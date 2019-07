Saber escollir banyador

Actualitzada 28/06/2019 a les 19:12

ESTÀ DE MODA PORTAR...

Els estampats, com els piquets, les ratlles, animal print o el tie dye. Els volants, biquinis amb textura metàl·lica o teixits, com el crochet. Els banyadors asimètrics o la calceta alta a l’estil dels 50. Tornen els pareos, però preferiblement que siguin del mateix estampat que el banyador. Per a homes, es porten els colors llisos, militars o amb algun detall del mar, com peixos o petxines.

Moltes persones sub­estimen la importància d’escollir cor­rectament la roba, i més encara si es tracta d’un ba­-nyador. Aquest, triat adequadament, té el poder de destacar els punts forts d’una figura i amagar-ne els dèbils, si és el que es busca. Katya Muir, assistent de compres i bloguera de moda, explica que la tasca d’escollir roba de bany és més complexa del que sembla i que tot comença amb una pregunta fonamental i ben senzilla: “Ens sentim més a gust portant un biquini o un banyador?” Sigui quina sigui la resposta, actualment hi ha tota mena de peces de roba per dur a la platja o a la piscina que faciliten la tasca de trobar-ne una amb la qual sentir-se còmoda.Per escollir la peça de bany adequada, Muir exposa la importància que té “saber quina forma de cos es té. Hi ha quatre tipus de figures que, parlant en proporcions geomètriques, serien les següents: triangle, triangle invertit, rectangle i rellotge de sorra”. Mercè Miguel, assessora d’imatge, afegeix una forma més, l’oval, i apunta que “la bellesa no es mesura per la talla, sinó per l’equilibri: tenir l’alçada i el volum en harmonia amb les proporcions del cos”. Cal tenir en compte, doncs, que hi ha altres característiques pròpies de cada persona, com són l’alçada, la mida del pit o de les natges, que requereixen consells o observacions que ajudaran a potenciar o amagar tot allò que agrada o desagrada de la mateixa figura més enllà de la forma base.Les espatlles, la cintura i els malucs són arrodonits i voluminosos. En aquest cas, Miguel proposa una peça de bany que sigui més aviat solta i cobreixi la zona central, com un tanquini: una samarreta llarga que arriba fins als malucs de forma més solta amb les calcetes.La part superior del cos i la inferior tenen la mateixa proporció i amplada, i la cintura està ben definida. En aquest cas no s’ha de donar o treure volum, així que hi ha més llibertat a l’hora d’escollir roba de bany.Les espatlles i els malucs tenen la mateixa amplada i la cintura no està gaire definida, però les cames solen ser esveltes. Muir apunta que el que s’ha de buscar és donar més forma al cos, “s’han de buscar banyadors que tinguin llaços, volants o cinturons per definir la cintura. En el cas del biquini, els llaços haurien d’estar al costat de la calceta”. Miguel comenta que l’estampat geomètric o l’escot quadrat ajuda a crear la il·lusió d’una silueta.Els malucs són més amples que les espatlles, així que el volum es concentra a la part inferior (les cuixes i natges) i el pit, per norma general, és petit. Muir recomana “accentuar la part superior per anivellar el volum de la inferior”. Tot el que siguin estampats, ser­rells, volants o qualsevol mena de decoració a la part superior ajuda a donar volum i, a la part inferior, recomana un color neutre per no cridar tant l’atenció, com colors foscos”. Miguel recorda que no s’han d’emprar detalls per sota de la cintura.La part superior (l’espatlla i els pits) són més amples que els malucs. L’assistent de compres aconsella “crear la il·lusió de corbes utilitzant banyadors amb drapejats a la part inferior: volants, amb serrells, llaços, etc. S’han d’evitar els tirants fins, perquè fan la part superior encara més grossa, i s’ha d’evitar la part superior de cinta”. Una peça que sol quedar bé és l’escot tipus halter perquè recull millor el pit. Muir observa que els banyadors asimètrics també solen ser un aliat, perquè visualment corregeixen la figura, i que portar una camisa a joc amb el banyador ajuda a dissimular la part superior del tors. Miguel aporta que l’ideal seria utilitzar “un banyador sense esquena, amb escots quadrats, i inclús comprar les peces de bany per separat”.Segons les peculiaritats de cada cos, es pot escollir una forma, estampat o detall per tal de dissimular aquells petits detalls que no acaben d’agradar. Per exemple, si el que es vol és dissimular la zona de l’abdomen, Muir comenta que “va molt bé un banyador d’una sola peça amb efecte reductor o bé una calceta de biquini que tingui cintura alta”. En aquest cas és important evitar qualsevol estampat animal o floral i és aconsellable utilitzar tons neutres. Si el que es vol es donar més volum al pit, per exemple, ajuda molt escollir un escot en forma de V i que la peça tingui farcit. Per tal d’acabar de potenciar-lo s’han d’emprar volants, llaços o estampats vistosos. D’altra banda, si el que es vol és dissimular el pit, s’ha de fer el contrari, no escollir un escot en forma de V i escollir les tires del ba­-nyador o biquini que siguin amples. Si es busca allargar visualment les cames, es pot portar un biquini a l’estil dels noranta, amb la calceta amb engonals alts.Ambdues assessores tenen clar que el més important és sentir-se còmode amb la peça de roba que es porti.Pel que fa a la tendència de banyadors masculins, Samy Sousa, store manager de Calzedonia, comenta que per a aquesta temporada es porten tres tipus de banyadors, “el clàssic slip, que el porta o bé un públic gran que vol fer piscina o bé el sector més preocupat per la seva imatge. Després està de moda el que s’utilitza per córrer, arrodonit per la part inferior, i, per últim, el que té una mida de quatre dits per sota de l’engonal”. El que avisa que no es porta gens és el típic llarg per sobre del genoll. Quant a teixits, estan a l’ordre del dia els més lleugers que permetin un assecat ràpid. La selecció de moda de bany per als homes resulta menys dificultosa i escullen segons les seves preferències.