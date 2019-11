Decoració amb consciència

El Fengshui busca alleujar les energies negatives

El fengshui és l’estudi del moviment de l’energia i de com flueix en objectes, colors i formes, repercutint en l’espai i les persones que l’ocupen. L'objectiu principal que persegueix és potenciar les energies positives i alleujar o canalitzar les no favorables. “Quan realitzem un bon fengshui aconseguim que els espais on vivim s’harmonitzin i equilibrin. Aquest fet ens aportarà la capacitat de canviar aspectes de la nostra vida que no van bé o que desitgem millorar”, manifesta Ramon Lorenzo, consultor professional de fengshui i expert en radioestèsia. Ja fa uns anys que s’ha posat de moda aquest concepte, però no s’entén en tota la seva amplitud, sinó que es relaciona només amb el món de la decoració. “La paraula fengshui significa literalment vent i aigua. L’espai hauria de tenir moviment (vent) i aquesta energia al mateix temps hauria de ser fluïda i que arribés a tot arreu, com l’aigua. Quan s’ajunten és una metàfora que vol dir examinar com és l’energia, com arriba, es desenvolupa i influeix”, indica Lorenzo. La disciplina forma part de la metafísica xinesa, un coneixement que té prop de 3.000 anys i que es basa en aquell estudi que va més enllà d’allò físic. “Si es vol fer de manera seriosa i explicar-ho profundament cal molt més temps que un curs de quinze dies”, afegeix Lorenzo.



Per dur a terme aquest estudi es necessiten un seguit de dades que s’extreuen de dues tècniques: la geobiologia, l’anàlisi de la mare terra, i la radioestèsia, que és l’estudi dels corrents subterranis. A partir d’aquí, s’ha d’analitzar com entra aquesta energia als espais i com es manifesta a dins. “El que més em trobo és que la gent no descansa bé o no es troba bé a casa seva i normalment és per un tipus d’influència de la mare terra o de la senzilla distribució dels espais”, diu l’expert, que ubica les sales i la seva activitat en funció d’aquests paràmetres estudiats. Un exemple és el de la Maria Eugènia Saez, encampadana que fa poc que s’ha endinsat en aquest món i ha aplicat aquest coneixement al seu negoci. “Jo volia posar una sala de massatges en una zona del meu centre i en Ramon em va dir que la canviés de lloc perquè hi havia uns cor­rents d’aigua molt grans que a l’altra zona no hi eren. D’aquesta manera, les persones que entressin estarien més tranquil·les i es podrien relaxar.” I és que explica que, com que el seu espai està basat en el benestar, volia tenir-ne cura perquè els clients s’hi sentissin a gust. “Et fa la sensació que li dones vida a l’espai. Tot és molt concret i té les seves orientacions i el seu perquè, té un sentit amb la connexió de les persones i el seu estat. És complex però quan coneixes el tema és molt interessant”, afirma Saez, que comparteix una experiència que ha tingut i que li ha cridat molt l’atenció. “Tinc una zona al centre del negoci on en Ramon em va dir que seria un espai per parlar, una zona de connexió. És curiós perquè li vaig fer cas i casualment tothom hi va a parlar, encara que jo no digui res.”



Una vegada es té clara l’energia de l’espai i com es manifesta, un altre pas és conèixer la mateixa energia per saber la relació que s’estableix amb l’entorn i descobrir les possibles mancances per posar-hi remei. El Lorenzo ho exemplifica posant un cas, “una persona d’aigua, que li agrada comunicar-se i socialitzar molt, depèn de com sigui la seva energia, o bé necessita que la controlin o bé que l’ajudin. En un cas intentaríem controlar aquesta energia i en un altre potenciar-la si és fluixa a través del color, les formes, textures, etcètera”.



El cas de la Maria Eugènia va ser fer un centre on abans hi havia una antiga borda; una localització fosca que no transmetia el que ella volia. Després de fer els estudis oportuns i amb la col·laboració d’ella, el Lorenzo va determinar que aquell espai necessitava obrir més finestres i dirigir-les cap a un jardí que hi ha a prop del negoci. Va orientar el despatx cap a la porta d’entrada, determinar l’obertura de les portes i la col·locació del mobiliari. “Cada cosa té el seu detall, és observar l’espai. Al fengshui tot té un sentit i es reflectirà en tu i les persones que vindran a l’espai”, afirma la Maria Eugènia.



PRINCIPIS BÀSICS

Lorenzo assevera que hi ha una sèrie de tòpics en què no voldria caure. Aclareix que no hi ha una sèrie de línies mestres, tot funciona sobre l’estudi de cada cas, cada persona i l’energia que l’envolta, però indica que hi ha alguns principis bàsics del fengshui que són essencials. Treballar amb protecció a l’esquena n’és un: “Ens agraden les cadires per treballar que siguin el més altes possible. Tampoc es pot treballar tenint una porta al dar­rere perquè això ens posaria en alerta contínua, sí que hi ha gent que pot, però el 99% no se sent còmoda.” Un altre principi és, diu, que les cases han de respirar. “Cada vegada estem fent cases més hermètiques on aquest vent del que hem parlat no funciona del tot correctament, així que la circulació d’energia es perd. També passa amb l’aigua; tan important és tenir una font a casa com la ubicació.”



També hi té cabuda el tema de l’ordre. Actualment han sortit icones en l’àmbit mundial com Marie Kondo, que diu que en l’ordre hi ha la màgia. El fengshui vindria a ser això, tenir espais poc carregats, desfer-se de coses i tenir espais que deixin entrar energia. “La motxilla pròpia es pot tractar també des d’un vessant metafísic. Tira coses per poder deixar que n’entrin de noves a casa i a la teva vida”, manifesta.



La gent que sol aplicar aquesta disciplina a les seves llars o negocis són un noranta-nou per cent dones, manifesta Lorenzo, atribuint-ho al fet que és “una qüestió de sensibilitat i de connexió amb l’energia. Per a les dones és més fàcil d’entendre perquè elles mateixes tenen cicles d’energia”. Tot i això, explica que amb el pas del temps la gent és més oberta i que cada vegada més homes s’interessen pel tema.