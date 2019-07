Viure en una altra dimensió

Actualitzada 19/07/2019 a les 17:51

UNA ACTIVITAT PER A TOTHOM

La diversitat d’experiències que ofereixen els centres de realitat virtual fan que tothom pugui gaudir d’una sessió de diversió tridimensional. “Hi ha experiències per a nens de vuit anys fins a gent de totes les edats, tot i que les que més èxit tenen són les conduccions de cotxes” assegura David Hidalgo.

Endinsar-se en el fons marí, el cos humà, conduir un cotxe de Fórmula 1 o fins i tot matar zombies sense perill ja és possible gràcies a un element tecnològic que cada vegada està agafant més força entre els usuaris: La realitat virtual. “És un concepte difícil d’explicar. Són experiències que no es poden realitzar a la vida real i que et permeten viure noves sensacions”, explica David Hidalgo, del centre d’oci VR Experience Zone. La mecànica per entrar a formar part d’aquest món paral·lel és molt senzilla. Només cal posar-se unes ulleres especials que reprodueixen un ambient gràfic en tres dimensions totalment diferent a l’actual. Tanmateix, algunes experiències més immersives afegeixen elements com motxilles electròniques i comandaments amb sensors per a les mans que poden ser pistoles làser que disparen quan l’usuari ho desitja i necessita acabar amb éssers malignes que aparèixen davant seu. En aquest sentit, una de les experiències virtuals més grans que es podran viure al país properament és la que s’oferirà en un espai de 300 metres quadrats a Caldea. “El circuit dissenyat té capacitat per fins a vuit jugadors que es podran moure lliurement gràcies a sensors distribuïts al llarg de la sala de joc amb armes simulades que s’han fabricat amb impressores 3D i s’anomenen Blackbird” asseguren des del centre termolúdic. Així doncs, els assistents podran combinar experiències de relax a l’spa amb una descàrrega d’adrenalina amb la nova sala virtual. Aquesta diversió també aporta un treball en equip important, ja que en els jocs en grup les persones s’han d’involucrar entre ells per aconseguir l’objectiu. “L’experiència es torna més atractiva perquè els usuaris estan com en un escape room i han de comunicar-se i col·laborar entre ells”, detalla Hidalgo.Però gràcies a la portabilitat del sistema ara també és possible gaudir des de casa, tot i que d’una manera més simple que als centres especialitzats. “M’encanta la muntanya russa, tot i que a vegades em marejo una mica. Quan estic al sofà em poso les ulleres i és quasi com si estigués en una de veritat” explica Jordi Serrat, de 13 anys. Les grans companyies de telefonia mòbil han aprofitat aquest mercat per introduir-s’hi. Apple, Samsung, Google i HTC són algunes marques que han posat a la venda les ulleres de realitat virtual com a accessoris. “Tenen bona sortida. La majoria dels clients són nois joves” expliquen des de Home Gallery. El procediment és senzill ja que només cal descarregar-se un joc de realitat virtual al mòbil i introduir el dispositiu dins les ulleres. Consoles com PlayStation o Nintendo Switch també venen accessoris especialitzats per viure la realitat virtual a casa.Però la realitat virtual també es pot utilitzar de manera educativa i psicològica. Algunes experiències ofereixen als nens la possibilitat de conèixer temàtiques a fons que a classe serien més avorrides. “Rebem visites d’escoles, i els posem, per exemple, el sistema solar, ja que els serveix per estudiar-lo d’una manera més lúdica gràcies a l’explicació que també fa l’audiovisual” comenten des de VR Experience Zone. “El meu fill hi va anar amb l’escola andorrana i va venir encantat. No parava d’explicar-nos tot el que havia après i havia vist” explica Sara Martos, professora i mare d’un nen de 10 anys.D’altra banda, alguns hospitals ja comencen a emprar la realitat virtual perquè els pacients que hagin d’operar-se vegin el procés que es durà a terme des de l’arribada al centre hospitalari fins a l’anestèsia i tinguin menys ansietat preoperatòria. En aquest sentit, la realitat virtual també s’utilitza en l’àmbit psicològic, sobretot per al tractament de fòbies. “La meva germana ho va provar per superar la por a les alçades i diu que ho va passar malament al principi però ara se sent molt millor” comenta Olga Riu. El programa submergeix el pacient en un món on es troba exposat a les seves pors de manera controlada i provoca que la fòbia vagi perdent intensitat.