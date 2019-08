Pentinats des de l'arrel

Actualitzada 09/08/2019 a les 18:52

Com fer la trena més sol·licitada

Per fer una trena d’arrel s’ha de dividir el cabell en dues parts i començar amb la part davantera. Es divideix en tres parts i es comença a fer una trena normal, però de seguida afegint-hi flocs de cabell de fora cap a dins i estrenyent. Els flocs sempre han d’apuntar cap avall. Arriba un punt que s’ha agafat tot el cabell i el pentinat s’ha d’acabar amb una trena normal.

Portar el cabell perfecte cada dia és una cosa desitjada per moltes dones i homes, però no sempre es pot aconseguir. Tot i això, hi ha un munt de pentinats que són fàcils de fer i que són tendència. “Torna a estar de moda la mitja cabellera, pixies i les ones surferes. Es porta el moviment i la naturalitat”, explica Lia Vílchez, perruquera de Kaizen. “Els pentinats d’aquest estiu són d’un estil molt natural i desenfadat. A les bodes, per exemple, predominen les trenes o els recollits romàntics amb tocs de flors naturals”, presenta l’Alba Sánchez, directora d’Anna Doguez Perruquers. Sánchez exposa que les trenes s’han convertit en un clàssic dels pentinats en resultar molt versàtils: “Com que n’hi ha amb molts acabaments i estils diferents, cada persona pot trobar la que més s’ajusti a la seva personalitat.” Vílchez afegeix que per a les bodes es demanen trenes boho chic, que consisteixen en un estil delicat i desenfadat.I és que, segons les professionals, les trenes tenen moltíssima varietat d’estils i formes de portar, es poden fer per a qualsevol ocasió o, directament, per al dia a dia. A més, són fantàstiques per ajudar a resistir la calor, ja que recullen el cabell de forma estètica i pràctica deixant lliure la cara. Algunes, però, necessiten una mica més de temps i es requereix ajuda externa per tal de garantir un resultat visualment més atractiu. A les perruqueries han notat un augment de la demanda de les trenes d’arrel, o més comunament anomenades “de boxejadora”. “Normalment són dues trenes gruixudes que es fan des de l’arrel, de dintre cap a fora del cap, col·locades cadascuna a una banda del cap, per darrere de les orelles i que has d’anar estrenyent”, diu la directora d’Anna Doguez. Aquest tipus de trenes poden durar fins a tres dies i tenen un cost d’uns deu euros, sense rentar ni tallar.Vílchez exposa que, tot i tenir baixa demanda al Principat, també fan trenes africanes, que es fan exactament igual que les boxejadores però fent trenetes per tot el cabell, des del front fins al clatell. “Aquestes trenes, si es fan només amb el cabell natural, poden durar una setmana i costen 30 euros. Amb el pas dels dies els cabells van sortint de mica en mica i les trenes es van desfent, tot i que no és necessari venir a la perruqueria per desfer-les”, apunta. Una solució perquè durin més, segons detalla, és fer les trenes africanes amb extensions o fibres, ja que llavors duren fins que la persona se les vulgui treure. És important tenir en compte que aquest tipus de trenes s’han de fer de tant en tant, perquè la tracció que es fa al cabell per tal que quedi ben agafat “fa que el cabell estigui més sensible”, agrega la perruquera.Es faci el pentinat que es faci, ambdues professionals opinen que és primordial que, durant l’estiu més que mai, s’utilitzin productes de protecció capil·lar, ja que és molt fàcil que el cuir cabellut es cremi. A més, el cabell ha d’estar molt ben hidratat abans de fer-ho, ja que amb les trenes s’està un temps sense poder rentar i hidratar de manera idònia el cabell. Sánchez indica que “la dermis del nostre cabell és la terra en la qual es cultiva la planta, i és per aquest motiu que ha d’estar ben neta, protegida i hidratada, per tal que el cabell surti fort i sa”.També s’ha de tenir en compte que els cabells decolorats o rossos requereixen més cura, ja que a l’estiu canvien cap a colors més ataronjats. Els rossos, per exemple, solen quedar verdosos i és necessari “posar-se un xampú especial per treure una mica el pigment i després matisar”, conclou Vílchez.