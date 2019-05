La boxa, més que uns simples cops de puny

Actualitzada 17/05/2019 a les 18:12

Altres modalitats similars

Existeixen diversos tipus de boxa que també estan guanyant més adeptes, com el body combat, que utilitza una rutina basada en arts marcials al ritme de la música, i és popular a molts gimnasos. També ho són el kick-boxing, on es poden fer servir les cames per donar puntades, i el muay thai, l’esport oficial de Tailàndia, on es permet utiltizar braços, cames, colzes i genolls.



El secret de les famoses

Les models Adriana Lima i Gigi Hadid, les germanes Kardashian, l’actriu Elsa Pataky o la cantant Jennifer López són algunes de les celebritats que han introduït la boxa en les rutines d’exercicis gràcies als diversos beneficis que aporta. Així, aconsegueixen perdre pes i enfortir músculs, cames i abdomen sense deixar de tenir un aspecte saludable.



Em relaxa, suo molt i passo una estona divertida donant cops, cosa que mai hauria pensat.” L’Oriol Sánchez fa uns mesos que practica un dels esports que més fanàtics està tenint actualment: la boxa. Més enllà de la imatge dura i agressiva que des de sempre ha tingut, aquest esport cada vegada està més de moda en gimnasos i centres especialitzats. “Sempre s’ha tingut una imatge dolenta quan en realitat tampoc és així. A les persones agressives els permet calmar-se alliberant tota la tensió, i qui ve per practicar-ne respecta molt aquest esport”, comenta Robert Pijoan, responsable de Dinàmic Boxa.Es tracta d’un esport que també està patint canvis en el gènere de les persones que el practiquen. Ara ja no tan sols són homes, sinó que cada vegada hi ha més dones que es posen en forma pujant al ring. “Tot i que encara predomina el sexe masculí, cada vegada estem notant que hi ha més dones que s’apunten per practicar boxa”, explica David Codina, professor a First Round Club, situat a Escaldes-Engordany. Per a elles, aquest esport esdevé una bona manera de fer exercici i sentir-se més fortes i segures. “És un aprenentatge que també em serveix com a defensa personal. No dic que l’hagi de fer servir, però sí que em sento més segura quan vaig pel carrer, sobretot a l’estranger”, comenta Sílvia Coll, que va començar a desenvolupar la passió per la boxa fa un parell d’anys. De fet, Pijoan assegura que hi ha centres al país on el nombre de noies a les classes supera el masculí. La tendència també està arribant als més joves, que cada vegada en practiquen amb més freqüència. “Estem notant molt com augmenta el nombre de nens que volen fer boxa. Nosaltres fem que a partir dels onze anys ja tinguin una mica de contacte, però fins aleshores els fem veure que és un joc i es dediquen a llançar cops a l’aire, al sac... està més dirigit a iniciar-los en la tècnica”, explica Pijoan. I és que des del centre asseguren que cada vegada són més els pares que recorren a la boxa perquè els fills aprenguin defensa personal i els pugi l’autoestima, ja que “és molt més que un esport”.Arran d’aquest interès per la boxa i del nivell competitiu s’ha creat un organisme oficial, la Federació Andorrana de Boxa (Fandboxa). “Així podem fomentar més aquest esport i esperem que a poc a poc el nombre de federats creixi. De moment som pocs perquè es va crear al febrer”, comenta Robert Pijoan. Entre les tasques, la federació serà l’encarregada d’atorgar llicències federatives, impartirà cursos per ser monitor, entrenador, àrbitre o tècnic, i fomentar la participació en competicions tant en l’àmbit nacional com internacional.La pràctica de la boxa genera una sèrie de beneficis més enllà de millorar la forma física i l’alliberament de l’estrès. Un dels efectes més importants és que també treballa la ment. “Et prepares per a combats imaginaris, i això fa que et marquis nous reptes i fites”, comenta Sánchez. El treball àgil i el desenvolupament dels reflexos que potencia la boxa fan que la persona que en practica sigui més ràpida i coordinada. El sentit de l’equilibri també millora, ja que es treballen constantment els músculs centrals. “Els moviments ràpids permeten desenvolupar un millor control de l’estabilitat corporal, que és la que necessitem quan es colpeja fort”, detalla l’alumna Sílvia Coll.“Amb una sessió intensa d’una hora es poden arribar a cremar entre 800 i 1.000 calories”, detalla Codina. Les classes de boxa, com en molts gimnasos, poden ser individuals o dirigides, i normalment tenen una durada màxima d’una hora i mitja. Depenent de l’elecció del practicant, la boxa pot ser amb contacte (cops contra una altra persona) o sense. “Tot i que al final moltes persones volen pujar al ring i provar-ho”, expliquen des de First Round. La pràctica es basa en rondes de tres minuts amb descansos d’un minut que es diu entrenaments per intervals, fet que ajuda a millorar la salut cardiovascular. A més, segons els experts, també s’alliberen endorfines, més conegudes com les hormones de la felicitat, que provoquen que qui en practica se senti bé. “És com superar un repte cada vegada. Estàs esgotat però també feliç perquè et sents realitzat, com si haguessis complert una missió”, argumenta Oriol Sánchez.