Les paraules de la Generació Z

DIFERÈNCIES

No és el mateix 'crush' que 'bae'

1. Crush s’utilitza per a l’amor platònic. Bae (Before Anyone Else) es refereix a aquella persona per qui ho deixaries tot.

Investigar o fantasiar

2. El xipeig es basa a imaginar un romanç entre dues persones mentre que stalkejar està enfocat a investigar o espiar.

La moda del 'living' i 'blessed'

3. Sentir molta emoció és estar living, tot i que els joves també fan servir sovint el terme blessed, que significa estar beneït.

Anem a stalkejar el crush de la Marta perquè està living des de fa dies i no és random”, diu Jèssica Morales, de 14 anys, acompanyada de Carla Rios, de la mateixa edat. Les noies, sense adonar-se’n, acaben de fer servir quatre mots en anglès que són habituals en el seu vocabulari i han construït una frase que per a elles té sentit, però que per a moltes persones del seu voltant, fins i tot les que són una mica més grans que elles, no en té cap. La traducció de la frase de Morales i Rios és que van a espiar el compte d’Instagram del noi que li agrada a la Marta perquè està molt emocionat i no és un fet casual. “La meva àvia sempre em diu que no m’entén quan parlo amb les amigues. Quan li ensenyo una conversa de WhatsApp li he de desxifrar tot”, comenta Rios entre rialles.Ambdues joves formen part de l’anomenada generació Z, que, segons els experts, són les persones nascudes entre final dels anys noranta i principi dels 2000, la generació posterior als coneguts millennials, els quals van néixer entre els anys vuitanta i noranta. “Com és habitual en el lèxic, amb les noves modes es creen frases i mots que en una altra època no tindrien sentit com, per exemple, se m’ha anat l’olla, que ara utilitzem habitualment i que temps enrere no s’entenia”, explica Rosa Vergés, estudiant d’últim any de socio­logia. La generació Z es caracteritza per ser la primera a gaudir d’Internet des de ben petits i, per tant, tenir accés a paraules que es fan servir a altres parts del món, sobretot en anglès. “Tenia molt hype en un joc nou però després va resultar ser un fail”, diu Sergio Martínez, de 16 anys, que tenia moltes expectatives en un videojoc que li havien recomanat i que va resultar ser un fracàs. La moda de jugar en línia també ha provocat que aquests joves utilitzin paraules tècniques i mots abreujats en sigles, com LOL (que significa riure molt), lag (quan Internet no funciona al 100% i provoca retards) o GG (bon joc). “Ara jugo a un MOBA, que vol dir un joc de batalla on som molts jugadors alhora, que em té enganxadíssim. Li han fet un MOB, una modificació dels paisatges i els personatges, superguapo”, explica Rubén Soriano, de 15 anys.Les xarxes socials són els principals promotors de l’ús d’aquestes tendències que es fan servir sobretot a Instagram, a través de les publicacions o les etiquetes (hash­tags). “Un dels meus must és el #TBT (Throught Back Thursdays), que només es pot fer servir els dijous, i serveix com a excusa per penjar una foto de fa temps que et porti bons records”, argumenta Rios. De fet, els usuaris d’Instagram tenen un hashtag per a cada dia de la setmana. “Els dilluns es fa servir #MCM, on es publica una fotografia d’un amor platònic masculí (Man Crush Monday); els dimarts #TT (Transformation Tuesday), sobre canvis que ha patit un famós o tu durant el temps; els dimecres #WCW, que es basa en el mateix que els dilluns però amb dones; els dijous #TBT, els divendres #FridayNight per compartir fotos de festa, els dissabtes #SaturdaySwag amb outfits i els diumenges el més comú és el hashtag #SundayFunday, on poso imatges divertides”, explica Morales. Aquestes etiquetes els ajuden a posar-se en contacte amb altres persones d’arreu del món i les fan servir amb l’objectiu que les fotografies rebin visites i molts m’agrada. “Em sembla bastant patètic. Volen deixar de ser WHOS [desconegudes] i tenir molts followers, però fan el ridícul”, critica Soriano.Un dels principals efectes d’aquesta tendència és el mal ús del lèxic. “El nivell de l’ortografia ha baixat amb l’ús massiu de les noves tecnologies. Escrivim més de pressa i no posem atenció als accents, les lletres canviades d’ordre o la gramàtica”, comenta Marta Pérez, professora de repàs de llengua catalana. Pérez assegura que la moda repercuteix en els més joves a l’hora d’escriure redaccions per a l’escola o l’institut, ja que es perd el costum d’una bona escriptura, i que cada vegada es nota més, un problema que és necessari resoldre aviat. “Reconec que moltes vegades no sé si una paraula s’escriu amb b o v, si porta h... Com que per WhatsApp o xarxes m’entenen igual i tots escrivim malament no em preocupo. YOLO”, reconeix Morales, que acaba la frase amb You Only Live Once, una expressió anglesa que té el mateix significat que carpe diem.Aquesta tendència provoca que els joves desenvolupin l’hàbit de cercar significats de mots o expressions que no entenen. “Crec que els ajuda a aprendre més fàcilment l’anglès i a desenvolupar la curiositat: si no entenen alguna cosa primer busquen a Internet i si no ho troben pregunten”, diu Vergés. “Sé parau­les i expressions que he anat aprenent de converses amb altres jugadors, però acostumen a utilitzar-se de manera informal”, confirma Martínez.