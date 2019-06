Temps de coques i pólvora

Actualitzada 14/06/2019 a les 19:53

CATEGORIES DE PETARDS

No tots aquests coets tenen les mateixes característiques, ja que se’n poden distingir de diferents tipus, com els de categoria 1, permesos per als nens de catorze anys i que no provoquen gaire soroll. Els que poden fer servir els de setze anys són els de categoria 2 i per últim els de categoria 3, que poden utilitzar els majors d’edat i que són els que generen més impacte

Sant Joan ja és a tocar i això significa organitzar sopars amb la família, els amics, sortir de festa, però sobretot significa que és època de coques i de petards. “Preveiem fer unes 1.300 coques de tot tipus: de pinyons, nata, trufa, amb crema, fruita, llardons, etcètera. Respecte a l’any passat no hi ha novetats en els productes i creiem que tot anirà més o menys igual”, comenta la gerent d’Art i Pa, Gina da Silva. Unes xifres molt semblants a les que la pastisseria de Super U ja té a les seves mans, ja que tal com explica la responsable, Fernanda Almeida, “preveiem una demanda molt alta i sense novetats respecte a l’any passat. N’hem encarregat 1.200, com el 2018, i en tenim de pinyons, crema i xocolata, entre d’altres”.Però no totes les coques tenen la mateixa mida, ja que n’hi ha de mitjanes, que són les més venudes, que en el cas d’Art i Pa pesen quatre-cents grams, i al forn de Super U es troben entre cinc-cents i vuit-cents grams, i també n’hi ha de més grans, com les de vuit-cents grams a Art i Pa, i a Super U se’n van fins a un quilo i un quilo i mig. De totes aquestes, segons Almeida, la que preveuen que més es vendrà “és la de crema amb pinyons de grandària mitjana”. Tot i el pont, les dues responsables es mostren optimistes en la venda. Da Silva opina que tot i que pot ser “un problema” que la revetlla caigui en diumenge, “se sofrirà una mica, però en general crec que la venda anirà bé”, mentre que la responsable del forn de Super U assegura que “preveiem vendes altes, perquè en ser pont la gent acostuma a comprar-la divendres i després marxa”.La revetlla del 23 també és una data assenyalada per als amants dels petards, les fonts pirotècniques i la pólvora. “Creiem que es vendran moltes bateries, les capses amb focs d’artifici”, manifesta el gerent de Party Fiesta, Antoni Mingorance. Unes previsions que, tal com assegura Mingorance, són “perquè la revetlla cau en diumenge i molta gent la celebrarà a la platja, i segons els proveïdors espanyols la venda és molta bona a la costa i dolenta a la ciutat”. Des de l’Armeria Andorrana, el gerent, Narcís Areny, explica que esperen unes vendes iguals o semblants a l’any passat, però com que aquest any la revetlla cau en diumenge “hi ha la possibilitat que n’hi hagi menys”. En aquesta data assenyalada acostumen a haver-hi uns productes estrella i cada establiment aposta per un tipus de petards en concret. Des de Party Fiesta, que té una àmplia oferta per a totes les edats, ho fan amb les bateries, i aquest any n’hi ha “que tenen uns efectes més macos i són més segures perquè estan fetes amb motlle i no amb cartró”. Aquest material fa que la carcassa del petard sigui més petita, produint uns efectes més grans. El preu d’aquestes oscil·la entre els cinc i els set-cents euros, un preu que depèn de les sortides que té la capsa, la qualitat i la durada, que va des de quinze segons fins a tres minuts i mig. A més, una bateria estrella que tenen és la Mercè, que recrea els mateixos efectes que la cloenda pirotècnica de les Festes de la Mercè i dura tres minuts.A l’Armeria, però, consideren que els lots (packs) “van a més”, però en general no creuen que hi hagi un tipus de petard que tingui més o menys rellevància. A més, els clàssics, com els trons, també són demandats i a l’Armeria en venen un d’anomenat Thor que és una mica nou, es comercialitza en una caixa on n’hi van cinc d’aquest model i és el més fort del seu catàleg.