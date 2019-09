Descobrint l'escriptura creativa

Actualitzada 02/09/2019 a les 11:24

Els consells de Stephen King

L’emblemàtic escriptor destaca diversos punts a tenir en compte a l’hora d’escriure: “Encara que et trenqui el cor d’escriptor egocèntric, mata les parts que no tenen ritme i que fan una història avorrida”. King també subratlla que el primer esborrany d’un llibre ha d’estar llest en tres mesos, que no s’ha d’utiltizar la veu passiva, que cal desfer-se de distraccions, i descansar.

Escriure és una habilitat que, independentment de si es fa amb més o menys faltes d'ortografia, desenvolupem cada dia per a comunicar-nos. Sigui de manera formal, informal, a través de WhatsApp o dels correus electrònics, és una eina que forma part de la quotidianitat de l'ésser humà. Amb l'evolució, els canvis socials i el pas del temps aquesta habilitat es va desenvolupant i, un dels vessants més desconeguts per a la majoria del públic que es practica avui en dia és l'escriptura creativa, que s'allunya de les formes periodístiques, els assajos acadèmics, textos tècnics, expedients, actes, etcètera. "És escriure per aconseguir exposar unes idees en format de relat o de novel·la. Crear a través de les paraules" explica Àlex Puig, escriptor que ensenya aquesta tècnica en un nou curs d'iniciació. L'escriptura creativa no té per què ser únicament utilitzada per a la ciència-ficció, sinó que també es pot realitzar amb novel·les d'amor o policíaques. Tot i així, és una tècnica que s’empra majoritàriament en relats i microrelats, i que "en principi no és poesia". "Vaig realitzar un parell de cursos sobre aquesta modalitat i la veritat és que m'han ajudat molt a entendre que l'escriptura no és posar el primer que et ve a la ment i de qualsevol manera" explica Lluís Ramírez, un jove aficionat. Les tècniques per estructurar una novel·la són la base per començar en aquesta modalitat, ja que s'ha de seguir unes regles perquè el lector entengui allò que s'està explicant. "Una cosa és el que tens al cap i una altra quan ho has de plasmar al paper, és per això que les regles de l’escriptura són tan importants" detalla Puig. En aquest sentit, els professionals realitzen tallers i cursos on expliquen als assistents com s'ha de construir una oració, la importància de no abusar dels adverbis ni dels adjectius, els tipus de temps verbals que s'han de fer servir, els narradors, el punt de vista i el tema, que és el més important però que moltes vegades l'escriptor pot acabar perdent pel camí sense adonar-se'n. Una de les tècniques que ajuden a millorar la metodologia de treball i que resulta molt útil és l'anomenada "Floc de neu". "Hi ha dos tipus d'escriptor: els organitzats i els desorganitzats, que serien els creatius. Per als primers aquesta tècnica els va molt bé per establir, per exemple, els capítols, i per al segon grup és necessària perquè si no tot queda descoordinat, sense sentit i han omplert pàgines que després no els serveixen per a res" comenta Puig. El mètode del "Floc de neu" es basa en unes pautes per planificar aquesta feina i evitar així el temible "bloqueig de la pàgina en blanc", un dels pitjors moments per als escriptors. "No hi ha res pitjor que no saber per on començar. Escriure i esborrar constantment. Veus que no avances. Amb aquesta tècnica tot esdevé més senzill perquè m'organitzo molt millor la història, els personatges, les escenes...", diu Ramírez.A banda d'un gran desenvolupament de la imaginació i la creativitat, l'escriptura creativa fomenta l'activació de molts factors com són l'agilitat de la ment, l'aprenentatge, l'empatia i l'habilitat de saber escoltar els altres, ja que en els cursos s’exposen les idees en grup. A més, és una manera de practicar el llenguatge, afegir nou lèxic, millorar l'expressió i potenciar la concentració i la reflexió. Fer servir aquesta tècnica també obliga a ser capaç d'organitzar-se i saber com elaborar i desenvolupar idees sobre un tema en concret. "Tothom pot fer escriptura creativa. És asseure't amb un full o l'ordinador i escriure un diari personal o una aventura que t'imagines", conclou Àlex Puig.