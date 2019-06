Viatges de contrastos

La Xina, el Japó i els països nòrdics són les destinacions estrella i la planificació és un punt molt important

Actualitzada 07/06/2019 a les 20:49

L’est asiàtic, com la Xina o el Japó, o els països nòrdics, com Islàndia o Noruega, són les destinacions preferides per visitar durant les vacances d’aquest estiu. “Llocs com Islàndia, que requereixen lloguer de cotxes i tot més organitzat, solen venir a demanar-lo famílies amb nens de més edat. La Xina i el Japó també estan molt de moda aquest any”, afirma Laura Porcuna, directora comercial de A Mida Viatges. Les rutes que se solen contractar per anar al Japó inclouen entrar per Tòquio, després de visitar la ciutat marxen a Kyoto, Hiroshima i acaben a Osaka. A l’estiu hi ha un munt d’activitats a fer, com els festivals d’estiu, veure els focs artificials o utilitzar un yukata o quimono d’estiu.

Les agències també han notat interès per visitar Austràlia o fer safaris a Sud-àfrica amb els fills. Cristina Ribas, directora de Viatges Relax, explica que el motiu principal no és cap altre que poder conèixer un lloc exòtic “sense haver de vacunar-se prèviament”. Tant si es tria visitar una reserva natural com un parc nacional, ambdues opcions són bones per gaudir d’una aventura i de la vida salvatge del país en família. S’ha notat també la tendència de demanar hotels només per a adults, sobretot parelles a partir d’uns cinquanta anys. Pel que fa a sortides a mitja distància, les illes, com les Balears, Tenerife, Grècia o Sardenya no perden el seu lloc estrella com a destinacions per prendre el sol, i ciutats com Londres o Nova York no deixen indiferent ningú que aprecia la vida urbanita i el dinamisme d’aquestes meravelloses metròpolis.

Si la Xina o el Japó són destinacions emergents que estan tan de moda ara és perquè han pres el lloc a les destinacions preferides fins ara. “Hem notat que Bali, Tunísia o el Marroc han deixat d’estar de moda”, indica Imma Codina, directora de Viatges Pyrénées. El motiu principal és que l’any passat hi va haver tot tipus de catàstrofes naturals, com tsunamis, terratrèmols i volcans a Bali, i “com que encara és molt recent la gent no ho demana gaire. Investiguen abans de demanar cap viatge”, continua Codina.

Les agències han observat un augment de la demanda de viatges durant els darrers anys, principalment de familiars. “Sobretot el que busca el client andorrà és assessorament. No li agraden els paquets tancats amb totes les activitats programades. El client el que vol és l’avió, l’hotel i un guia privat, res multitudinari amb gent que no coneix”, informa la directora de Viatges Relax.



ELS CREUERS

Els creuers continuen estant de moda durant l’època estival, segons confirmen les agències. La demanda de creuers a Andorra i Espanya és molt elevada des de fa tres o quatre anys. Creuers com el del Mediter­rani, que fa escala a Barcelona, va a Itàlia i torna són tan típics que la majoria ja l’ha fet, així que es busca visitar destinacions diferents, com els gèlids Fiords noruecs o el mar Adriàtic. “Es demanen molt els creuers, tant marítims com fluvials, per Europa, Islàndia i Noruega, el Carib, Illes Maurici... Sobretot és gent d’edat avançada, no jubilats, però sí que és un perfil de parelles que ja té la canalla col·locada a la universitat”, exposa Lídia Martínez, venedora a Viatges Emocions. Com que és un viatge tan demanat s’ha d’agafar amb molta antelació, ja que “el creuerista americà o sud-americà fa la compra, com a mínim, amb un any d’anticipació. Si ho fan amb temps anticipat poden gaudir de tot els avantatges”, diu Porcuna, com ara fer la compra a millor preu, escollir la cabina o tenir promocions. Les agències de viatges comparteixen que el millor per poder realitzar un creuer a gust és agafar-lo amb un any d’antelació.

El preu d’un viatge depèn molt del lloc a visitar: si es vol fer un cap de setmana a un emplaçament més proper, com la Costa Daurada o la Costa Brava, el preu pot situar-se entre els 250 o 300 euros. Si el viatge és de mitja distància pot oscil·lar entre els 1.000 i 1.500 euros, i quan el viatge és de llarga distància el preu pot rondar els 2.000 o 3.000 euros per persona. Les agències tenen clar que han d’intentar adaptar-se al màxim al pressupost establert. Pel que fa al temps d’estada, se sol viatjar entre una setmana i deu dies, tot i que si les destinacions són més llunyanes es poden allargar fins i tot als quinze dies.



RECOMANACIONS

A l’hora de planificar un viatge, les agències recomanen tenir en compte diverses qüestions. S’ha de saber quina és la destinació que es vol visitar o quin tipus d’indret és el que es busca, i marcar-se un pressupost, “això redueix moltíssim la recerca”, afirma la directora de A Mida Viatges.

És molt important organitzar l’escapada amb temps: una vegada es tinguin clars els dies que es destinaran a viatjar s’ha de començar a planificar. Buscar informació sobre el lloc que es vol visitar resulta vital per tal d’evitar possibles problemes o imprevistos que es puguin donar al llarg de la sortida. Una altra recomanació que resulta vital és tenir assegurança mèdica, així com confirmar que el passaport no estigui caducat, informar-se de la necessitat de visats o si cal vacunar-se per no patir cap risc de contagi de malalties del lloc al qual es pretén viatjar.