tiktok”, afirma la Judith que té més de 3.000 seguidors.L’ús de la xarxa social per part dels usuaris és allò que ha fet que la plataforma tingui tant èxit. Els joves només necessiten un mòbil, internet i una mica de creativitat per fer vídeos de 15 segons que es veuran a tot el món. “Crec que té èxit perquè és una aplicació d’entreteniment i t’ho passes bé, ja que té tota mena de continguts (vídeos de comèdia, tutorials, etc.)”, comenta la Cristiana. A més, entre els joves es creen reptes (més coneguts com a challenges) i modes que es viralitzen ràpidament, com repetir coreografies o animar els usuaris a imitar una idea. “La creació de contingut és més intuïtiva i les habilitats tècniques ja no són un problema per fer un bon contingut”, diu Pons.L'aplicació és fàcil d'utilitzar. Una vegada descarregada cal crear un usuari i una vegada dins, els usuaris poden veure els vídeos que penja la gent, posar m'agrada, deixar un comentari o guardar la cançó que està sonant en aquell clip per si es vol utilitzar en alguna creació. "En veig molts i si trobo algun amb un àudio que m'agrada el guardo i em preparo la vestimenta i el busco un lloc ideal per gravar-lo. El ball l'improviso", comenta Agilda. Una vegada l'usuari accepta els permisos que es demanen per gravar vídeos i per accedir al micròfon del mòbil només cal intentar fer un clip i descobrir la infinitat d'àudios i efectes que es poden utilitzar per fer noves creacions i compartir-les a la xarxa social.