Combatre la calor a la piscina

ZONA DE LLEURE I 'RELAX'

Les piscines mai venen soles i és que tots tres establiments tenen una zona enjardinada amb terrassa, para-sols, gandules, hamaques, petanca i taules de tennis de taula, en el cas del Comabella, i un bar o restaurant al costat per picar algun snack o alguna cosa ben fresca com els mojitos, amb i sense alcohol, que fan a mà a l’ABBA i que, com indica Martínez, “tenen molt èxit”.

La calor cada vegada és més intensa i això significa que passar un temps a l’aigua és més que necessari per refrescar-se i treure’s aquesta sensació de xafogor, i una bona manera de fer-ho és anar a gaudir del dia a la piscina. “Tot i que depèn del temps, si aquest ens acompanya preveiem que hi hagi fins i tot una mica més de gent que l’any passat o com a mínim igual”, comenta el director de l’apart­hotel Anapurna i del Càmping Borda d’Ansalonga, Andoni Azurmendi, on tenen una piscina exterior climatitzada a 27 graus. I és que el factor que faci sol o no és el que marca que la gent vulgui anar-hi, ja que Azurmendi explica que, al final, el nombre de persones que vinguin dependrà del temps, “ja que aquí a les quatre de la tarda potser ja s’enfosqueix, hi ha dies plujosos, però també n’hi haurà d’assolellats, o sigui que és complicat saber quanta gent vindrà”, una opinió també compartida pel gerent de l’Hotel Coma bella, on tenen una piscina exterior de cent metres quadrats, Ricard Vicens, que remarca que la temporada “la marca la meteorologia. Si hi ha sol, la gent es desperta amb ganes de venir, però si no fa bon dia, o hi ha previsions de núvols o pluja, ningú se la juga”. D’altra banda, el responsable d’ABBA Xalet Suites Hotel, Miquel Martínez, no preveu grans canvis respecte a l’any passat, ja que creu que “vindrà la mateixa gent” a la piscina climatitzada a 24 graus.Per aquestes dates d’estiu sempre hi ha uns dies o racons de la setmana els quals la gent aprofita més per anar a gaudir d’un bany o anar a prendre alguna cosa sota l’ombra, i és que fer una escapada a la piscina sempre ve de gust. “La gent ve sobretot a passar el dia els caps de setmana”, explica Miquel Martínez. Una situació idèntica a la de l’Hotel Comabella, on és principalment el dissabte i el diumenge quan ve més públic. A més, el gerent afegeix que “a diferència de la gent de l’hotel, que són estrangers i sí que passen més dies a l’hotel, els clients del país venen a passar tot el dia a la piscina i busquen tranquil·litat”. Per tal de garantir aquest ambient de calma, tenen un aforament limitat de seixanta o setanta persones per garantir que hi hagi espai sense que la gent estigui atapeïda i a més tenen unes normes de conducta apropiada, com ara “que no es poden portar matalassos inflables, fer soroll... Tot i que els clients que tenim ja tenen una conducta apropiada”, explica Ricard Vicens.A més, durant aquests dies, el perfil dels clients que hi van és força familiar. “Sobretot rebem famílies i parelles, no solen ser grups d’adolescents, perquè els nostres preus i les nostres ofertes no van dirigits a ells. La gent d’aquí, el client del país, no ve a allotjar-se, sinó a passar el dia”, manifesta Vicens. Mentre que a l’ABBA, els visitants són més variats, ja que “al cap de setmana ve gent sola, grups d’amigues, grups d’amigues amb els fills, gent de la zona, i entre setmana, per exemple, venen professores de les escoles de la Massana”, explica Martínez.En tots els establiments, l’ús de les piscines pot ser tant per part del públic que està allotjat com per a la gent que únicament hi va a passar un dia a relaxar-se i banyar-se. En aquest segon cas hi ha diferents ofertes de preus. “Un tiquet normal, per anar únicament a la piscina tot el dia, val set euros per als adults i per als nens de quatre a onze anys costa sis”, diu Azurmendi. En el cas de l’ABBA, una entrada per als adults val també set euros, i per als nens (de tres a onze anys) en costa cinc, mentre que a l’hotel Comabella el tiquet entre setmana per anar únicament a la piscina costa sis euros. Aquests preus, però, varien en funció dels packs que inclou cada establiment. “Tenim una oferta de dinar-piscina durant tot el dia, la qual els caps de setmana per als adults té un preu de vint-i-dos euros i setze per als nens, mentre que entre setmana costa disset euros i mig als més grans i dotze i mig als petits”, explica Vicens. Una oferta que també ofereixen des de la Borda d’Ansalonga, on es poden agafar tiquets complets, com ara el de menú-piscina, que costa disset euros, o també el de barbacoa, amb un cost de nou euros. Per altra banda, a l’ABBA, amb el tiquet normal, si es vol anar a dinar al restaurant, on hi ha un menú de divuit euros, es té un descompte del deu per cent.