Adoptar un nou membre per a la família

Actualitzada 26/07/2019 a les 17:03

Preferència pels cadells

“La gent sol preferir adoptar els cadells”, explica Sandrine Desruels, vicepresidenta de Laika. Una afirmació que es veu reflectida en les adopcions que han gestionat i en els animals que encara no tenen una llar. De la setantena de gats que tenen al local, 20 són cadells i 50 són adults.

Adoptar una mascota no comporta un procés gaire complicat, i menys en l’era actual de les xarxes socials, que permeten buscar-ne una més fàcilment per a aquells que en vulguin acollir o cercar una llar a animals que han quedat abandonats o no tenen cap família. A més, a Andorra hi ha dues entitats que faciliten el procés a les persones que vulguin fer el pas d’adoptar: Bomosa, que s’especialitza més en gossos, i Laika, que s’encarrega dels gats.Ambdues, però, també gestionen altres animals si és necessari. “El 2018 vam treballar en les adopcions de 89 gossos, 16 gats, quatre conills, dos conillets d’Índies i una porqueta vietnamita”, explica Coral Bonnin, encarregada d’Adopcions Bomosa. Unes xifres similars a les de Laika, que va fer d’intermediària en un nombre d’ocasions considerable: va gestionar 142 adopcions de gats, en gran part gràcies a la important quantitat de noves ventrades de cadells que van arribar i que a l’estiu, per la calor, necessitaven amb més urgència una nova llar.Ambdues associacions són sense ànim de lucre i fan una funció d’intermediari en el procés d’adopció. “La gent es pensa que som com un departament de Govern, però aquí ningú cobra, més aviat hi posem nosaltres diners”, assegura Sara Canao, secretària de Laika. Viuen de les donacions dels socis i de persones entregades amb el món animalista, i no arriben a cobrar res per les gestions. En el cas de l’associació especialitzada en els gats, només demanen una tarifa de 40 euros pel xip i el passaport de la mascota, que després posa un dels veterinaris amb el qual tenen convenis. “Volem que es compleixi la llei amb el registre dels animals, fins i tot és més barat fer-ho amb nosaltres que anar pel teu compte a un veterinari”, assegura Casao.El procés per adoptar una mascota, però, comença abans amb els primers contactes amb les dues associacions. Una vegada s’avisa que es vol portar un animal a la llar, tant Laika com Bomosa realitzen un test per conèixer la família o persona interessada. “Intentem correspondre la forma de ser i les característiques de la família amb el tipus de gos que vol tenir per garantir l’èxit en l’adopció”, exposa Bonnin, que aprofundeix més i explica que “per exemple a una persona més sedentària no li convé un gos excessivament energètic, que necessita fer diverses sortides, per això preguntem una mica per l’estil de vida”. Al final, l’objectiu és no trobar-se amb una incompatibilitat que obligui el retorn del gos o gat en qüestió. “Això per als animals és un trauma que intentem evitar”, indica la responsable d’Adopcions Bomosa, que assegura que s’ho han trobat en més d’una ocasió, igual que a Laika.Una vegada s’ha arribat al punt d’haver escollit l’animal en funció de la personalitat i dels que hi ha disponibles al moment, s’han d’assumir les despeses que comporta el procés. En cas que es vagi a la gossera oficial, adoptar un gos té un preu de 80 euros si és un mascle, 121 si és una femella, i 40 si es tracta d’un cadell. Pel que fa a la gatera, els adults tenen un preu de 30 euros i els cadells, de 20. El següent pas és anar a registrar-lo al ministeri d’Agricultura, en el qual s’ha d’abonar un preu de 8,49 euros tant per a gats com per a gossos. Abans, però, s’ha d’assegurar que la mascota tingui el xip en cas de ser reglamentari, com és el cas amb els gossos i els gats, així com les fures. A més, també es recomana fer una esterilització. “Quan els animals estan en zel i a casa, estan molt nerviosos i per això nosaltres sempre aconsellem que ho facin”, indica Casao. Fer una esterilització a un veterinari pot costar al voltant de 100 euros per als mascles i 200 per a les femelles. Es tracta de les despeses més elevades que s’han d’assumir en cas de voler adoptar una mascota, que generalment no acaba suposant una gran despesa econòmica a l’hora d’adoptar-la.