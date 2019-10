El significat dels somnis

Actualitzada 18/10/2019 a les 17:24

L'ESTUDI DEL PSICOANÀLISI

El psicoanàlisi és una pràctica terapèutica i d’investigació que va crear el neuròleg Sigmund Freud l’any 1896 i que té com a objectiu el tractament de les emocions i la interpretació dels somnis, entre d’altres, a través de l’inconscient. Els pacients que consulten un psicoanalista acostumen a descobrir vivències i sentiments que no volen acceptar, que desconeixen o que resulten complicats d’entendre.

Estic sola estirada a la platja prenent el sol i de cop veig com una onada gegant s’apropa. Intento sortir corrents però la sorra fa una muntanya i no puc escapar, mentre veig com el tsunami cada vegada és més a prop. Abans que l’onada arribi a empassar-me sempre em desperto”, explica Tània Sánchez, veïna de Sant Julià de Lòria. Els somnis són un fenomen que tothom pateix mentre descansa, es recordin o no. Però, per què succeeixen? “La nostra psique utilitza restes diürnes que s’associen amb altres vivències i records presents a la nostra memòria inconscient com, per exemple, les emocions, els pensaments i els desitjos”, argumenten les psicòlogues Montserrat Gil i Assumpció Lluís, del Centre d’Atenció de Psicologia Clínica i Psicoanàlisi (Capip).Segons les professionals, somiar repetidament en un escenari similar significa que a l’inconscient de la persona hi ha una vivència que costa superar. “Cada somni que es repeteix és un intent per trobar una solució. I la solució passa per la seva interpretació. Sense ella el somni es va repetint”, expliquen Gil i Lluís. Aquesta necessitat de trobar una resposta intriga les persones, les quals la majoria de vegades cerquen ràpidament una interpretació a través de bibliografies especialitzades, professionals o Internet. “Vaig tenir una època que somiava que em queien totes les dents. Tot i l’angúnia que suposava no m’interessava saber què significava fins que la meva dona ho va buscar. No podia parar de llegir. Totes les interpretacions eren dolentes”, explica entre rialles Raül Pino, d’Andorra la Vella.La interpretació d’un somni es produeix, segons els experts, perquè dins la ment es creen relacions amb les mateixes lleis presents en el llenguatge, a través de metàfores i metonímies. “Durant una època de força estrès somiava que la meva filla queia a la piscina i quan intentava salvar-la m’ofegava mentre veia que ella ja era fora. Sentia molta por però també una sensació de tranquil·litat perquè ella estava bé. Crec que la ment em deia que necessitava un descans”, explica Maria Meles, veïna d’Encamp. Majoritàriament, les persones que pateixen malsons acostumen a tenir sensacions molt reals, com terror, nervis o tensió, i sempre intenten establir connexions entre el somni i el llenguatge per entendre’l, fer-ne una interpretació i conèixer la solució, que finalment és allò que el fa desaparèixer. “Són com enigmes a desxifrar, interroguen perquè tenen un sentit amagat que remet a vivències oblidades a l’inconscient i que no estan resoltes. El somiador sempre es demanda per què ha somiat allò perquè en el fons sap que parla d’ell”, detallen des de Capip. Un dels somnis que quasi tothom ha viscut és caure al buit. “Estàs dormint i de cop et despertes per l’ensurt i el cos se sacseja”, diu Tània Sánchez. La mort és una altra de les fantasies més habituals per a moltes persones, sigui pròpia, de familiars propers o de persones que ja no hi són i tornen a estar al voltant. “He somiat amb el pare. Suposo que és una manera de recordar-lo i sentir-lo a prop”, diu Pino. Les experiències amb animals també acostumen a repetir-se en molts inconscients amb certa freqüència. “M’aterren les serps i moltíssimes vegades he somiat que una cobra em mira, aixeca el cap, ve cap a mi i intenta atacar-me. Pot semblar una ximpleria però és horrible i sempre acabo tremolant”, comenta Patrícia Sales, d’Encamp. Per a casos en els quals els somnis arribin a interferir en la vida personal amb angoixes i/o ansietat la recomanació dels experts és acudir a un psicoanalista per descobrir quin és el problema real i treballar en un diagnòstic i una solució.Algunes d’aquestes fantasies poden esdevenir malsons però també hi ha qui les gaudeix. “Un somni que he tingut moltes vegades és estar al balcó de casa, llançar-me al buit i començar a volar. Era una sensació magnífica i quan creia que em cansava girava cua, tornava al balcó i a descansar”, relata Pedro Martínez, veí d’Andorra la Vella. Somiar repetidament en un fet agradable pot significar, segons els experts, una manera d’expressar les ganes que es tenen de realitzar un desig que mai s’ha pogut complir i/o la insistència de la ment per descobrir allò que no és possible realitzar, com el cas de Pedro Martínez. “Com que és impossible que un dia voli per mi mateix i no ho he pogut viure-ho mai la meva ment em proporcionava aquest privilegi”, reconeix una mica avergonyit.Però, per què hi ha somnis que es recorden i d’altres que no? Segons les psicoanalistes del Capip els somnis permeten seguir dormint i, per tant, aquells que recordem són els que han interromput el descans. “Els que no es recorden són els que han complert la seva funció”, afirmen les expertes. És per aquest motiu que els malsons acostumen a recordar-se amb més freqüència i detall que els moments de fantasia i felicitat.