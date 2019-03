La roba, la llum i la postura són factors claus. Les instagramers recomanen ser natural davant de la càmera

Treballar la fotogènia Les instagramers Vanessa Villen i Estefania Troguet

Actualitzada 07/03/2019 a les 10:49

Eva Bosch Andorra la Vella

"Sortir bé a les fotografies es pot millorar fent-se moltes instantànies. Al principi fa vergonya, tot va molt forçat i no queden tan bé, però un cop un s’acostuma i naturalitza les instantànies, sempre és més fotogènic”, explica l’alpinista i influencer Estefania Troguet, que compta amb més de 27.500 seguidors a Instagram. Laia Grassi, una jove barcelonina de 33 anys que ha vingut a viure al Principat i que compta amb més de 105.000 seguidors, opina que “no es pot canviar la fotogènia, perquè és com l’òptica de la càmera t’està tractant a tu. Però una cosa que es pot fer és investigar sobre tu mateix, quin és el teu millor perfil i angles bons… com t’agrades més”. Vanessa Villen, advocada barcelonina que viu al Principat i té gairebé 17.000 seguidors, comenta que “en cas de voler millorar la forma en la qual sortim a les fotos, personalment m’acostumo a fixar en posicions de moltes instagrameres i fer-les a la meva manera, sempre acaba sortint un resultat diferent i molt personalitzat”.



Les tres comparteixen diversos trucs per tal de quedar el millor possible a les seves fotografies, tant d’ambientació com de postura facial i corporal. Grassi creu que un factor clau per a una bona fotografia és la llum, “una llum natural, una finestra ajuda molt més que no pas un llum artificial. És molt important perquè una cara pot canviar completament depenent de la il·luminació que tinguis”.



El factor diferencial per a elles és, sens dubte, la naturalitat i la relaxació, “el somriure i estar relaxat és molt important, comunicar bon rotllo a través de les fotografies. Jo sempre somric perquè vull un reflex de qui soc, algú amb bona energia”, continua explicant. Troguet, per la seva part, comenta que “com més forces la foto o el somriure, pitjor. Penso que com se surt millor és quan et fan la foto sense que ho sàpigues, ja que és quan ets més natural, més tu”. Grassi dona un truc molt important per a aquella gent que no sap gaire bé quin és el seu perfil bo o com queda millor: “Recomano que es gravin en vídeo fent diferents postures i en angles, agafin un frame i el converteixi en fotografia.”



La postura és també una part molt important perquè la fotografia surti el millor possible. Villen explica que si s’està tens el resultat, probablement, no sigui el desitjat, “col·locar-se de costat, per exemple, és una de les meves postures preferides ja que sol afavorir la figura, o bé col·locant una mà a la cintura”. Troguet recomana “somriure naturalment, fer-ho de debò i no creant una postura facial. Quan surto sense selfie intento mantenir els braços normals, en postura natural o utilitzar-los per fer alguna expressió”. Grassi explica que “un truc és mirar cap a baix o un costat, si no estàs acostumat a sortir a fotografies, així et relaxes a l’instant. La postura més típica és posar una cama davant de l’altra, com si estiguessis caminant, i posar-te una mica de puntetes”, i sobre la col·locació de les mans recomana “moure molt els braços abans de fer la foto i al moment de disparar relaxar-se i deixar que els braços vagin instintivament on vulguin”.

Les tres instagrameres també coincideixen que retocar l’equilibri de llum i color pot donar un toc més professional a les imatges, i Laia Grassi també comenta que “no les retoco a nivell de deformar el propi cos. Si una fotografia no m’agrada canvio d’angle o postura. La bellesa és una cosa que és imperfecta, és un equilibri de perfecció i imperfecció”, i afegeix “si ets una persona que té influència sobre gent, millor presentar-li una realitat, perquè et voldran copiar i si presentes un cos irreal la gent es frustrarà”.



Quant a millorar el perfil a Instagram, per exemple, les joves fan algunes recomanacions. Villen explica que el feed (la llista de publicacions a Instagram) ha de tenir la mateixa temàtica o filtre utilitzat, ”això ajuda a mantenir un feed net, fàcil de veure, ordenat i atractiu per als altres, d’aquells que els veus i t’entren ganes de seguir-los directament, sense fixar-te a penes qui hi ha dar­rere d’aquell perfil, perquè et sembla bonic a simple vista”. L’alpinista recomana seguir una temàtica i estil. “Si canviem de tema o d’estil a les fotografies molt sovint la gent no s’hi enganxa, així que és important seguir la mateixa línia de publicacions.” Laia Grassi creu que el més important és el missatge, i recomana “generar contingut interessant, però per a un mateix, i si a la gent li agrada el que estàs fent, doncs ja et seguirà. Recomano també tenir molta activitat entre stories i publicacions a Instagram”.